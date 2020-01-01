20 лучших напитков для здоровья
Здоровое питание и правильный образ жизни – лучшие тенденции нашего времени. Но, составляя диету, многие фиксируются исключительно на продуктах. Это неправильно. Рекомендуем обратить внимание на 20 лучших напитков для здоровья. Откажитесь от энергетиков и газировки, ведь существуют полезные и вкусные альтернативы!
Как действуют разные напитки для здоровья? Особенности
Чтобы не повторяться и не перегружать читателей лишней информацией, мы объединили однотипные варианты в группы.
1. Горячий шоколад
Популярное лакомство особенно востребованно в холодное время года из-за великолепного сочетания вкуса и пользы. Натуральный тёмный шоколад содержит триптофан, из которого синтезируются аминокислоты серотонина, превращающиеся в мелатонин. Вот он – источник счастья и хорошего настроения. Употребление горячего шоколада снижает артериальное давление и холестерин, а ещё повышает чувствительность к инсулину.
2. Натуральный лимонад
Только не путайте полезное питьё с крашеной и обильно приправленной химией газировкой. Качественный натуральный лимонад улучшает пищеварение, укрепляет иммунную систему, так как содержит большое количество витамина С. А ещё он даёт энергетический заряд, улучшает внешний вид кожи, волос, и даже помогает похудеть. Напиток идеально подходит для утоления жажды в жаркие месяцы.
3. Лучшие соки для здоровья
6 вариантов – отличный выбор, не правда ли? Подробнее остановимся на каждом.
Сок петрушки характеризует мощное онкопротекторное действие. Зелёный фреш защищает от рака молочной железы, простаты и кожи. Высокая концентрация флавонов, известных как апигенин, делает его мощным антиоксидантом и противовоспалительным средством. Фолат в петрушке лечит различные заболевания, в том числе астму, атеросклероз, диабет и другие.
Черничный сок характеризует не только исключительный вкус, но и антиоксидантный эффект. Регулярное употребление способствует улучшению контроля глюкозы и очищению крови от холестерина. Как следствие, снижается риск развития сердечных заболеваний и диабета. Антоциан – антиоксидант в составе ягод – объединяет функции мощного иммунного агента и эффективного антибактериального средства для предотвращения инфекций. Черника на удивление богата железом, а высокая концентрация витамина С заметно улучшает зрение, помогает вырабатывать коллаген и поддерживать здоровье десен. 200 мл фреша в день укрепляют кости, а углеводы и жиры превращают в энергию.
Арбузный сок - натуральный источник антиоксидантов, витаминов С и А, бета-каротина. Он быстро утоляет жажду, положительно влияет на иммунитет. Яркий красный или розовый цвет мякоти – показатель наличия в ней ликопина. Полезная компонента защищает от рака молочной железы и простаты, стимулирует либидо, укрепляет сосуды.
Вишнёвый сок - источник целебных фитохимических веществ, в том числе мелатонина, важного гормона, регулирующего цикл сна. Он же отвечает за поставку в организм фенольных соединений с противовоспалительной и антиоксидантной активностью. Господа спортсмены, обратите внимание на простое средство, которое защищает от мышечных повреждений и крепатуры, связанных с интенсивными упражнениями.
Сок алоэ вера используют не только для изготовления увлажняющей косметики. Освежающий и вкусный напиток для здоровья облегчает течение артрита, помогает усмирить кашель, лечит головную боль и язву. В его составе наличествуют компоненты с потенциальными противораковыми свойствами.
Тыквенный сок объединяет более десятка полезных здоровью свойств. За счёт содержания пектина он улучшает перистальтику кишечника, стабилизирует обменные процессы, выводит вредности из организма. Другие целебные составляющие, которых в свежевыжатом напитке множество, обеспечивают антивоспалительный, жаропонижающий, ранозаживляющий, противотоксический эффект. Тыквенный сок оказывает мягкое слабительное и мочегонное действие, помогает от тошноты.
4. Пять разновидностей полезного для здоровья чая
Осенью и зимой, когда хочется согреться изнутри, соки и воду можно заменить горяченьким.
Зелёный чай, изготовленный из неферментированных листьев, - витаминная бомба, дополнительно заряженная полифенолами. Антиоксиданты делают его одним из лучших полезных для здоровья напитков. Доказанные свойства: замедление старения, борьба со стрессом и депрессией, профилактика авитаминоза, кариеса, рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Впечатляет, не так ли? Только не переусердствуйте в стремлении оздоровиться. 4 чашки в день достаточно.
Чай из одуванчика занимает почётное первое место в категории детокс, благодаря гепатопротекторному действию на печень. Листья растения заваривают при артрите, подагре, головной боли, отёках и кожных заболеваниях. Высушенные и обжаренные корни – альтернатива кофе.
Чай из листьев крапивы тонизирует, омолаживает, обновляет печень. Он положительно влияет на кровообращение, иммунную, мочеполовую и нервную систему, дыхательные пути. Улучшает работу пищеварительного тракта. Благотворно воздействует на щитовидную железу. За счёт высокого содержания магния предотвращает судороги в ногах и менструальные боли.
Чай с куркумой обретает уникальные свойства из-за целебной специи. В категорию «напитки для здоровья» его включили индийские и китайские медики. Используют для лечения самых разных состояний, включая болезнь Альцгеймера, ревматоидный артрит, растяжения связок и раны. Противовоспалительный эффект усилит щепотка чёрного перца. Осторожно, куркумин – сильный аллерген.
