9 вещей, которые нужно знать, чтобы иметь здоровый кишечник

Здоровый кишечник – первый шаг к красоте и долголетию. От функционирования этой части пищеварительного тракта зависит общий тонус организма, состояние иммунитета, внешний вид кожи и волос, активность мозга. В свою очередь, на работу органа влияют населяющие его бактерии и микроорганизмы. Если внутренняя экология сбалансирована, человек чувствует себя отлично. Смещение равновесия влечёт за собой проблемы: боли в животе, нарушения стула, повышение восприимчивости к инфекционным заболеваниям, выпадение волос, появление прыщей на теле. Врачи сформулировали 9 советов, следование которым поможет сохранить здоровье кишечника и организма в целом. Основной упор сделан на питание, но это – не единственный важный фактор.

9 вещей, которые нужно знать, чтобы быть здоровым

1. Не увлекайтесь антибиотиками. Существует категория людей, которые, стоит им лишь чихнуть, начинают принимать антибактериальные препараты. При этом лекарство подбирают по собственному усмотрению, а дозировку и длительность курса, в лучшем случае, определяют по аннотации. Так нельзя! Антибиотики уничтожают не только вирусы, но и полезные бактерии. Препараты этой категории принимают строго по назначению, параллельно прикрывая кишечник пробиотиками. В противном случае высока вероятность развития побочных эффектов, наиболее распространённые из которых: дисбиоз, развитие резистентности, проблемы с весом.

2. Формируйте правильную микробиоту у ребёнка. Первые бактерии заселяют организм малыша ещё в утробе матери, колонизируя плод через пуповину. После рождения внутренняя экология постепенно разрастается, получая подпитку пребиотиками из грудного молока. На этапе перехода на обычную пищу микробиота формируется окончательно. Это – критический период, определяющий иммунологический ответ на всю дальнейшую жизнь. Вот почему новоиспечённым мамам следует соблюдать диету для лактации и строго выдерживать правила прикорма по месяцам.

3. Ешьте разнообразную пищу. Нехватка жизненно важных нутриентов – серьёзная проблема, последствия которой негативно влияют на кишечник. Корень зла – монодиеты и скудное питание. Чем разнообразнее рацион, тем шире микробиом, отвечающий за нормальное пищеварение. Включайте в меню кисломолочные продукты для подпитки лактобацилл. Ешьте бобовые, фрукты и каши, чтобы обеспечить достаточное количество клетчатки и бифидобактерий. Сбалансируйте употребление жиров, углеводов и белков.

4. Да здравствуют ферментированные продукты! Греческий йогурт, сыр, домашний квас, кефир, квашенная капуста и огурцы - наиболее распространённые доступные источники полезных бактерий и минеральных веществ. Первый плюс ферментированных продуктов – они легко перевариваются. Другие достоинства:

стимулируют секрецию желудочного сока;

подавляют активность H.pylori;

улучшают вид волос и кожи;

повышают тонус и стрессоустойчивость.

Тем, кому нравится экзотика, рекомендуем попробовать также: кимчи, мисо, пахту, темпе и комбучу.

5. Не увлекайтесь сладким. Пристрастие к сахару и его искусственным заменителям несовместимо со здоровьем кишечника. Первый блокирует рост полезной флоры, обеспечивающей обменные процессы, что приводит к появлению избыточных килограммов. На этом беды сладкоежек, увы, не заканчиваются. Учёные доказали, что аспартам – основа большинства заменителей – повышает уровень глюкозы в крови и активизирует рост нездоровых энтеробактерий в микробиоме.

6. Замените белый хлеб цельнозерновым. Для переваривания продуктов из рафинированной муки формируется избыток слизи – благоприятной среды для развития патогенных микроорганизмов. Кроме того, белый хлеб и сдоба содержат минимум важных аминокислот и балластных веществ. Кишечнику нужны цельные зёрна, богатые клетчаткой и «медленными» углеводами.

7. Добавьте в меню пребиотики. Чтобы внутренняя колония полезных бактерий функционировала и разрасталась, ей необходима дополнительная подпитка пребиотическими веществами. В лечебных целях используют специализированные БАДы и препараты на основе лактулозы или инулина, для профилактики достаточно коррекции диеты. Добавьте в меню бананы, бобовые овощи, арбуз, семена льна и миндальные орехи, чтобы обеспечить поступление пребиотиков в организм.

8. Оградите кишечник от стресса. Копчёности и консервы, фастфуд и газировка – увы, еда, которую считают самой вкусной, вредит здоровью. Также не полезны слишком острые блюда, наваристые бульоны, жареные и жирные деликатесы. Пищеварительный тракт бунтует, выражая недовольство изжогой, метеоризмом, расстройством стула и болями в животе. Зачем провоцировать, если можно воздержаться?

9. Делайте перезагрузку. Для стимулирования обменных процессов, очищения от токсинов и шлаков, улучшения пищеварения периодически проводите внутреннюю «уборку». Точнее – устраивайте разгрузочные дни. Один раз в месяц завтракайте, обедайте и ужинайте яблоками и салатом из капусты, моркови и свеклы, запивая кефиром или натуральным йогуртом. Щадящая чистка не затронет микрофлору, а наоборот, активизирует её, запустит цикл обновления.

Берегите здоровье! Если возникли сомнения, касающиеся работы кишечника, не экспериментируйте с диетами и самолечением, обратитесь к врачу и пройдите все необходимые диагностические мероприятия.