Просыпаетесь ночью в одно и то же время? Вот то, что ваше тело хочет сказать вам

Просыпаюсь каждую ночь в одно и то же время… Что же это значит? Согласно древнейшей китайской теории сна был сделан вывод, что каждый внутренний орган еженощно перезаряжается в течение двух часов, поэтому если человек постоянно просыпается в определённое время, то это указывает на то, что какой-то орган ему посылает знак, который ни в коем случае нельзя игнорировать. Давайте подробно рассмотрим соответствие между ночными просыпаниями и работой внутренних органов.

Сигналы тела и время бодрствования

Между 21.00 и 23.00. Перезарядка эндокринной системы, поэтому пробуждение в этот временной период указывает на проблемы в работе иммунной системы, щитовидной железы, надпочечников и обмена веществ. Помочь справиться с ними смогут техники расслабления или медитации.

Между 23.00 и 01.00. Перезарядка желчного пузыря, ответственного за расщепление жиров в организме. Вырабатываемая желчь взаимодействует с пищеварением, что и наводит на мысль о том, что желчный пытается намекнуть, что пора пересмотреть своё питание, чтобы не довести до камнеобразования в желчном пузыре. К тому же, китайская медицина связывает желчный пузырь с эмоциональной сферой, а точнее с разочарованием, низкой самооценкой, горечью или обидой по отношению к кому-либо. Поэтому, если избавиться от этих проблем, то появится возможность не допустить появления желчекаменной болезни.

Между 01.00 и 03.00. Идёт самоочищение печени, которая удаляет отходы из крови и внутренних органов. Поэтому пробуждение в это время связано с избытком токсинов, которые перегружают печень. Для того, чтобы очиститься от них, надо пить до двух литров воды в день, а также исключить алкоголь и кофеин. Но, опять же, не стоит забывать и об эмоциональном аспекте, негативно влияющем на работу этого органа. Так для здоровья печени следует избегать гнева и разочарований.

Между 03.00 и 05.00. Нужно следить за работой лёгких, так как просыпающиеся в это время могут испытывать такие симптомы, как кашель, чихание или заложенность носа. Иммунитет ослаблен. Поднять его может только правильно подобранная диета с максимальным количеством витаминов, особенно витамина С. Также проблемы с лёгкими могут провоцировать грусть и боль утраты. Нужно отпустить неприятности. Тогда наладится работа лёгких.

Между 05.00 и 07.00. Нужно обратить внимание на работу толстой кишки – органа, используемого для удаления отходов из организма. Поэтому, если в последнее время стали мучить запоры, увеличился вес или же появились признаки преждевременного старения организма, то нужно срочно оказать помощь толстой кишке. Растягивать мышцы и пить как можно больше воды.

Между 07.00 и 09.00. Обычно в это время будят почки и переполненный мочевой пузырь. Чтобы избежать проблем с их функциями, не стоит ни под каким предлогом игнорировать позывы к мочеиспусканию, а также избегать пересоленной пищи и алкогольных напитков, особенно шампанского.

Данная китайская теория, возможно, не всеми будет понята и принята, однако она даёт пищу для размышления о том, что наши органы имеют свои потребности, которые не стоит игнорировать. И задача каждого из нас - задуматься, чего не хватает нашему организму для его нормального функционирования, а разобравшись, пересмотреть свой образ жизни и сбалансировать питание.