Красный малиновый чай полезен не только для лечения простуды. Знахари и целители с давних времён рекомендуют принимать его беременным, чтобы предотвратить послеродовое кровотечение. Листья малины богаты витаминами группы В, кальцием и железом. Содержащиеся в них дубильные вещества помогают справиться с диареей. Другие компоненты благотворно влияют на организм при тонзиллите, кожных заболеваниях, инфекциях мочевыводящих путей.
5. Патока меласса
Жидкий и питательный подсластитель – побочный продукт производства тростникового сахара. Его используют вместо синтетических витаминов, как источник кальция, меди, магния, марганца и калия. Ложка чёрной патоки, растворённая в воде с лимоном, обеспечивает 70% суточной потребности в железе. Минеральный селен в составе оказывает противораковое действие.
6. Ферментированные напитки для здоровья
Комбуча, в народе более известная как чайный гриб, творит чудеса со здоровьем. Доказанные свойства: профилактика разнообразных болезней, положительное влияние на иммунитет и психическое состояние. Употребление чайного гриба улучшает работу лёгких, сердца, печени. Содержащиеся в нём штаммы пробиотических бактерий обеспечивают нормальное функционирование органов пищеварения.
Кефир обеспечивает здоровье кишечника, а значит, улучшает состояние в целом. Не зря взрослым и детям диетологи советуют выпивать по стакану на ночь. Это необходимо для профилактики запора и диареи. Кефир рекомендуют при болезни Крона, целиакии, СРК, кандидозе и язве.
7. Растительное молоко
Востребованные источники: греча, миндаль, киноа, кокос, овёс, рис. Существуют и другие разновидности, которые готовят из орехов, бобовых, семечек. Напитки для здоровья этой группы ориентированы на веганов, людей с непереносимостью лактозы. Они набирают популярность благодаря питательному составу, обогащённому витаминами и минеральными компонентами. Например, кокосовое молоко содержит монолаурин. Эта молекула – натуральный антибиотик. Конопляное молоко ценят из-за высокой концентрации растительного белка и жирных кислот. Разнообразие ассортимента позволяет выбирать по вкусу и потребностям. Диетологи советуют чередовать разные виды растительного молока.
8. Кокосовая вода
Во-первых, это – натуральное средство для оральной регидратации. Кокосовая вода быстро восполняет потери жидкости при обезвоживании. Во-вторых, физиологи рекомендуют такое питьё спортсменам из-за антиоксидантных свойств. Кокосовая вода быстро нейтрализует свободные радикалы, взбодрит и восполнит потерю жидкости. Одним словом, пригодится для длительных и утомительных тренировок.
9. Зелёные овощные смузи
Подходящие ингредиенты: брокколи, кабачок, огурец, сельдерей, листовая зелень, негазированная минеральная вода. Их можно комбинировать и чередовать по желанию. Достоинства овощных смузи: низкая калорийность, минимум фруктозы и углеводов, высокая концентрация витаминов. Это – природные энергетики и натуральные источники антиоксидантов. Правда, вкус и консистенция необычных смесей нравится не всем, но их можно исправить, регулируя состав нейтральными компонентами.
10. Вода с мёдом и лимоном
Востребованное средство для ощелачивания организма. Напиток позиционируют как панацею от всех болезней. Объективно он обладает несколькими положительными свойствами:
- повышает иммунитет;
- усиливает перистальтику и предотвращает запор;
- выводит токсины;
- немного снижает артериальное давление.
Мёд усиливает действие витамина С и обогащает микроэлементами.
Вредные для здоровья напитки
Коль мы рассматриваем тему комплексно, обращаем внимание на жидкости, которые лучше исключить из рациона. Тем более, не давать детям.
- Алкоголь.
- Промышленный йогурт и фруктовый сок.
- Спортивные коктейли.
- Энергетики.
Меры предосторожности
При прохождении медикаментозного лечения возможность употребления потенциально полезного для здоровья напитка важно согласовать с врачом. Например, чай из куркумы плохо сочетается с антикоагулянтами, НПВС и диабетическими препаратами.
Перебор с клетчаткой грозит вздутием живота, усилением метеоризма.
Чай из одуванчика противопоказан при гастрите, воспалении желчного пузыря, закупорке протоков и кишечной непроходимости.
Лучшие напитки для здоровья: список
Ключевая цифра – 1,5 литра. Это - суточный минимум жидкости, необходимой взрослому человеку для нормальной работы всех систем и органов. Можно ограничиться водой или разбавить однообразие представленными ниже вариантами.
- Горячий шоколад.
- Сок петрушки.
- Натуральный лимонад.
- Черничный сок.
- Зелёный чай.
- Патока меласса.
- Тыквенный сок.
- Чай из одуванчика.
- Комбуча.
- Чай из листьев крапивы.
- Вишнёвый сок.
- Кефир.
- Чай с куркумой.
- Растительное молоко.
- Красный малиновый чай.
- Арбузный сок.
- Кокосовая вода.
- Зелёные овощные смузи.
- Сок алоэ вера.
- Вода с мёдом и лимоном.
Выбрать будет легче, если понимать пользу и возможный вред, а также меры предосторожности при употреблении.
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