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Мёрзнете? 25 способов улучшить плохое кровообращение

Когда на улице тепло, а пальцы на руках и ногах холодные, обычно говорят о плохой циркуляции крови. Об этой же проблеме сигнализируют отёки, покалывание, судороги и онемение конечностей. Некрасиво. Неприятно. Опасно серьёзными осложнениями. Не запускайте, при первой же возможности обратитесь к врачу за квалифицированной консультацией. Вам также пригодятся 25 лёгких способов улучшить кровообращение. Начинать приводить здоровье в порядок лучше без промедления. Дольше тянете, больше болеете.

 

Мерзнете? 25 способов улучшить плохое кровообращение

 

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Как улучшить плохое кровообращение: 25 способов

На протяжении жизни человека кровь преодолевает более 100 000 км, циркулирует по сосудам, доставляя питательные вещества и кислород в каждый уголок тела. Путь по системе регулирует сердце, а его состояние напрямую связано со здоровьем. Из-за блокировки кровотока в клетках возникает дефицит необходимых компонентов, самочувствие резко ухудшается. 

  1. Проверьте уровень холестерина. Логичный первый шаг, поскольку для нормальной циркуляции необходимы здоровые вены и артерии. Если уровень холестерина не соответствует норме, сосуды становятся ломкими, в них образуются бляшки. Не ленитесь периодически сдавать анализы и, при необходимости, пропивать курс статинов.
  2. Контролируйте АД. Высокое давление и атеросклероз тесно связаны. Этот фактор необходимо регулярно мониторить и предпринимать меры. Закупорка и потеря эластичности сосудов препятствуют нормальному кровоснабжению органов.
  3. Пейте больше жидкости. 90% плазмы крови – вода, поэтому увлажнение крайне важно для организма. Норму знаете? Ловите подсказку: 2 л ежедневно. Это без учёта супа, кофе и прочих жидкостей. Именно вода. В жаркую погоду и при физических нагрузках пить желательно ещё больше.
  4. Бросайте курить. Под влиянием никотина развивается сосудистый атеросклероз. Табак – прямая дорожка к тромбозу, инсульту и сердечным заболеваниям.
  5. Сократите потребление насыщенных жиров. Логическая цепочка всё та же: повышение уровня «плохого» холестерина – атеросклероз – инсульт или, что ещё страшнее, инфаркт. Наименее подвержены этому фактору риска вегетарианцы. Остальным ВОЗ и другие организации здравоохранения рекомендуют ограничить потребление пальмового и кокосового масла, свинины, говядины и жирных молочных продуктов.
  6. Двигайтесь. Многочасовое сидение вредит не только кровообращению и мышцам, но даже сокращает продолжительность жизни. Делайте перерывы на зарядку, а если не получается, хотя бы вставайте и ходите.
  7. Сидите правильно. Держите спину, ноги ставьте ровно, а лучше приспособьте под них невысокую подставку. Нужно сидеть именно так, а не скрючившись в кресле.
  8. Делайте упражнение «берёзка». Очень просто и полезно, особенно, если замучили отёки. Только делать нужно правильно: лягте на пол, пододвиньте пятую точку плотно к стене, поднимите и максимально выпрямите ноги. Омм… подарите себе несколько минут релакса.
  9. Приседания. Просто. Доступно. Эффективно. Прямо сейчас встаньте и сделайте 15 приседаний. Все основные мышцы моментально получат необходимую порцию крови.
  10. Следите за весом. Рассчитайте индивидуальный индекс массы тела. Если показатель выше 35 – это катастрофа, срочно пора худеть. Норма – 19 / 25. Поддержание нормального веса способствует хорошему кровотоку и поддерживает чистоту артерий.
  11. Больше ходите. Во-первых, даже непродолжительная пешая прогулка снимает стресс. Во-вторых, ходьба, как и физические упражнения, сокращает и расслабляет мышцы, нормализует состояние крупных вен на ногах, стимулирует циркуляцию в застойных участках тела.
