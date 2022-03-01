Что происходит с вашим телом, когда вы едите пиццу
Пицца... Тягучий сыр, сытное мясо, овощи… и всё это горячее и такое пахучее. Многие просто обожают её. Особенно к ней неравнодушны дети, подростки и студенты. Но ведь, наверняка, многие понимают, что на самом деле в этом вкуснейшем блюде мало полезного. Никогда не задумывались, что может произойти с вашим телом после употребления пиццы? Пришло время узнать.
Как пицца влияет на наше тело
- Основа пиццы - это белый хлеб, приготовленный из муки высшего сорта, которая, как и сахар, состоит из быстрых углеводов. Они тут же откладываются в виде жира на животе. В коммерческих целях в корках пиццы часто используют трансжиры, которые очень вредны для работы сердца. К тому же, они способствуют ожирению. Поэтому желательно их заменить оливковым маслом, сбрызнув им тесто, изготовленное из цельного зерна. Так появится возможность получить дополнительную клетчатку, которая поможет кишечнику лучше перерабатывать пищу.
- Томатный соус. Помидоры богаты ликопином, который защищает от рака и замедляет рост опухоли. Если вместе с пиццей есть салат из брокколи, то это улучшит усвоение ликопина. Но тут вся полезность и заканчивается. Дело в том, что в томатном соусе содержится для компенсации кислотности помидоров много сахара. А он вызывает ожирение и легко откладывается на животе, что может привести к непереносимости инсулина, а после к диабету. Поэтому рекомендуется готовить собственный соус с минимальным количеством сахара.
- Мясо. Колбаса, бекон и ветчина богаты солью, насыщенными жирами и нитратами, что может привести к раку, ожирению и сердечно-сосудистым проблемам. Курица не менее вредна для здоровья, так как обычно мясо обезжирено и приготовлено с помощью трансжиров. Лучше добавить в пиццу отварную курятину.
- Овощи. Это самая полезная составляющая пиццы, так как в них содержатся витамины, антиоксиданты, клетчатка. Однако все эти качества сохраняются в свежем виде или в запечённом в духовом шкафу. Солёные овощи, увы, больше принесут вреда. Кстати, оливки тоже очень вредны, поэтому и советуют в пиццу добавлять только свежие овощи.
- Сыр. Хотя это молочный продукт, содержащий много белка, но в нём масса насыщенных жиров, которые могут привести к ожирению, проблемам с сердцем и многим другим. Поэтому в пиццу лучше добавлять минимум сыра и важно, чтобы корка была не сильно запечённой, так как тогда выделятся насыщенные жиры и, соответственно, лишние калории.
- Пицца. Если рассматривать пиццу в целом, то можно с точностью сказать, что это калорийная бомба. Один кусочек сырной пиццы содержит около 213 калорий. Также в ней много соли, жиров и трудноперевариваемого теста.
Задумайтесь, что может произойти с вашим телом, если съесть пиццу. После неё может появиться чувство раздутости и переполненности, так как в ней много соли, из-за чего сердце должно работать в усиленном режиме, а почки удалять лишнюю воду. Может появиться запор, так как в пицце мало клетчатки, головные боли, прыщи, геморрой и даже неприятный запах изо рта.
Учитывая все побочные эффекты, очень важно снизить потребление пиццы. Если вы едите её в качестве угощения, отдайте предпочтение цельнозерновой муке с тонкой корочкой без начинки, богатой овощами и с небольшим количеством сыра и мяса.