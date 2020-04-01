Коронавирус: 15 натуральных противовирусных добавок с высокой эффективностью

Страшные новости о коронавирусе плюс резко увеличившееся количество свободного времени – прекрасный повод позаботиться об иммунитете. Для этого необязательно тратить целое состояние на покупку имбиря. Волшебный корешок – не панацея, тем более, существуют альтернативы также действенные и с адекватной стоимостью. Предлагаем список и характеристики натуральных противовирусных добавок с высокой эффективностью. Выбирайте любую. Только перед употреблением изучите противопоказания, дозировки и посоветуйтесь с врачом.

Эффективные натуральные противовирусные добавки

1. Анис звёздчатый

Он же – бадьян настоящий. Ароматные звёздочки в восточной кухне используют как пряность, а в промышленности – это компонент косметических средств и лекарственных препаратов. Противовирусный эффект аниса основан на высокой концентрации шикимовой кислоты (вещество – основа Осельтамивира). Натуральный комплекс с витаминами и кверцетином используют и для профилактики, и для симптоматической терапии. Добавка не подходит аллергикам, а длительный её приём небезопасен для гормонального фона.

2. Кора муравьиного дерева (Pau de arco)

Первые целебные формулы с растительным ингредиентом составляли древние инки. Удивительные свойства дерева тахибо за века не забыты, а наоборот, глубже исследованы. Основное достоинство – многокомпонентный состав, содержащий полную витаминно-минеральную палитру, клетчатку, аминокислоты, флавоноиды, антиоксиданты. В длинном списке полезных эффектов выделим два: купирование любого воспаления в организме и блокирование лапахолом активности вирусов. Кора представлена в продаже в виде чая, капсул, капель. Дозировка зависит от формы выпуска. Добавка не совместима с антикоагулянтами, противопоказана беременным и кормящим, аллергикам, детям до 12 лет.

3. Кошачий коготь

Стоп! Маникюр домашним питомцам для добычи иммуностимулятора делать не придётся. Речь о добавках, изготовленных из тропической лианы ункарии. Применение чая, настойки, таблеток или капсул повышает тонус и снижает восприимчивость к инфекциям. Рекомендованная длительность профилактического курса – месяц. Кошачий коготь – не токсичен, но плохо сочетается с отдельными лекарственными препаратами. Не подходит беременным, гипотоникам, детям, кормящим, людям, страдающим деменцией.

4. Корень солодки

Отличный вариант для всех, кто опасается или банально не может приобрести американские и европейские БАДы. Распространённая форма выпуска – сироп. Корень солодки противодействует размножению вирусов, усиливает иммунитет, способствует образованию интерферона. При бронхите и других простудных заболеваниях разжижает мокроту, способствует быстрому отхождению слизи. Ложку сиропа растворяют в стакане очищенной воды, который выпивают за 3-5 подходов в течение суток (по 1-2 глотка). Перед применением рекомендуем ознакомиться с полным списком противопоказаний.

5. Лимонная мята

Копеечное средство для самых экономных. И пусть вас не смущает мудрёное название, трава более известна как мелисса. Профилактическое применение подразумевает 2 способа. Отвар лимонной мяты уничтожает клетки вирусов, укрепляет иммунитет. Зажжённая аромалампа с эфирным маслом растения очищает воздух в помещении от бактерий и неплохо дезодорирует.

6. Молозиво

Натуральный продукт из-за закрытия рынков не купить, а фармакопейную форму, например, Колострум или Трансфер Фактор – запросто. Препараты молозива восстанавливают и укрепляют иммунную систему, снимают стресс и даже оказывают омолаживающее действие.

7. L-лизин

Заметьте, в список попала лишь одна из 9 незаменимых аминокислот, которую характеризует наибольшее количество полезных свойств. Её принимают спортсмены; используют в противораковой терапии и для лечения герпеса; пьют для стимулирования внутренних защитных функций. Суточную дозировку, 1-3 г, подбирают индивидуально. При неправильном выборе возможны сбои работы ЖКТ.