  12. Не нервничайте. Когда человек в стрессе, кровеносные сосуды сжимаются, что крайне неполезно. Управление эмоциями жизненно важно для организма. Если самостоятельно справиться не получается, принимайте успокоительное.
  13. Делайте кардио-упражнения. В приоритете бег трусцой, езда на велосипеде и плавание. Регулярные тренировки укрепляют сердце и стабилизируют артериальное давление.
  14. Дыхательная гимнастика. Быстрый и заметный эффект при минимальных усилиях – такое решение проблемы подходит даже лентяям. Дыхательная гимнастика улучшает усвоение кислорода, а заодно и расширяет сосуды, из-за чего они работают лучше. 
  15. Займитесь йогой. Физические практики хоть и менее эффективны, чем кардио-упражнения, но в целом полезны. Наклоны, растяжка, скручивание разгоняют движение внутренних жидкостей, способствуют доставке кислорода во все органы и клетки.
  16. Массаж. Рекомендован не только при стрессе, но и для улучшения самочувствия. Если тело правильно разминают, мышцы выделяют молочную кислоту, циркуляция лимфатической жидкости улучшается.
  17. Пейте чай. Антиоксидантные компоненты напитка укрепляют сердечно-сосудистую систему. Тепло обеспечивает усиление кровообращения, расширяя вены и артерии. На всякий случай уточняем: чай должен быть натуральным, умеренно крепким, заварным, а не пакетированным.
  18. Примите горячую ванну. Помощь временная, но действенная. Концепция та же, что и в предыдущем пункте.
  19. Носите компрессионный трикотаж. Чулки, колготы или гольфы создают дополнительный каркас, защищают вены от избыточного растяжения, ускоряют кровоток. Полезны не только при варикозе, но и для профилактики. Проконсультируйтесь с врачом, какая длина и степень давления вам подойдут.
  20. Ешьте продукты, содержащие железо. Одна из функций жизненно важного микроэлемента – участие в выработке гемоглобина, как важного компонента эритроцитов, который необходим для транспортировки кислорода. Поэтому яйца, овощи, печень, зелень обязательно должны быть в рационе.
  21. Больше растительной пищи. Диетические предпочтения непосредственно связаны с весом. Поддержка массы тела в норме, в свою очередь, влияет на чистоту и работоспособность сосудов.
  22. Используйте приправы и специи. Добавляйте в блюда корицу, кайенский или чёрный перец, куркуму, анис, хрен. Выбирайте по вкусу. Приправы помогут нормализовать вес, почистят артерии, расслабят мышцы.
  23. Принимайте омега-3. Жирные кислоты, содержащиеся в красной рыбе, сардине, скумбрии, очищают стенки сосудов, укрепляют их эластичность и препятствуют образованию бляшек. Они также полезны для кожи, ногтей, волос и профилактики ряда заболеваний. Тем, кто не любит рыбу, подойдут БАДы на основе омега-3.
  24. Разгоняйте кровь щёткой. Процедуру выполняют на сухой коже перед душем. Плоской щёткой с жёсткими щетинками пройдитесь по всему телу от шеи до пяток. Почувствуете горячую волну благодарно расширившихся сосудов.
  25. Используйте аппликатор Кузнецова. Доступное аптечное приспособление творит чудеса с циркуляцией, восстанавливает энергию. Кнопки на ткани только выглядят страшно. Лежать на них, чувствуя, как растекается кровь по застойным местам, приятно.

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Как видите, выполнить любой из 25 способов улучшения плохого кровообращения можно без труда. Одно плохо: нельзя запускать проблему, к врачу всё равно обратиться необходимо. При необходимости, пройти все назначенные обследования и курсовое лечение.


 (голосов: 1)
Автор: Анастасия Педич
Сегодня, 08:36

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