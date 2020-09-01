Мёрзнете? 25 способов улучшить плохое кровообращение

Когда на улице тепло, а пальцы на руках и ногах холодные, обычно говорят о плохой циркуляции крови. Об этой же проблеме сигнализируют отёки, покалывание, судороги и онемение конечностей. Некрасиво. Неприятно. Опасно серьёзными осложнениями. Не запускайте, при первой же возможности обратитесь к врачу за квалифицированной консультацией. Вам также пригодятся 25 лёгких способов улучшить кровообращение. Начинать приводить здоровье в порядок лучше без промедления. Дольше тянете, больше болеете.

Как улучшить плохое кровообращение: 25 способов

На протяжении жизни человека кровь преодолевает более 100 000 км, циркулирует по сосудам, доставляя питательные вещества и кислород в каждый уголок тела. Путь по системе регулирует сердце, а его состояние напрямую связано со здоровьем. Из-за блокировки кровотока в клетках возникает дефицит необходимых компонентов, самочувствие резко ухудшается.

Проверьте уровень холестерина. Логичный первый шаг, поскольку для нормальной циркуляции необходимы здоровые вены и артерии. Если уровень холестерина не соответствует норме, сосуды становятся ломкими, в них образуются бляшки. Не ленитесь периодически сдавать анализы и, при необходимости, пропивать курс статинов. Контролируйте АД. Высокое давление и атеросклероз тесно связаны. Этот фактор необходимо регулярно мониторить и предпринимать меры. Закупорка и потеря эластичности сосудов препятствуют нормальному кровоснабжению органов. Пейте больше жидкости. 90% плазмы крови – вода, поэтому увлажнение крайне важно для организма. Норму знаете? Ловите подсказку: 2 л ежедневно. Это без учёта супа, кофе и прочих жидкостей. Именно вода. В жаркую погоду и при физических нагрузках пить желательно ещё больше. Бросайте курить. Под влиянием никотина развивается сосудистый атеросклероз. Табак – прямая дорожка к тромбозу, инсульту и сердечным заболеваниям. Сократите потребление насыщенных жиров. Логическая цепочка всё та же: повышение уровня «плохого» холестерина – атеросклероз – инсульт или, что ещё страшнее, инфаркт. Наименее подвержены этому фактору риска вегетарианцы. Остальным ВОЗ и другие организации здравоохранения рекомендуют ограничить потребление пальмового и кокосового масла, свинины, говядины и жирных молочных продуктов. Двигайтесь. Многочасовое сидение вредит не только кровообращению и мышцам, но даже сокращает продолжительность жизни. Делайте перерывы на зарядку, а если не получается, хотя бы вставайте и ходите. Сидите правильно. Держите спину, ноги ставьте ровно, а лучше приспособьте под них невысокую подставку. Нужно сидеть именно так, а не скрючившись в кресле. Делайте упражнение «берёзка». Очень просто и полезно, особенно, если замучили отёки. Только делать нужно правильно: лягте на пол, пододвиньте пятую точку плотно к стене, поднимите и максимально выпрямите ноги. Омм… подарите себе несколько минут релакса. Приседания. Просто. Доступно. Эффективно. Прямо сейчас встаньте и сделайте 15 приседаний. Все основные мышцы моментально получат необходимую порцию крови. Следите за весом. Рассчитайте индивидуальный индекс массы тела. Если показатель выше 35 – это катастрофа, срочно пора худеть. Норма – 19 / 25. Поддержание нормального веса способствует хорошему кровотоку и поддерживает чистоту артерий. Больше ходите. Во-первых, даже непродолжительная пешая прогулка снимает стресс. Во-вторых, ходьба, как и физические упражнения, сокращает и расслабляет мышцы, нормализует состояние крупных вен на ногах, стимулирует циркуляцию в застойных участках тела. Не нервничайте. Когда человек в стрессе, кровеносные сосуды сжимаются, что крайне неполезно. Управление эмоциями жизненно важно для организма. Если самостоятельно справиться не получается, принимайте успокоительное. Делайте кардио-упражнения. В приоритете бег трусцой, езда на велосипеде и плавание. Регулярные тренировки укрепляют сердце и стабилизируют артериальное давление. Дыхательная гимнастика. Быстрый и заметный эффект при минимальных усилиях – такое решение проблемы подходит даже лентяям. Дыхательная гимнастика улучшает усвоение кислорода, а заодно и расширяет сосуды, из-за чего они работают лучше. Займитесь йогой. Физические практики хоть и менее эффективны, чем кардио-упражнения, но в целом полезны. Наклоны, растяжка, скручивание разгоняют движение внутренних жидкостей, способствуют доставке кислорода во все органы и клетки. Массаж. Рекомендован не только при стрессе, но и для улучшения самочувствия. Если тело правильно разминают, мышцы выделяют молочную кислоту, циркуляция лимфатической жидкости улучшается. Пейте чай. Антиоксидантные компоненты напитка укрепляют сердечно-сосудистую систему. Тепло обеспечивает усиление кровообращения, расширяя вены и артерии. На всякий случай уточняем: чай должен быть натуральным, умеренно крепким, заварным, а не пакетированным. Примите горячую ванну. Помощь временная, но действенная. Концепция та же, что и в предыдущем пункте. Носите компрессионный трикотаж. Чулки, колготы или гольфы создают дополнительный каркас, защищают вены от избыточного растяжения, ускоряют кровоток. Полезны не только при варикозе, но и для профилактики. Проконсультируйтесь с врачом, какая длина и степень давления вам подойдут. Ешьте продукты, содержащие железо. Одна из функций жизненно важного микроэлемента – участие в выработке гемоглобина, как важного компонента эритроцитов, который необходим для транспортировки кислорода. Поэтому яйца, овощи, печень, зелень обязательно должны быть в рационе. Больше растительной пищи. Диетические предпочтения непосредственно связаны с весом. Поддержка массы тела в норме, в свою очередь, влияет на чистоту и работоспособность сосудов. Используйте приправы и специи. Добавляйте в блюда корицу, кайенский или чёрный перец, куркуму, анис, хрен. Выбирайте по вкусу. Приправы помогут нормализовать вес, почистят артерии, расслабят мышцы. Принимайте омега-3. Жирные кислоты, содержащиеся в красной рыбе, сардине, скумбрии, очищают стенки сосудов, укрепляют их эластичность и препятствуют образованию бляшек. Они также полезны для кожи, ногтей, волос и профилактики ряда заболеваний. Тем, кто не любит рыбу, подойдут БАДы на основе омега-3. Разгоняйте кровь щёткой. Процедуру выполняют на сухой коже перед душем. Плоской щёткой с жёсткими щетинками пройдитесь по всему телу от шеи до пяток. Почувствуете горячую волну благодарно расширившихся сосудов. Используйте аппликатор Кузнецова. Доступное аптечное приспособление творит чудеса с циркуляцией, восстанавливает энергию. Кнопки на ткани только выглядят страшно. Лежать на них, чувствуя, как растекается кровь по застойным местам, приятно.

Как видите, выполнить любой из 25 способов улучшения плохого кровообращения можно без труда. Одно плохо: нельзя запускать проблему, к врачу всё равно обратиться необходимо. При необходимости, пройти все назначенные обследования и курсовое лечение.