Ослеплённые чувствами, мы смотрим на окружающий мир сквозь розовые очки. Беспечно закрываем глаза на недостатки партнёра, трусливо не хотим замечать, что в близости на самом деле не всё так гладко, как мечтается. Увы, любовь не вечна и не всегда идеальна. Запомните 10 опасных сигналов в отношениях, которые нельзя игнорировать. Если вовремя принять меры, можно спасти чувства и сберечь нервы. Когда «красных флажков» слишком много, самое время уходить с гордо поднятой головой или же сбежать далеко и безвозвратно.

SOS: опасные сигналы в отношениях, которые нельзя игнорировать

1. Манипуляции

Это не нормально, когда один из партнёров превращается в игрушку, послушную чужой воле. Плохо, если в общении используют ультиматумы. Ужасно чувствовать себя виноватым в прегрешениях, которые таковыми не являются. Так не должно быть!

2. Скрытность

Отказ от личных тем – признак того, что вам не доверяют. Уж поверьте, он/она – не суперагент, иначе была бы легенда. Вас просто не пускают в личное пространство.

3. Отсутствие связи

Да, бывают моменты, когда хочется вместе помолчать. Но крайне важно при случае открыто говорить друг с другом о проблемах и чувствах. Понимание и взаимная поддержка подпитывают отношения, объединяют дружбу и любовь.

4. Нежелание общаться с вашим окружением

Семья, друзья, коллеги делают человека тем, кто он есть. Игнорирование партнёром этой части вашего мира недопустимо. Получается, что вы ему просто не интересны.

5. Нежелание пускать в своё окружение

Кое-кто радуется, когда вторая половинка самостоятельно посещает дружеские или семейные посиделки. А надо бы обижаться. Этот звоночек свидетельствует о том, что вас прячут либо стесняются.

6. Отсутствие статуса

Друзья, любовники, семья, сожители… Вы вообще кто по отношению друг к другу? Определитесь с терминами. Кстати, статусы категорически не хотят использовать люди, которые боятся обязательств и не воспринимают отношения всерьёз.

7. Покушение на личное пространство

Тотальный контроль – оружие ревнивцев и личностей, страдающих комплексом неполноценности. Ненормально, если партнёр без повода проверяет ваши мессенджеры. SOS! Пора срочно предпринимать меры.

8. Неумение просить прощения



Оплошности допускают все. Правильно и естественно, когда человек признаёт свою неправоту, раскаивается, просит прощения. Если же вторая половинка пренебрегает банальным «извини», значит, ей плевать на чувства других.

9. Двойные стандарты

Он или она регулярно тусуется с друзьями, но требует от вас затворничества? Несправедливо! Такие отношения обречены на разрыв. Идеально развлекаться в общей компании. Если же каждый гуляет сам по себе, разве это пара?

10. Принуждение

Насилие недопустимо ни в каком виде: ни в физическом, ни в эмоциональном. Не позволяйте партнёру принуждать вас к интиму, откровениям, вообще к чему-либо. Не можете сопротивляться – бегите без оглядки.

Шестое чувство подсказывает, что у вас в паре не всё гладко? Проанализируйте, какой из опасных сигналов в отношениях вас тревожит. Возможно, не поздно ещё всё исправить!