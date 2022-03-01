Что происходит с вашим телом, когда вы едите суши

Сегодня суши-рестораны настолько популярны, что их можно встретить практически на каждом шагу. Это блюдо все обожают, потому что оно превратилось в своеобразное произведение искусства, которое все считают очень полезным. Ведь в состав суши входят морская рыба и жирные омега-3 кислоты. Но так ли это на самом деле? Лучше разобраться, что происходит в организме человека, съевшего суши.

Так ли полезны суши?

Сахар. В них его очень много, потому что для суши рис обычно смешивают с сахаром и рисовым уксусом, то есть с каждой чашкой риса съевший получает столовую ложку сахара. К тому, же эта крупа сама по себе повышает уровень сахара в крови, а значит, суши - это двойной удар. Если ещё подумать о составе соуса, то сразу же станет понятно, что и для его приготовления был использован сахар. Васаби. На самом деле, в большинстве ресторанов вместо него подают хрен, окрашенный жёлтым пищевым красителем № 5, который является канцерогеном. Ртуть. Если вы стали замечать, что появились проблемы с памятью, раздражительность, онемение и слабость, а накануне были съедены суши, то можно заподозрить, что в этом виноваты именно они. Морская рыба, такая как тунец, голубой тунец, морской окунь, омар, желтохвост, напичкана ртутью, которая является побочным продуктом промышленного загрязнения. Рыба в водоёме поглощает ртуть, попадающую в человеческий организм при её употреблении в пищу. И чем больше вы её съедите, тем больше вероятность ею отравиться. Листериоз. Это бактериальная инфекция, появляющаяся на фоне употребления продуктов, заражённых листерией - страшной бактерией, которая содержится в сырой рыбе. Поэтому суши нельзя есть беременным, младенцам, а также людям с ослабленным иммунитетом. Симптомы отравления - головная боль, ригидность затылочных мышц, спутанность сознания и судороги. У женщин в положении может случиться выкидыш или же родиться мёртвый ребёнок. Сальмонеллёз. Бактериальная инфекция, которой заражаются при употреблении неправильно обработанной пищи. Часто она возникает, когда при приготовлении суши повар не помыл руки после посещения туалета. Стоит заметить, что замораживание рыбы не является защитой от заражения сальмонеллёзом, который может проявиться как желудочный грипп. Только термическая обработка поможет не подхватить сальмонеллёз. Скомброидное пищевое отравление. Только свежепойманная прямо из океана рыба - 100% гарантия не подхватить это заболевание. В других случаях риск им заболеть очень велик. Примерно 40% пищевых отравлений после поедания суши является скомброидным. Когда во время транспортировки рыбу не держат в необходимом температурном режиме, она начинает гнить, из-за чего высвобождается гистамин, который провоцирует появление сыпи, головокружение, потливость, а также иногда и анафилаксию. Искусственные токсины. Веками океан использовался как мусорная свалка, что и стало причиной того, что рыба полна пестицидов и ПХД. Попадая в пищу, морепродукты могут вызвать рвоту, тошноту, диарею, галлюцинации и тревогу. Такие симптомы могут сохраняться на протяжении нескольких лет. Ленточные черви. Рыба - частый переносчик ленточного червя, который поселяется в личинках. Как только будут съедены суши с такой рыбой, червь разместится в человеческих кишках и начнёт питаться употребляемой человеком пищей. Он может разрастись до больших размеров. Селёдочный червь. Когда заражённое им морское млекопитающее испражняется, команда по очистке - креветки, крабы и другие, тут же проглатывают его экскременты. Как только человек съедает сырую рыбу, он в «подарок» получает и селёдочного червя вместе с рвотой, болью в животе и покалыванием во рту.

Итак, если вы решили съесть суши, то подумайте, в каких условиях они были приготовлены, какая рыба была использована, а также готовы ли вы к употреблению этого модного блюда. Беременным и людям с ослабленным иммунитетом не стоит есть суши вообще - это может быть фатально.