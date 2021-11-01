7 симптомов преддиабета, которые нельзя игнорировать

Медики утверждают, что инсулиннезависимый диабет (II-тип) сокращает жизнь в среднем на 10 лет. На первом месте в зоне риска сластёны, люди 40+ не в меру упитанные и инертные, генетически предрасположенные. Заболевание сопровождается тяжёлыми осложнениями. Но есть и хорошая новость: если, обнаружив симптомы преддиабета, плотно заняться здоровьем, процесс обратим. Сбалансированное питание, спорт, снижение потребления сахара, контроль показателей крови снижают риск. Конечно, необходима медицинская консультация, но и самостоятельная профилактика не навредит. Смотрим, на что конкретно необходимо обратить внимание и не пора ли на комплексное обследование?!

Какие симптомы преддиабета нельзя игнорировать?

1. Высокое кровяное давление.

У гипертоников сердце увеличивается, потому как вынуждено интенсивно работать, обеспечивая кислородом ткани. Это затрудняет выведение излишка сахара из кровотока.

Гипертония и преддиабет – взаимно усиливающие состояния. Наличие обеих патологий значительно повышает риск сердечной недостаточности и метаболических дисфункций.

В такой ситуации необходимо тщательно следить за весом и показателями крови, чётко соблюдать врачебные рекомендации.

2. Размытое зрение.

Плывущая картинка перед глазами – признак ряда проблем и болезней, которые связаны не только с офтальмологией.

Резкие колебания уровня сахара в крови могут сопровождаться попаданием жидкости в глазной хрусталик. Это происходит из-за того, что организм пытается очистить клетки от лишнего мусора, самостоятельно промывая их.

В итоге глаза опухают, меняют форму, что мешает правильно фокусироваться.

3. Кожные проблемы.

Тревожные маячки: блестящие чешуйчатые или тёмные бархатистые пятна.

Преддиабет также деструктивно влияет на кровообращение, что сопровождается дискомфортом, ощущением зуда, как правило, в ногах.

По мере развития заболевания проявление осложнений усугубляется. Диабетики страдают гиперкератозом, грибковыми поражениями тканей и ногтей, незаживающими язвами и ранами.

В тяжёлых ситуациях из-за серьёзных нарушений кровообращения высок риск ампутации ноги.

4. Подагра.

Развивается форма артрита, при которой сквозь суставную ткань прорастают острые кристаллы мочевой кислоты. Это невероятно болезненно и сигнализирует о возможности развития диабета.

Когда-то считавшаяся болезнью королей (Генрих VIII был известным страдальцем), подагра часто возникает на фоне пищевой несдержанности и пристрастия к алкоголю. Заболевание чаще диагностируют у мужчин с избыточным весом, а ожирение также является фактором риска развития преддиабета.

5. Зверский аппетит.

Сахар или глюкоза - источник топлива, который нужен для питания тела. Но когда его слишком много, инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой, не справляется с эффективной переработкой излишков. Возникает избыток сахара в крови, который не преобразован в энергию. Результат - ощущение голода вскоре после еды, потому что тело не получило необходимый ресурс.

Усиленное питание людям с преддиабетом не помогает. Лучше выпить немного воды, чтобы вывести лишний сахар с мочой, и заняться лёгкими упражнениями, улучшающими чувствительность организма к инсулину.

6. Необъяснимая усталость.

Обратная форма проявления избытка сахара в крови. Только усталость и хандра опаснее, потому что усугубляют другие факторы риска перехода пограничного состояния в болезнь.

Люди с хроническим переутомлением пассивны, отказываются от элементарных физических нагрузок, не хотят готовить здоровую еду, перебиваясь жирными полуфабрикатами. Указанные факторы не помогают, а только ухудшают ситуацию.

7. Повышенная жажда.

Постоянное желание пить – признак того, что организм усердно пытается избавиться от лишней глюкозы. Один из способов достижения этого – вывод необработанного сахара с мочой. Дополнительную жидкость тело отдаёт из клеток, в результате чего возникает обезвоживание, человек испытывает хроническую жажду.

Соблюдение стандарта – 2 литра / сутки – не формальность, а необходимость.

Если после прочтения списка вы обнаружите, что испытываете один или несколько симптомов преддиабета, не паникуйте. Процесс обратим. Первый шаг – медицинская консультация и диагностика. Следующий момент – чёткое соблюдение всех назначений и рекомендаций. Будьте здоровы!