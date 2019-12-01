Все женщины стараются следить за фигурой – сидят на диетах, занимаются спортом. отказываются от сладкого и мучного в пользу здорового питания, но в итоге не теряют лишний вес. В чем же причина? Оказывается, полезная пища не всегда способствует похудению, а даже наоборот. Так, диетологи выявили 5 неожиданных продуктов, делающих нас толстыми.

Неожиданные продукты, делающие нас толстыми

Овощи. В них есть витамины, клетчатка, антиоксиданты, минеральные соли, которые помогают сбросить лишние килограммы. Но овощи не обладают большой насыщаемостью, поэтому после них хочется пеКрекусить чем-нибудь более сытным. Конечно, обладатели большой силой воли могут и поголодать на овощах, но при этом в их организм не попадут два основных питательных элемента – углеводы и белки. Поэтому лучше все-таки не сидеть только на овощной диете, а разнообразить свой рацион и другими продуктами – мясом, цельнозерновым хлебом, творогом и т.п. Растительное масло. Многие привыкли заменять животные масла на растительные. Но большинство из них тоже могут негативно сказаться на фигуре. Исключение – льняное масло. Оно содержит хорошие жиры, антиоксиданты, обладает противовоспалительной и антицеллюлитной силой, а также питает и улучшает обмен веществ и кровообращение. Диетическая паста. Это макароны из твердых сортов пшеницы, заправленные небольшой порцией растительного масла, которые не дают чувства насыщения и не обеспечивают необходимыми калориями, оставляя едока голодным. Лучшее решение – есть макароны с сезонными овощами, грибами, нежирным сыром тофу, моцареллой, рикото , брынзой или соусом, которые содержат антиоксиданты и витамины. Также идеально сочетается с диетическим мясом – крольчатиной, курицей и индейкой. Любителям морепродуктам понравится худеть на пасте с добавлением креветок, мидий и кальмаров. Мороженое. Наверняка многие слышали о диете на мороженом, которое едят в качестве обеденного блюда. На самом деле, мороженое не является полноценной пищей. К тому же в нем в избытке сахара. А отсутствие клетчатки не дает организму чувство насыщения. После мороженого может захотеться съесть что-то более сытное. Гриль. Все знают, что жареные продукты вредны, поэтому заменяют их на приготовленные на гриле. Но на самом деле такой способ приготовления еды слишком агрессивен: уничтожает все полезные вещества и витамины, содержащиеся в продуктах и заставляет нас толстеть.

Благодаря данной информации худеющие теперь не допустят прежних ошибок, так как будут выбирать только по-настоящему полезные продукты, которые помогут в борьбе с лишним весом.