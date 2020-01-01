Топ-15 ферментированных продуктов для здоровья кишечника (список)
Приверженцы здорового питания обязательно включают в рацион ферментированные продукты для кишечника. Список еды, относящейся к этой категории, достаточно велик, поэтому формирование полезного меню не вызывает проблем. Мы жуём квашеную капусту, пьём йогурт или квас просто потому, что это вкусно, а положительное воздействие на пищеварительный тракт и иммунитет – приятный бонус.
Что такое ферментированные продукты и как они влияют на здоровье?
В народе используют термины попроще: сквашивание, брожение, маринование. Исходно эти процессы люди применяли для сохранения пищи, придания ей вкусовых качеств.
Биохимическое пояснение ферментации – распад крахмала, сахаров и других сложных углеводов под воздействием бактерий с образованием кислот и спиртов. Расщепление образует благоприятную среду для разрастания колонии полезных микроорганизмов – пробиотиков. У всех на слуху бифидобактерии и лактобациллы. Менее известны, но также действенны: сахаромицеты Буларди (дрожжи), непатогенные разновидности клостридии, стрептококка и кишечной палочки.
Ферментированные продукты – в первую очередь источник пробиотиков, нормализующих микробаланс пищеварительных органов. Косвенно они приносят и другую пользу организму:
- повышают иммунитет;
- стабилизируют стул;
- усиливают защитные свойства кишечника;
- способствуют хорошему пищеварению;
- выводят токсины;
- выравнивают артериальное давление;
- улучшают психическое здоровье.
Небольшая ложка дёгтя в этой радужной палитре – побочные эффекты, как то: вздутие живота, неконтролируемое отхождение газов.
Какие выбрать ферментированные продукты? Список доступных и экзотических вариантов
Для удобства восприятия предлагаем не просто перечень блюд, улучшающих пищеварение, а небольшой классифицированный гастрономический путеводитель.
Распространённые и наиболее доступные ферментированные продукты:
- Домашний хлеб. Подразумевается выпечка на натуральной закваске, полученной путём естественного брожения. Такой хлеб часто называют бездрожжевым. Это неверно. Дрожжи в нём есть, просто их намного меньше, чем молочнокислых бактерий. В сравнении с промышленной выпечкой, продукт быстрее и лучше усваивается нашими измученными фастфудом желудками.
- Хлебный квас. Речь идёт не о крашенной и обильно приправленной усилителями вкуса магазинной газировке, а о домашнем напитке. Чудодейственное зелье готовят из ферментированного ржаного солода и дрожжей. Добавки, которые усиливают полезное воздействие: мёд, травы, хвоя, изюм.
- Квашеная капуста. В первую очередь это источник витаминов и минеральных солей. Для кишечника полезна и сама капуста, и её сок (не путайте с рассолом). Чтобы максимально сохранить целебные свойства овоща, цельные или разрезанные пополам кочаны сквашивают в деревянных бочках.
- Чайный гриб. Напиток, незаслуженно утративший популярность. Помните, раньше банки с ним стояли чуть ли не на каждой кухне. Нынешние хозяйки разленились. Основа – гриб из ферментированного чая, на Востоке считается эликсиром долгой жизни. Напиток улучшает пищеварение, стимулирует работу желудка и селезёнки, помогает избавиться от камней в почках.
- Оливки. С недавнего времени эти плоды также стали традиционной составляющей рациона наших соотечественников. Пастеризованные ягоды с обилием консервантов, которые нам предлагают в супермаркетах, не богаты полезными веществами. Другое дело – ферментированные оливки, как их готовят на родине, в странах Средиземноморья. Плоды обрабатывают рассолом или специальными маринадами.
Продолжая список, остановимся на кисломолочной группе, которая включает 5 компонентов:
- Кефир
- Йогурт
- Сыворотка
- Творог
- Сыр
Всё вышеперечисленное рекомендуем не покупать, а готовить самостоятельно. Заметьте, использовать можно не только коровье, но и соевое молоко. Ферментировать естественным путём или добавлять пробиотические закваски.
Теперь об экзотике, доступной в специализированных точках продаж.
- Кимчи – корейский гастрономический изыск, как правило, приготовленный из квашеной пекинской капусты. Существуют вариации рецепта с редькой, арбузом, огурцами, корнем женьшеня. Кимчи – блюдо, символизирующее философию национальной кухни. Кореянки готовят его на любой фруктово-овощной основе, экспериментируют со вкусом и цветом.
- Ласси – сладкий или солёный индийский аналог йогурта, приправленный фруктовыми или овощными добавками. Освежает и улучшает пищеварение, поскольку содержит молочнокислые бактерии.
- Комбуча – версия чайного гриба, невероятно популярная в США и Австралии. У нас в продаже представлен напиток с экзотическими добавками: гибискусом, спирулиной, ягодами асаи, куркумой. Последние не столько полезны, сколько рекламный ход, направленный на то, чтобы обосновать высокую цену и заинтриговать потребителей.
- Темпе – популярное индонезийское блюдо из ферментированной сои. Рекомендовано вегетарианцам, как заменитель мяса. Укрепляет кости и сердце, потому как содержит большое количество белка и изофлавоноидов.
- Мисо – японская густая паста, которую готовят из забродившего риса, сои или пшеницы, грибковой культуры кодзи и цельной морской соли. Блюдо регулирует работу кишечника, укрепляет иммунитет. В национальной кухне его используют в качестве заправки или добавки в суп с аналогичным названием и свойствами.
Всё упомянутое – пища полезная. Но учтите, приготовление ферментированных продуктов из списка (и любых других) требует чёткого соблюдения технологии. Бактерии – материя капризная, эксперименты с ними чреваты преобразованием дружественной микрофлоры в патогенную, которая не улучшает пищеварение, а провоцирует проблемы с кишечником.
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