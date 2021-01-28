9 признаков, что вы едите слишком много сахара

Употребление в слишком большом количестве сахара может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, поэтому нужно стараться следить, сколько его съедается в день. Дело в том, что даже полный отказ от конфет и пирожных не означает, что он не попадает в рацион, так как сахар содержится практически во всех продуктах. Узнать, есть ли его излишек именно у вас, можно, обратив внимание на 9 сигналов о том, что вы едите много сахара, и, значит, нужно постараться нормализовать его количество в своём питании.

Сигналы переизбытка сахара в питании

Усталость. Хотя сахар, как только попадает в кровь, даёт огромный прилив энергии, очень скоро наступает её резкое падение, что и приводит к усталости. Если есть желание полакомиться чем-то сладеньким, нужно съесть яблоко, в котором содержатся не только сахара, но и множество волокон, помогающих перевариванию сахаров, благодаря чему появляется чувство сытости. Тяжело сконцентрироваться. Высокий уровень сахара мешает глюкозе попадать в клетки мозга, из-за чего ему не хватает энергии, что в свою очередь негативно отражается на скорости принятия решений и мышления. Избыточный вес. Продукты, богатые сахаром, - довольно калорийны, притом в них нет положительных калорий, питающих тело и дающих энергию. Поэтому и получается, что чем больше съедается сладкого, тем больше хочется есть. И чаще всего это происходит в ночное время суток, когда организм не готов к быстрому метаболизму, так как все органы работают в неполную силу. Инфекционные заболевания. Из-за того, что сладости провоцируют рост дрожжей и бактерий, людей часто беспокоят простуды и инфекционные болезни. Чувство холода, слабость и постоянное охлаждение - признак того, что иммунная система ослаблена передозировкой глюкозы в крови. Размытое зрение. Оно возникает на фоне повышенного сахара в крови, что провоцирует обезвоживание, из-за чего начинают страдать клетки глаз. Происходит их деформация, и глаз теряет способность правильно фокусироваться. Проблемы с кожей. Это самый важный орган, который выполняет функцию экрана с информацией о внутреннем состоянии организма. Когда происходит накопление токсинов, организм способен направить их в эпидермис, а затем вывести через поры. Чрезмерное потребление сахара делает очистительную функцию кожи более трудной, из-за чего появляются прыщи, расширенные поры, угри, экземы, покраснения. К тому же, из-за сахара кожа теряет свою эластичность, что приводит к раннему появлению морщин. Частое мочеиспускание. Высокий уровень глюкозы также приводит к частому мочеиспусканию, тем самым обезвоживая эпидермис; кроме того, сахар повреждает кровеносные сосуды. Сухость во рту, сильная жажда. Так как при поступлении в кровь большого количества сахара приходится чаще ходить в туалет, а соответственно, терять жидкость, то гипоталамус подаёт сигнал мозгу о необходимости её компенсации. Поэтому и появляется сухость во рту и сильная жажда. Перепады настроения. Если в последнее время начала мучить тревожность и раздражительность, то это знак, что в организме высокий уровень сахара. Наш мозг зависит от равномерного питания глюкозой, скачки же её уровня приводят к перепадам настроения.

Большинство людей не обращает внимания на 9 сигналов о том, что вы едите много сахара, которые ежедневно подаёт организм, думая, что такая проблема может возникать только у диабетиков. На самом деле каждый может страдать от этого, но только игнорировать тревожные звоночки, тем самым нанося вред кровеносной системе, нервам, клеткам эпидермиса и другим органам.