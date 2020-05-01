Коронавирус: Топ-12 лучших противовирусных эфирных масел для наружного применения и ингаляции
Мир потихоньку выныривает из эпохи пандемии коронавируса. В новостных лентах проскальзывает позитивная информация об открытии границ, восстановлении работы и деятельности предприятий. Да только COVID-19 ещё не побеждён, профилактические меры всем нам придётся соблюдать ещё долго. В числе эффективных и доступных средств уменьшения вероятности заражения, усиления защитного барьера и укрепления иммунитета отметим эфирные масла. Антисептические и противобактериальные свойства отдельных из них выше, чем у медикаментов. Запоминайте: ТОП-12 лучших противовирусных масел для наружного применения и ингаляции. А теперь последовательно разберёмся, как именно и что конкретно можно использовать.
Как использовать эфирное масло для профилактики инфекций?
Пожалуй, самый популярный способ: смешать несколько капель с водой и разжечь аромалампу. Многие просто не знают, что под воздействием температуры состав сгорает за минуты, поэтому эффективность этого варианта оставляет желать лучшего.
Чтобы в полной мере усвоить действие полезного эфира, используйте аромадиффузор или увлажнитель. Разводите 8-10 капель масла в воде для обработки 20 м2 площади помещения.
Существуют и другие действенные способы применения.
- Капать эфирное масло на вкладку в защитную маску, чтобы усилить иммунную защиту.
- Смешивать с кремом для тела или базой под макияж, наносить на грудную клетку и биоточки. В чистом виде лучше не использовать.
- Добавлять по 5-7 капель в наполненную водой ванную. В таком случае после банных процедур нужно использовать увлажняющий лосьон для тела.
- Смешивать с антисептиком для обработки кожи.
- Смочить 2-3 каплями ватный диск или носовой платок, вдыхать пару минут. Этот способ называют «сухой» профилактической ингаляцией.
Эфирное масло не лечит коронавирус и другие инфекции, но помогает очистить от них воздух, укрепить внутренний защитный барьер.
Ароматерапевты подсказывают: правильное использование составов безвредно. Если они провоцируют мигрень, насморк или другие аллергические проявления, скорее всего, вы приобрели подделку. В любом случае, перед применением важно протестировать индивидуальную реакцию:
- если планируете ингаляции, смажьте каплей масла косметический диск, сделайте несколько вдохов. Отсутствие неприятных ощущений в течение часа свидетельствует о том, что состав можно безопасно использовать;
- если планируете применять наружно, растворите каплю эфира в чайной ложке привычного лосьона или крема для тела. Вотрите в кожу на сгибе локтя. Наблюдайте в течение 12 часов. Отсутствие сыпи, покраснения, других признаков раздражения – разрешающий сигнал.
ТОП-12 лучших противовирусных эфирных масел для наружного применения и ингаляции
Основа действия – дезинфекция воздуха + укрепление внутреннего защитного барьера. Масляные смеси не оставляют вирусам и бактериям шансов на распространение и нанесение вреда.
Список сформирован по показателю эффективности: от самых сильнодействующих до менее результативных.
- Чайное дерево – многофункциональный действенный состав: анальгетический, жаропонижающий, бактерицидный, регенерирующий, противовирусный и общеукрепляющий.
- Можжевельник - используют даже для лечения туберкулёза.
- Эвкалипт – идеально смешивать в равных пропорциях с маслом чайного дерева.
- Лимон – не просто очистит помещение, но и освежит его, а заодно избавит от головной боли.
- Герань – поднимет настроение, укрепит иммунитет, обезболит.
- Тимьян – сильнейший антисептик.
- Перечная мята – облегчит дыхание, простимулирует отхаркивание, но параллельно сузит сосуды.
- Розмарин – требует разведения, пропорция с базой 1 к 10.
- Кедр – успокоит и укрепит нервы, действует как обеззараживающее и анальгетическое средство.
- Сосна – благотворно влияет на настроение, облегчит дыхание, понизит жар, поможет справиться с астенией.
- Ель – тонизирует, повысит сопротивляемость к любым инфекциям и вирусам.
- Шалфей – избавит от депрессии и меланхолии, продезинфицирует воздух в помещении.
Учтите, несмотря на многочисленные полезные свойства эфирных масел, их использование противопоказано беременным и маленьким детям. Людям, страдающим хроническими заболеваниями сосудов, печени, нервной системы, необходимо подробно изучить полный список противопоказаний конкретного состава и протестировать индивидуальную реакцию.
Искренне надеемся, что ТОП-12 лучших противовирусных эфирных масел для наружного применения и ингаляции поможет нашим читателям проводить эффективную профилактику. Будьте здоровы!
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