19 лучших пребиотических продуктов для здоровья кишечника, которые вы должны съесть

Пребиотики – пищевые добавки, предназначенные для стимулирования иммунной системы и способствующие появлению в кишечнике хороших бактерий. Также они нужны для препятствия росту болезнетворных микроорганизмов. Благодаря пребиотикам можно забыть о запорах и воспалениях в кишечнике, а также о метеоризме, они способствуют нормализации микрофлоры кишечника, помогают лучшему усваиванию витаминов и минералов. Поэтому так важно знать, в каких продуктах есть пребиотики. Смотрите также: 9 вещей, которые нужно знать, чтобы иметь здоровый кишечник Лучшие пребиотические продукты для здоровья кишечника Цикорий. Его корень может стать идеальной заменой кофе, так как обладает таким же вкусом и ароматом, но при этом не содержит кофеин. Волокно инулин, которое содержится в цикории, питает бактерии в кишечнике, тем самым нормализуя пищеварение и помогая при запорах. К тому же, это растение помогает расщеплять жиры. Зелень одуванчика. Её можно применять в качестве ингредиента в салатах. В зелени этого цветка содержится много клетчатки, которая способствует уменьшению запоров и увеличению количества полезных бактерий в кишечнике. К тому же, она славится своими противовоспалительными, мочегонными и противораковыми свойствами, укрепляет иммунитет. Топинамбур или «земляное яблоко». Его можно сравнить с корнем цикория, так как он обладает теми же свойствами – увеличение полезных бактерий в толстой кишке, укрепление иммунитета и нормализация обмена веществ. Его можно употреблять как самостоятельный продукт, так и в составе салатов. Чеснок. Он способствует росту бифидобактерий и снижению количества болезнетворных. Это растение эффективно при лечении сердечно-сосудистых, раковых и воспалительных заболеваний. Лук. Он укрепляет флору кишечника, способствует расщеплению жиров, повышает иммунитет. К тому же, в его состав входит флавоноид кверцетин, придающий луку антиоксидантные и противораковые свойства. Этот овощ улучшает пищеварение. Лук-порей. Он наполняет кишечник полезными бактериями и способствует расщеплению жиров. Ко всему прочему, в его составе есть витамин К, который очень полезен для костей и сердца. Спаржа. Это полезное растение помогает наполнять кишечник дружественными бактериями, а так как в спарже сочетаются антиоксиданты и клетчатка, то она оказывает противовоспалительное и противораковое действие. Бананы. В них очень много клетчатки. К тому же, в незрелых плодах в большом количестве содержится резистентный крахмал, являющийся отличным пребиотиком. Бананы способствуют появлению полезных бактерий и уменьшению вздутия живота. Ячмень. В его состав входит бета-глюкан, способствующий росту дружеских бактерий в ЖКТ. К тому же, в нём присутствует селен, помогающий в борьбе с болезнями щитовидки, и антиоксиданты, а также ячмень повышает иммунитет и снижает сахар в крови. Овес. Он содержит бета-глюкановую клетчатку, которая и помогает наладить работу кишечника, наполняя его полезными бактериями. Снижает риск развития рака кишечника и контролирует сахар в крови. Яблоки. Пектин, входящий в состав этих плодов, обладает пребиотическими свойствами и повышает количество бутирата, питающего дружественные кишечные бактерии. Яблоки помогают снизить уровень холестерина и снижают риск развития рака. Корень коньяка или слоновый ямс. Способствует росту дружественных бактерий в толстой кишке, уменьшает запоры и повышает иммунитет. Часто этот продукт употребляют с такими продуктами, как лапша ширатаки. Какао. В нём содержится флаванол, обладающий пребиотическими свойствами, связанными с ростом в кишечнике дружественных бактерий. Кроме помощи работе ЖКТ, какао снижает уровень холестерина и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Корень лопуха. Инулин, входящий в состав этого растения, обладает пребиотическими свойствами, подавляющими рост вредных бактерий в кишечнике и стимулирующими дефекацию. Повышает иммунитет. Льняное семя. Его клетчатка способствует регулярному опорожнению кишечника и уменьшает количество пищевого жира. Также эти семена помогают предотвратить появление рака и регулируют уровень сахара в крови. Корень якона. Он напоминает сладкий картофель. В нём содержится клетчатка, благодаря которой исчезают запоры, укрепляется иммунная система, регулируется содержание жиров в крови. Джикама. В этом корне очень мало калорий и много клетчатки, поэтому он помогает улучшить пищеварение, повысить чувствительность к инсулину и снизить уровень сахара в крови, обеспечить антиоксидантную защиту. Пшеничные отруби. Они богаты AXOS – клетчаткой, увеличивающей количество полезных кишечных бактерий и уменьшающей проблемы с пищеварением. Водоросли. Они увеличивают рост полезных бактерий и при этом предотвращают развитие вредных бактерий, повышают иммунитет, снижают риск появления рака толстой кишки. Смотрите также: Топ-15 ферментированных продуктов для здоровья кишечника (список) Пребиотики – важнейшие добавки для идеального пищеварения и нормализации работы кишечника. Однако некоторые продукты, подвергаясь термической обработке, могут терять свои свойства, поэтому лучше их есть в сыром виде.

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