Здоровое питание и правильный образ жизни – лучшие тенденции нашего времени. Но, составляя диету, многие фиксируются исключительно на продуктах. Это неправильно. Рекомендуем обратить внимание на 20 лучших напитков для здоровья. Откажитесь от энергетиков и газировки, ведь существуют полезные и вкусные альтернативы!

Как действуют разные напитки для здоровья? Особенности

Чтобы не повторяться и не перегружать читателей лишней информацией, мы объединили однотипные варианты в группы.

1. Горячий шоколад

Популярное лакомство особенно востребованно в холодное время года из-за великолепного сочетания вкуса и пользы. Натуральный тёмный шоколад содержит триптофан, из которого синтезируются аминокислоты серотонина, превращающиеся в мелатонин. Вот он – источник счастья и хорошего настроения. Употребление горячего шоколада снижает артериальное давление и холестерин, а ещё повышает чувствительность к инсулину.

2. Натуральный лимонад

Только не путайте полезное питьё с крашеной и обильно приправленной химией газировкой. Качественный натуральный лимонад улучшает пищеварение, укрепляет иммунную систему, так как содержит большое количество витамина С. А ещё он даёт энергетический заряд, улучшает внешний вид кожи, волос, и даже помогает похудеть. Напиток идеально подходит для утоления жажды в жаркие месяцы.

3. Лучшие соки для здоровья

6 вариантов – отличный выбор, не правда ли? Подробнее остановимся на каждом.

Сок петрушки характеризует мощное онкопротекторное действие. Зелёный фреш защищает от рака молочной железы, простаты и кожи. Высокая концентрация флавонов, известных как апигенин, делает его мощным антиоксидантом и противовоспалительным средством. Фолат в петрушке лечит различные заболевания, в том числе астму, атеросклероз, диабет и другие.

Черничный сок характеризует не только исключительный вкус, но и антиоксидантный эффект. Регулярное употребление способствует улучшению контроля глюкозы и очищению крови от холестерина. Как следствие, снижается риск развития сердечных заболеваний и диабета. Антоциан – антиоксидант в составе ягод – объединяет функции мощного иммунного агента и эффективного антибактериального средства для предотвращения инфекций. Черника на удивление богата железом, а высокая концентрация витамина С заметно улучшает зрение, помогает вырабатывать коллаген и поддерживать здоровье десен. 200 мл фреша в день укрепляют кости, а углеводы и жиры превращают в энергию.

Арбузный сок - натуральный источник антиоксидантов, витаминов С и А, бета-каротина. Он быстро утоляет жажду, положительно влияет на иммунитет. Яркий красный или розовый цвет мякоти – показатель наличия в ней ликопина. Полезная компонента защищает от рака молочной железы и простаты, стимулирует либидо, укрепляет сосуды.

Вишнёвый сок - источник целебных фитохимических веществ, в том числе мелатонина, важного гормона, регулирующего цикл сна. Он же отвечает за поставку в организм фенольных соединений с противовоспалительной и антиоксидантной активностью. Господа спортсмены, обратите внимание на простое средство, которое защищает от мышечных повреждений и крепатуры, связанных с интенсивными упражнениями.

Сок алоэ вера используют не только для изготовления увлажняющей косметики. Освежающий и вкусный напиток для здоровья облегчает течение артрита, помогает усмирить кашель, лечит головную боль и язву. В его составе наличествуют компоненты с потенциальными противораковыми свойствами.

Тыквенный сок объединяет более десятка полезных здоровью свойств. За счёт содержания пектина он улучшает перистальтику кишечника, стабилизирует обменные процессы, выводит вредности из организма. Другие целебные составляющие, которых в свежевыжатом напитке множество, обеспечивают антивоспалительный, жаропонижающий, ранозаживляющий, противотоксический эффект. Тыквенный сок оказывает мягкое слабительное и мочегонное действие, помогает от тошноты.

4. Пять разновидностей полезного для здоровья чая

Осенью и зимой, когда хочется согреться изнутри, соки и воду можно заменить горяченьким.

Зелёный чай, изготовленный из неферментированных листьев, - витаминная бомба, дополнительно заряженная полифенолами. Антиоксиданты делают его одним из лучших полезных для здоровья напитков. Доказанные свойства: замедление старения, борьба со стрессом и депрессией, профилактика авитаминоза, кариеса, рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Впечатляет, не так ли? Только не переусердствуйте в стремлении оздоровиться. 4 чашки в день достаточно.

Чай из одуванчика занимает почётное первое место в категории детокс, благодаря гепатопротекторному действию на печень. Листья растения заваривают при артрите, подагре, головной боли, отёках и кожных заболеваниях. Высушенные и обжаренные корни – альтернатива кофе.

Чай из листьев крапивы тонизирует, омолаживает, обновляет печень. Он положительно влияет на кровообращение, иммунную, мочеполовую и нервную систему, дыхательные пути. Улучшает работу пищеварительного тракта. Благотворно воздействует на щитовидную железу. За счёт высокого содержания магния предотвращает судороги в ногах и менструальные боли.

