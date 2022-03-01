Что происходит с вашим телом, когда вы едите пиццу

Пицца... Тягучий сыр, сытное мясо, овощи… и всё это горячее и такое пахучее. Многие просто обожают её. Особенно к ней неравнодушны дети, подростки и студенты. Но ведь, наверняка, многие понимают, что на самом деле в этом вкуснейшем блюде мало полезного. Никогда не задумывались, что может произойти с вашим телом после употребления пиццы? Пришло время узнать.

Как пицца влияет на наше тело

Основа пиццы - это белый хлеб, приготовленный из муки высшего сорта, которая, как и сахар, состоит из быстрых углеводов. Они тут же откладываются в виде жира на животе. В коммерческих целях в корках пиццы часто используют трансжиры, которые очень вредны для работы сердца. К тому же, они способствуют ожирению. Поэтому желательно их заменить оливковым маслом, сбрызнув им тесто, изготовленное из цельного зерна. Так появится возможность получить дополнительную клетчатку, которая поможет кишечнику лучше перерабатывать пищу. Томатный соус. Помидоры богаты ликопином, который защищает от рака и замедляет рост опухоли. Если вместе с пиццей есть салат из брокколи, то это улучшит усвоение ликопина. Но тут вся полезность и заканчивается. Дело в том, что в томатном соусе содержится для компенсации кислотности помидоров много сахара. А он вызывает ожирение и легко откладывается на животе, что может привести к непереносимости инсулина, а после к диабету. Поэтому рекомендуется готовить собственный соус с минимальным количеством сахара. Мясо. Колбаса, бекон и ветчина богаты солью, насыщенными жирами и нитратами, что может привести к раку, ожирению и сердечно-сосудистым проблемам. Курица не менее вредна для здоровья, так как обычно мясо обезжирено и приготовлено с помощью трансжиров. Лучше добавить в пиццу отварную курятину. Овощи. Это самая полезная составляющая пиццы, так как в них содержатся витамины, антиоксиданты, клетчатка. Однако все эти качества сохраняются в свежем виде или в запечённом в духовом шкафу. Солёные овощи, увы, больше принесут вреда. Кстати, оливки тоже очень вредны, поэтому и советуют в пиццу добавлять только свежие овощи. Сыр. Хотя это молочный продукт, содержащий много белка, но в нём масса насыщенных жиров, которые могут привести к ожирению, проблемам с сердцем и многим другим. Поэтому в пиццу лучше добавлять минимум сыра и важно, чтобы корка была не сильно запечённой, так как тогда выделятся насыщенные жиры и, соответственно, лишние калории. Пицца. Если рассматривать пиццу в целом, то можно с точностью сказать, что это калорийная бомба. Один кусочек сырной пиццы содержит около 213 калорий. Также в ней много соли, жиров и трудноперевариваемого теста.

Задумайтесь, что может произойти с вашим телом, если съесть пиццу. После неё может появиться чувство раздутости и переполненности, так как в ней много соли, из-за чего сердце должно работать в усиленном режиме, а почки удалять лишнюю воду. Может появиться запор, так как в пицце мало клетчатки, головные боли, прыщи, геморрой и даже неприятный запах изо рта.

Учитывая все побочные эффекты, очень важно снизить потребление пиццы. Если вы едите её в качестве угощения, отдайте предпочтение цельнозерновой муке с тонкой корочкой без начинки, богатой овощами и с небольшим количеством сыра и мяса.