10 симптомов, говорящих, что ваше тело нуждается в помощи

Организм человека – сложный механизм, выполняющий одновременно множество функций, как, например, автомобиль или стиральная машинка. Интересен тот факт, что если что-то происходит с нашей помощницей-стиральной машинкой, то мы тут же это понимаем по исходящим от неё сигналам. Но при этом игнорируем знаки, которые подаёт нам организм, прося о помощи, и тем самым упускаем возможность предупредить приближающиеся недуги.

Симптомы, говорящие, что ваше тело нуждается в помощи

Сухая кожа. Если эта проблема возникла в зимний период, то, в принципе, не стоит волноваться, однако и пускать на самотёк данную ситуацию тоже не рекомендуется. Также стоит обратить внимание на то, какой температуры принимаемая вами ванна или душ, какие средства для тела вы используете и как часто пользуетесь питательными кремами. Нередко именно ошибочно подобранная косметика для тела и температурный режим душа являются главной причиной сухости кожи. Однако, если вы обратили внимание, что при соблюдении всех правил проблема не исчезает, то есть вероятность того, что у вас нехватка в организме витамина Е, поэтому включите в свой рацион миндаль, рыбу, яйца, семена, шпинат и растительные масла. Ломкие ногти и секущиеся волосы. Возможно, вы часто пользуетесь лаком для ногтей, в состав которого входят вредные химические вещества. Но часто на ухудшение состояния волос и ногтей влияет нехватка витамина D и кальция, поэтому нужно включить в своё питание брокколи, картофель, употреблять коровье молоко, кисломолочные продукты и пророщенные зёрна пшеницы. Тяготение к сладкому. Поедание сладенького можно отнести к вредной привычке, с помощью которой наш организм избавляется от стресса. Однако стоит задуматься о том, откуда у вас взялась эта привычка? Оказывается, всему виной истощённая нервная система и нехватка энергии. Но это не означает, что жалея себя, вы имеете право употреблять без меры сладости. Замените их мёдом или же кусочком чёрного горького шоколада, так вы сможете уменьшить тягу к вредным сладостям. Постоянное желание съесть кисленькое. Если вы готовитесь стать матерью, то такое увлечение оправданно. В любом другом случае любовь к кислому указывает на проблемы с желчным пузырём и печенью. Начните есть чернику и лимоны – они смогут помочь в создавшейся проблеме. Рыбные пристрастия. Безусловно, рыба - очень полезный продукт, поэтому ешьте её с удовольствием. Но, если вы стали замечать, что никак не можете остановиться и вам постоянно хочется рыбки, то существует большая вероятность того, что вашему организму не хватает йода. Ешьте грецкие орехи, морские водоросли, тунец, треску и морских коньков. Кровоточивость дёсен. Данная проблема указывает на дефицит витамина С, поэтому обязательно включите в свой ежедневный рацион капусту, помидоры, чёрную смородину, киви и папайю. Постоянное чувство голода. Этот фактор указывает на то, что вам не хватает омега-З. Кстати, его дефицит провоцирует и тягу к сыру. Чтобы избавиться от данной проблемы, нужно пересмотреть свой рацион, отказавшись от полуфабрикатов и фабричных продуктов. Тянет на солёненькое. Это первый признак воспаления или наличия инфекции в репродуктивной системе или мочевыводящих путях. Бессонница, раздражительность, судороги в ногах. Если вы часто просыпаетесь от острой боли в ногах или же никак не можете уснуть, то вам не хватает таких элементов, как магний и калий. Чтобы восполнить их количество в своём организме, нужно есть брокколи, орехи (грецкие и миндаль), семена льна, подсолнечника. Сухость кожи на локтях. Обнаружили такую проблему? Значит, в вашем организме не хватает таких витаминов, как А и С. Включите в свой рацион цитрусовые, тыкву и абрикосы.

Не стоит игнорировать эти 10 симптомов того, что ваше тело нуждается в помощи. Помните золотое правило, что лучше предупредить болезнь, чем её лечить. Будьте здоровы!