Чай с куркумой обретает уникальные свойства из-за целебной специи. В категорию «напитки для здоровья» его включили индийские и китайские медики. Используют для лечения самых разных состояний, включая болезнь Альцгеймера, ревматоидный артрит, растяжения связок и раны. Противовоспалительный эффект усилит щепотка чёрного перца. Осторожно, куркумин – сильный аллерген.

Красный малиновый чай полезен не только для лечения простуды. Знахари и целители с давних времён рекомендуют принимать его беременным, чтобы предотвратить послеродовое кровотечение. Листья малины богаты витаминами группы В, кальцием и железом. Содержащиеся в них дубильные вещества помогают справиться с диареей. Другие компоненты благотворно влияют на организм при тонзиллите, кожных заболеваниях, инфекциях мочевыводящих путей.

5. Патока меласса

Жидкий и питательный подсластитель – побочный продукт производства тростникового сахара. Его используют вместо синтетических витаминов, как источник кальция, меди, магния, марганца и калия. Ложка чёрной патоки, растворённая в воде с лимоном, обеспечивает 70% суточной потребности в железе. Минеральный селен в составе оказывает противораковое действие.

6. Ферментированные напитки для здоровья

Комбуча, в народе более известная как чайный гриб, творит чудеса со здоровьем. Доказанные свойства: профилактика разнообразных болезней, положительное влияние на иммунитет и психическое состояние. Употребление чайного гриба улучшает работу лёгких, сердца, печени. Содержащиеся в нём штаммы пробиотических бактерий обеспечивают нормальное функционирование органов пищеварения.

Кефир обеспечивает здоровье кишечника, а значит, улучшает состояние в целом. Не зря взрослым и детям диетологи советуют выпивать по стакану на ночь. Это необходимо для профилактики запора и диареи. Кефир рекомендуют при болезни Крона, целиакии, СРК, кандидозе и язве.

7. Растительное молоко

Востребованные источники: греча, миндаль, киноа, кокос, овёс, рис. Существуют и другие разновидности, которые готовят из орехов, бобовых, семечек. Напитки для здоровья этой группы ориентированы на веганов, людей с непереносимостью лактозы. Они набирают популярность благодаря питательному составу, обогащённому витаминами и минеральными компонентами. Например, кокосовое молоко содержит монолаурин. Эта молекула – натуральный антибиотик. Конопляное молоко ценят из-за высокой концентрации растительного белка и жирных кислот. Разнообразие ассортимента позволяет выбирать по вкусу и потребностям. Диетологи советуют чередовать разные виды растительного молока.

8. Кокосовая вода

Во-первых, это – натуральное средство для оральной регидратации. Кокосовая вода быстро восполняет потери жидкости при обезвоживании. Во-вторых, физиологи рекомендуют такое питьё спортсменам из-за антиоксидантных свойств. Кокосовая вода быстро нейтрализует свободные радикалы, взбодрит и восполнит потерю жидкости. Одним словом, пригодится для длительных и утомительных тренировок.

9. Зелёные овощные смузи

Подходящие ингредиенты: брокколи, кабачок, огурец, сельдерей, листовая зелень, негазированная минеральная вода. Их можно комбинировать и чередовать по желанию. Достоинства овощных смузи: низкая калорийность, минимум фруктозы и углеводов, высокая концентрация витаминов. Это – природные энергетики и натуральные источники антиоксидантов. Правда, вкус и консистенция необычных смесей нравится не всем, но их можно исправить, регулируя состав нейтральными компонентами.

10. Вода с мёдом и лимоном

Востребованное средство для ощелачивания организма. Напиток позиционируют как панацею от всех болезней. Объективно он обладает несколькими положительными свойствами:

повышает иммунитет;

усиливает перистальтику и предотвращает запор;

выводит токсины;

немного снижает артериальное давление.

Мёд усиливает действие витамина С и обогащает микроэлементами.

Вредные для здоровья напитки

Коль мы рассматриваем тему комплексно, обращаем внимание на жидкости, которые лучше исключить из рациона. Тем более, не давать детям.

Алкоголь. Промышленный йогурт и фруктовый сок. Спортивные коктейли. Энергетики.

Меры предосторожности

При прохождении медикаментозного лечения возможность употребления потенциально полезного для здоровья напитка важно согласовать с врачом. Например, чай из куркумы плохо сочетается с антикоагулянтами, НПВС и диабетическими препаратами.

Перебор с клетчаткой грозит вздутием живота, усилением метеоризма.

Чай из одуванчика противопоказан при гастрите, воспалении желчного пузыря, закупорке протоков и кишечной непроходимости.

Лучшие напитки для здоровья: список

Ключевая цифра – 1,5 литра. Это - суточный минимум жидкости, необходимой взрослому человеку для нормальной работы всех систем и органов. Можно ограничиться водой или разбавить однообразие представленными ниже вариантами.

Горячий шоколад. Сок петрушки. Натуральный лимонад. Черничный сок. Зелёный чай. Патока меласса. Тыквенный сок. Чай из одуванчика. Комбуча. Чай из листьев крапивы. Вишнёвый сок. Кефир. Чай с куркумой. Растительное молоко. Красный малиновый чай. Арбузный сок. Кокосовая вода. Зелёные овощные смузи. Сок алоэ вера. Вода с мёдом и лимоном.

Выбрать будет легче, если понимать пользу и возможный вред, а также меры предосторожности при употреблении.