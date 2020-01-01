Топ-15 ферментированных продуктов для здоровья кишечника (список)

Приверженцы здорового питания обязательно включают в рацион ферментированные продукты для кишечника. Список еды, относящейся к этой категории, достаточно велик, поэтому формирование полезного меню не вызывает проблем. Мы жуём квашеную капусту, пьём йогурт или квас просто потому, что это вкусно, а положительное воздействие на пищеварительный тракт и иммунитет – приятный бонус.

Что такое ферментированные продукты и как они влияют на здоровье?

В народе используют термины попроще: сквашивание, брожение, маринование. Исходно эти процессы люди применяли для сохранения пищи, придания ей вкусовых качеств.

Биохимическое пояснение ферментации – распад крахмала, сахаров и других сложных углеводов под воздействием бактерий с образованием кислот и спиртов. Расщепление образует благоприятную среду для разрастания колонии полезных микроорганизмов – пробиотиков. У всех на слуху бифидобактерии и лактобациллы. Менее известны, но также действенны: сахаромицеты Буларди (дрожжи), непатогенные разновидности клостридии, стрептококка и кишечной палочки.

Ферментированные продукты – в первую очередь источник пробиотиков, нормализующих микробаланс пищеварительных органов. Косвенно они приносят и другую пользу организму:

повышают иммунитет;

стабилизируют стул;

усиливают защитные свойства кишечника;

способствуют хорошему пищеварению;

выводят токсины;

выравнивают артериальное давление;

улучшают психическое здоровье.

Небольшая ложка дёгтя в этой радужной палитре – побочные эффекты, как то: вздутие живота, неконтролируемое отхождение газов.

Какие выбрать ферментированные продукты? Список доступных и экзотических вариантов

Для удобства восприятия предлагаем не просто перечень блюд, улучшающих пищеварение, а небольшой классифицированный гастрономический путеводитель.

Распространённые и наиболее доступные ферментированные продукты:

Домашний хлеб. Подразумевается выпечка на натуральной закваске, полученной путём естественного брожения. Такой хлеб часто называют бездрожжевым. Это неверно. Дрожжи в нём есть, просто их намного меньше, чем молочнокислых бактерий. В сравнении с промышленной выпечкой, продукт быстрее и лучше усваивается нашими измученными фастфудом желудками. Хлебный квас. Речь идёт не о крашенной и обильно приправленной усилителями вкуса магазинной газировке, а о домашнем напитке. Чудодейственное зелье готовят из ферментированного ржаного солода и дрожжей. Добавки, которые усиливают полезное воздействие: мёд, травы, хвоя, изюм. Квашеная капуста. В первую очередь это источник витаминов и минеральных солей. Для кишечника полезна и сама капуста, и её сок (не путайте с рассолом). Чтобы максимально сохранить целебные свойства овоща, цельные или разрезанные пополам кочаны сквашивают в деревянных бочках. Чайный гриб. Напиток, незаслуженно утративший популярность. Помните, раньше банки с ним стояли чуть ли не на каждой кухне. Нынешние хозяйки разленились. Основа – гриб из ферментированного чая, на Востоке считается эликсиром долгой жизни. Напиток улучшает пищеварение, стимулирует работу желудка и селезёнки, помогает избавиться от камней в почках. Оливки. С недавнего времени эти плоды также стали традиционной составляющей рациона наших соотечественников. Пастеризованные ягоды с обилием консервантов, которые нам предлагают в супермаркетах, не богаты полезными веществами. Другое дело – ферментированные оливки, как их готовят на родине, в странах Средиземноморья. Плоды обрабатывают рассолом или специальными маринадами.

Продолжая список, остановимся на кисломолочной группе, которая включает 5 компонентов:

Кефир

Йогурт

Сыворотка

Творог

Сыр

Всё вышеперечисленное рекомендуем не покупать, а готовить самостоятельно. Заметьте, использовать можно не только коровье, но и соевое молоко. Ферментировать естественным путём или добавлять пробиотические закваски.

Теперь об экзотике, доступной в специализированных точках продаж.

Кимчи – корейский гастрономический изыск, как правило, приготовленный из квашеной пекинской капусты. Существуют вариации рецепта с редькой, арбузом, огурцами, корнем женьшеня. Кимчи – блюдо, символизирующее философию национальной кухни. Кореянки готовят его на любой фруктово-овощной основе, экспериментируют со вкусом и цветом. Ласси – сладкий или солёный индийский аналог йогурта, приправленный фруктовыми или овощными добавками. Освежает и улучшает пищеварение, поскольку содержит молочнокислые бактерии. Комбуча – версия чайного гриба, невероятно популярная в США и Австралии. У нас в продаже представлен напиток с экзотическими добавками: гибискусом, спирулиной, ягодами асаи, куркумой. Последние не столько полезны, сколько рекламный ход, направленный на то, чтобы обосновать высокую цену и заинтриговать потребителей. Темпе – популярное индонезийское блюдо из ферментированной сои. Рекомендовано вегетарианцам, как заменитель мяса. Укрепляет кости и сердце, потому как содержит большое количество белка и изофлавоноидов. Мисо – японская густая паста, которую готовят из забродившего риса, сои или пшеницы, грибковой культуры кодзи и цельной морской соли. Блюдо регулирует работу кишечника, укрепляет иммунитет. В национальной кухне его используют в качестве заправки или добавки в суп с аналогичным названием и свойствами.

Всё упомянутое – пища полезная. Но учтите, приготовление ферментированных продуктов из списка (и любых других) требует чёткого соблюдения технологии. Бактерии – материя капризная, эксперименты с ними чреваты преобразованием дружественной микрофлоры в патогенную, которая не улучшает пищеварение, а провоцирует проблемы с кишечником.