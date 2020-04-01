Коронавирус: 5 лучших витаминов и минералов для повышения иммунитета

Весенний авитаминоз – неприятный «бонус», в разы множащий уязвимость перед коронавирусом. Пока действенных лекарств против COVID-19 не изобрели, укрепление внутренней защиты организма особенно актуально. Предлагаем список лучших витаминов и минералов, которые повысят иммунитет. Пользуйтесь на здоровье. И не теряйте, профилактические меры пригодятся и после того, как закончится пандемия.

Коронавирус - лучшие витамины и минералы для повышения иммунитета и отличного здоровья

1. Витамин Д

Думаете, слишком просто? Но нет, связь дефицита витамина Д и риска респираторных инфекций – доказанный факт. На пользе вещества для профилактики коронавируса настаивают американские медики. Доступный и абсолютно бесплатный источник – солнечный свет. Продукты с высокой концентрацией: цитрусовый сок, желток, соевое молоко, рыба семейства лососевых. Тем, кто предпочитает аптечные варианты, рекомендуем липосомальную форму. Профилактическая доза для взрослых – 5000 МЕ ежедневно.

2. Витамин С

Любимая с детства аскорбинка – один из ключевых компонентов подпитки иммунной системы. При простуде и гриппе она облегчает течение заболевания, сокращает время на выздоровление. В Ухане активно применяют витамин C для лечения коронавируса: пациентам дают по 25 г ежедневно или вливают внутривенно. Профилактическая доза – 500 мг. ВОЗ воздерживается от комментариев по этому вопросу до публикации данных официальных исследователей. Медики рекомендуют формулы с высокой биодоступностью, например, Эстер-С или липосомальную.

3. Ниацин - витамин В3

Полезная для иммунитета разновидность – никотиновая кислота. Именно её используют в медицине для профилактики и коррекции многих заболеваний из-за эффекта выведения токсинов. Пищевые источники: куриное и индюшиное филе, жареная телячья печень, тунец, арахис. Среди биодобавок и препаратов лучше выбирать формы инозитола-гексаникотината, не дающие эффекта жара. Суточная дозировка зависит от пола и возраста, ориентир – 15-25 мг.

4. Цинк

Доказательств эффективности минерала при профилактике и лечении COVID-19 нет. Чтобы собрать базу, препараты нужно тестировать минимум год. Зато есть данные, подтверждающие иммуномодулирующие свойства и общую противовирусную активность цинка. Дневная норма – 15 мг. Доступные пищевые источники: семечки тыквы и кунжута, говяжья печень, куриные сердечки, орехи. Из-за того, что минерал плохо усваивается кишечником, любители биодобавок предпочитают хелатные формы: пиколинат, глицинат, цитрат, которые предлагают, например, производители Solgar, Bayer.

5. Селен

Антиоксидант. Иммуностимулятор. Активатор долголетия. Селен - важнейший микроэлемент с противовирусным действием, влияющий на синтез антител, интерферона и функцию макрофагов. Его недостаток в организме увеличивает уязвимость перед вирусными и бактериальным инфекциями. Суточная потребность колеблется в пределах 55-70 мкг. Продукты с высоким содержанием селена: бразильские орехи, жареные свиные почки, сушёные грибы - белые и вешенки. Среди фармакопейных препаратов лучшая биодоступность у хелатных форм, объединяющих микроэлемент и аминокислоту. Например, селенометионин.

Обратите внимание: все 5 лучших витаминов и минералов для повышения иммунитета имеют противопоказания и побочные эффекты. Возможность употребления их в лекарственной форме, включая биодобавки, важно обсудить с врачом!