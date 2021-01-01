Осторожно! 10 признаков, что вы едите слишком много сахара

Употребление в большом количестве рафинированного сахара может негативно отразиться на вашем организме – лишний вес, диабет, проблемы с мозговой деятельностью и многое другое. К тому же, сахар может вызвать привыкание, действуя как наркотик. Поэтому лучше воздержаться от его употребления. Безусловно, это довольно сложно, но если действовать постепенно, то всё возможно. Но прежде чем бить тревогу, давайте разберёмся, находитесь ли вы в зоне опасности? Узнать это помогут сигналы, которые подаёт вам организм.

Что происходит с вашим телом, если вы едите слишком много сахара

Сложности с концентрацией. Вопреки распространённому мнению, что сахар помогает мозговой деятельности, на самом деле чрезмерное потребление его рискует сделать мозг «гиперактивным», серьёзно ставя под угрозу вашу способность концентрироваться. К тому же, сахар ответственен за преждевременное старение мозга: большое употребление его повреждает память. Мигрень. Периодические головные боли вместе с неприятным ощущением туманности, которая их часто сопровождает, - признак начавшихся проблем в работе нервной системы. Постоянное чувство голода. Безмерное потребление сахара связано с повышением аппетита. Плохой гликемический баланс, то есть внезапное увеличение содержания сахара в крови, может привести к серии метаболических реакций, предназначенных для усиления ощущения аппетита, что и станет причиной появления лишнего веса. Постоянная жажда. Увеличение жажды, безусловно, является одним из наиболее важных и, к сожалению, наиболее тревожных признаков чрезмерного потребления сахара, а также одним из характерных признаков диабета. Прибавка в весе. Увеличение массы тела является одним из наиболее опасных признаков чрезмерного потребления сахара. В действительности, увеличение массы тела, помимо большого потребления калорий, связано с изменением метаболического баланса организма. Неприятный привкус во рту. Неприятный запах во рту является типичным признаком чрезмерного потребления сахара. Появляется он из-за изменения секреции слюны и флоры полости рта. Кариес. Одним из наиболее болезненных последствий чрезмерного потребления сахара является возникновение кариеса. Бактерии используют сахара, введённые через пищу, чтобы размножаться и вредить нашим зубам. Прыщи. Многие дерматологические расстройства связаны с чрезмерным потреблением сахара отчасти потому, что бактерии кожной флоры, питающиеся сахарами, могут размножаться неконтролируемо, а также по причине гормональных изменений, вызванных потреблением избыточного сахара и приводящих к массивной секреции кожного сала. Рецидивирующий цистит. Многие инфекции мочеполовой системы точно связаны с чрезмерным потреблением сахара. В этих случаях одним из первых терапевтических решений является именно снижение содержания сахара в рационе. Частое мочеиспускание. Важный признак диабетической патологии – полиурии, - необходимость часто мочиться. Он является сигналом того, что проблема уже находится в запущенном состоянии. Когда этот симптом появляется, к сожалению, метаболическое состояние фактически уже скомпрометировано.

Как видите, чрезмерное употребление сахара может привести к весьма плачевным последствиям, поэтому будьте бдительны, не забывая, что сахар – это не только белые кристаллики, это варенье, джемы, мёд, подсластители и многое другое, что незаметно глазу, но что так вредно организму.