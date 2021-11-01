7 симптомов преддиабета, которые нельзя игнорировать
Медики утверждают, что инсулиннезависимый диабет (II-тип) сокращает жизнь в среднем на 10 лет. На первом месте в зоне риска сластёны, люди 40+ не в меру упитанные и инертные, генетически предрасположенные. Заболевание сопровождается тяжёлыми осложнениями. Но есть и хорошая новость: если, обнаружив симптомы преддиабета, плотно заняться здоровьем, процесс обратим. Сбалансированное питание, спорт, снижение потребления сахара, контроль показателей крови снижают риск. Конечно, необходима медицинская консультация, но и самостоятельная профилактика не навредит. Смотрим, на что конкретно необходимо обратить внимание и не пора ли на комплексное обследование?!
Какие симптомы преддиабета нельзя игнорировать?
1. Высокое кровяное давление.
У гипертоников сердце увеличивается, потому как вынуждено интенсивно работать, обеспечивая кислородом ткани. Это затрудняет выведение излишка сахара из кровотока.
Гипертония и преддиабет – взаимно усиливающие состояния. Наличие обеих патологий значительно повышает риск сердечной недостаточности и метаболических дисфункций.
В такой ситуации необходимо тщательно следить за весом и показателями крови, чётко соблюдать врачебные рекомендации.
2. Размытое зрение.
Плывущая картинка перед глазами – признак ряда проблем и болезней, которые связаны не только с офтальмологией.
Резкие колебания уровня сахара в крови могут сопровождаться попаданием жидкости в глазной хрусталик. Это происходит из-за того, что организм пытается очистить клетки от лишнего мусора, самостоятельно промывая их.
В итоге глаза опухают, меняют форму, что мешает правильно фокусироваться.
3. Кожные проблемы.
Тревожные маячки: блестящие чешуйчатые или тёмные бархатистые пятна.
Преддиабет также деструктивно влияет на кровообращение, что сопровождается дискомфортом, ощущением зуда, как правило, в ногах.
По мере развития заболевания проявление осложнений усугубляется. Диабетики страдают гиперкератозом, грибковыми поражениями тканей и ногтей, незаживающими язвами и ранами.
В тяжёлых ситуациях из-за серьёзных нарушений кровообращения высок риск ампутации ноги.
4. Подагра.
Развивается форма артрита, при которой сквозь суставную ткань прорастают острые кристаллы мочевой кислоты. Это невероятно болезненно и сигнализирует о возможности развития диабета.
Когда-то считавшаяся болезнью королей (Генрих VIII был известным страдальцем), подагра часто возникает на фоне пищевой несдержанности и пристрастия к алкоголю. Заболевание чаще диагностируют у мужчин с избыточным весом, а ожирение также является фактором риска развития преддиабета.
5. Зверский аппетит.
Сахар или глюкоза - источник топлива, который нужен для питания тела. Но когда его слишком много, инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой, не справляется с эффективной переработкой излишков. Возникает избыток сахара в крови, который не преобразован в энергию. Результат - ощущение голода вскоре после еды, потому что тело не получило необходимый ресурс.
Усиленное питание людям с преддиабетом не помогает. Лучше выпить немного воды, чтобы вывести лишний сахар с мочой, и заняться лёгкими упражнениями, улучшающими чувствительность организма к инсулину.
6. Необъяснимая усталость.
Обратная форма проявления избытка сахара в крови. Только усталость и хандра опаснее, потому что усугубляют другие факторы риска перехода пограничного состояния в болезнь.
Люди с хроническим переутомлением пассивны, отказываются от элементарных физических нагрузок, не хотят готовить здоровую еду, перебиваясь жирными полуфабрикатами. Указанные факторы не помогают, а только ухудшают ситуацию.
7. Повышенная жажда.
Постоянное желание пить – признак того, что организм усердно пытается избавиться от лишней глюкозы. Один из способов достижения этого – вывод необработанного сахара с мочой. Дополнительную жидкость тело отдаёт из клеток, в результате чего возникает обезвоживание, человек испытывает хроническую жажду.
Соблюдение стандарта – 2 литра / сутки – не формальность, а необходимость.
Если после прочтения списка вы обнаружите, что испытываете один или несколько симптомов преддиабета, не паникуйте. Процесс обратим. Первый шаг – медицинская консультация и диагностика. Следующий момент – чёткое соблюдение всех назначений и рекомендаций. Будьте здоровы!
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