8. Масло чёрного тмина

«Кладовую здоровья» туристы-новички часто покупают в Египте в качестве первого сувенира. Правда, используют масло в основном наружно, в косметических целях. Время «Ч» настало, обратите внимание на инструкцию. Применение чёрного тмина стимулирует организм в целом за счёт активного стимулирования роста клеток, усиливающих и укрепляющих защитные функции. Способ приёма: перед завтраком и ужином четверть чайной ложки вещества покатать под языком, проглотить. Временно отказаться от сладостей и цитрусовых. Перед употреблением обязательно ознакомиться со списком ограничений.

9. Монолаурин

Жир, синтезированный из кокосового масла, выпускают в форме капсулированной БАД. Противовирусный эффект оказывает за счёт растворения липидов защитной мембраны нежелательных гостей внутри нас (паразитов, бактерий и других). Иначе говоря, вещество ослабляет действие патологических микроорганизмов, тем самым облегчает работу иммунитета по их уничтожению.

10. Цитросепт

Жидкая БАД на основе экстракта грейпфрутовых семян. Концентрат флавоноидов и витамина С оказывает многогранное действие, включая бактерицидное, антивирусное, фунгицидное, иммуностимулирующее. Подходит для наружного применения и приёма внутрь. Начальную дозу – 2-3 капли, постепенно увеличивают до 17. Пьют, растворяя в воде. Из-за сильной кислой реакции не подходит людям с кислотозависимыми заболеваниями желудка. Противопоказан аллергикам, беременным и при лактации.

11. Чёрная бузина

Лечебные свойства коры, цветков и ягод использовал ещё Гиппократ. В народной медицине существуют тысячи рецептов с бузиной чёрной от всех недугов. Для профилактики простуды и повышения тонуса ягодки смешивают с мёдом, разбавляют водой, настаивают и пьют вместо чая. Мы специально не расшифровываем рецепт, поскольку семена и другие части растения токсичны. Не рискуйте. Если приглянулся именно этот вариант, выбирайте насыщенный антиоксидантами фруктовый сок чёрной бузины.

12. Прополис

Особенности действия одного из самых мощных природных антибиотиков невозможно раскрыть в нескольких предложениях. Это – тема отдельной книги. Для противовирусной профилактики и усиления внутренней защиты подойдёт как спиртовая, так и водяная настойка прополиса. Первую пьют перед едой по 0,5 чайной ложки. Вторую, в количестве 20 капель, добавляют в чай или другие тёплые напитки. Единственное противопоказание – индивидуальная непереносимость.

13. Эхинацея

Недорогая аптечная настойка – проверенное средство для предупреждения респираторных инфекций, усиления тонуса и облегчения простуды. Дозировка эхинацеи для взрослых – 20-40 капель, детям дают в два раза меньше. Кратность приёма – 3-4 раза в день. Возможны аллергические реакции. Людям с вирусной инфекцией препарат не подходит.

14. Шиповник

Иммуностимулирующие свойства ягод колючего кустарника – факт, проверенный веками. Действие обусловлено витаминным комплексом с высокой концентрацией аскорбинки. Сироп и напитки из шиповника разрешены даже детям, но употреблять их лучше через соломинку, а после – полоскать рот водой. Не увлекайтесь, суточная норма – стакан отвара или настоя. Длительность курса – не более 2-х недель. Причина ограничений – насыщенность витамина С, который размягчает зубную эмаль и раздражает слизистую кишечника.

15. Женьшень

Из-за обилия новомодных средств о старых и неоднократно проверенных препаратах просто забывают. Совершенно зря. Смешивайте настойку женьшеня с виноградным соком или мёдом и не бойтесь никаких болезней.

Все перечисленные натуральные противовирусные добавки характеризуют хорошие отзывы. Они доступны и эффективны. Но не забывайте, это – иммуностимуляторы, бесконтрольное применение которых недопустимо.