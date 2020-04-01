8 продуктов, которые сжигают лишний жир

Нам природой заложено откладывать жир для того, чтобы в случае наступления голода можно было им воспользоваться, тем самым не дав себе умереть. Поэтому так сложно нам похудеть: во-первых, сидя на диете, мы даём сигнал организму, что нужно экономнее расходовать калории, а во-вторых, выходя из диеты, наше тело, после перенесённого стресса, начинает усиленно накапливать полученные жиры, поэтому так быстро и набирается ушедший вес, нередко с запасом. Поэтому важно питаться так, чтобы организм не чувствовал тревоги по поводу нехватки ресурсов в будущем, постоянно включая в своё питание полезные продукты, сжигающие лишний вес.

Продукты, которые сжигают лишний жир

Вишнёвый пирог. Это фантастическое блюдо, которое поможет без проблем сбросить лишний вес. Этот факт подтвердили исследователи Мичиганского университета, которые провели опыт на крысах, давая им в течение трёх месяцев вишню. После окончания исследования было выяснено, что животные на этом продукте сбросили 20% своего веса, так как вишня практически изменила работу их генов. Вишня нормализовала и работу сердечно-сосудистой системы, а также уменьшила воспалительные процессы в организме. Ягоды. В их состав входят полифенолы, которые не только помогают похудеть, но и не дают образовываться жиру. Исследование Техасского университета выяснило, что у мышей, получавших 4 порции ягод, снизилось ожидаемое образование жировых клеток на 70%. К тому же, ягоды можно есть не только самостоятельно, но и с овсянкой, йогуртом или салатами, и даже в высушенном виде. Арбуз. Он очень полезен, хотя в его состав входит сахар и вода. По данным Кентуккского университета, арбуз может намного снизить количество накапливаемого жира и улучшить липидный профиль. Арбузному соку также приписывают снижение болезненности в мышцах после тренировок. Грейпфрут. Он отлично подходит в качестве завтрака, так как уменьшает жир на животе и уровень холестерина. Участники 6-недельного исследования, съедавшие с каждым приёмом пищи целый грейпфрут, в среднем сбросили до 6 кг. Исследователи полагают, что такой эффект кроется в сильнейшей комбинации фитохимических веществ и витамина С, содержащихся в этих цитрусовых. Яблоки. Они являются отличным источником растворимой клетчатки, которая превращается в желудке в гелеобразную массу, помогающую чувствовать долгое время насыщение. Исследования Баптистского медицинского центра Уэйк Форест доказали, что при ежедневном добавлении в свой рацион 10 граммов растворимой клетчатки жир на животе уменьшится на 3,7% в течение пяти лет. Это означает, что яблоки могут помочь вам сбросить лишний вес, сократив тягу к еде. Было обнаружено, что яблоки Pink Lady содержат больше всего флавоноидных антиоксидантов, что делает их одними из лучших сортов яблок для похудения. Нектарины, персики и сливы. Это семейство фруктов (косточковые плоды) предотвращает метаболический синдром , связаный с ожирением и болезнями, провоцирующими лишний вес, например, диабет. В косточковых плодах содержится много фенольных соединений, которые играют роль в определении поведения генов жира. Также в их состав входит намного меньше сахара, чем во многие другие продукты, что делает их идеальными для людей, сидящих на диете. Груши. Несмотря на сладкий вкус, они в основном состоят из воды и клетчатки, что как раз и влияет на похудение. Вы будете оставаться сытым дольше, притом что 100 г груши содержат только 56 калорий. Волокно к тому же поддерживает здоровое пищеварение. В качестве бонуса витамин С и витамин А в грушах борются со свободными радикалами и уменьшают воспаление. Это помогает выглядеть моложе и чувствовать себя просто прекрасно. Главное, выбирать свежие или замороженные груши, так как консервированные, как правило, заливают сахарным сиропом. Все фрукты. Когда вы на диете, фрукты должны быть вашим основным источником сахара. Это то, что нужно организму для получения энергии, но рафинированный сахар во многих обработанных продуктах является вредным добавлением к ним. Помните, вам не нужно беспокоиться о сахаре во фруктах, если вы едите весь фрукт, а не только пьёте сок из него. Волокна, из которых состоят фрукты, помогают модулировать выброс сахара в кровь, избегая резкого скачка уровня глюкозы. Это важно не только для защиты от диабета 2 типа, но и для снижения тяги к еде, которая возникает при падении уровня сахара в крови.

Старайтесь есть хотя бы порцию одного из вышеуказанных 8 продуктов, которые сжигают лишний жир, с каждым приёмом пищи, чтобы не только закрепить результат своего похудения, но и для того, чтобы насладиться сладким ароматом, который дарит природа.