6 волшебных напитков, которые избавят вас от жира на животе

Большинство советов для похудения направлены на то, чтобы исключить из своего рациона определённые продукты, заменив их на менее калорийные. Однако есть такие напитки, которые помогут избавиться от лишних килограммов, даже если позволять себе употреблять в пищу и недиетические блюда. В частности, диетологи рекомендуют 6 напитков, которые избавят вас от жира на животе, если не забывать их пить каждый день.

Напитки от жира на животе

Вода. Самый простой и самый важный напиток в этом списке. Если вы желаете иметь плоский живот, то нужно ежедневно выпивать около двух литров воды. Она очистит ваше тело от токсинов и поможет держать аппетит под контролем. Яблочный уксус. Ещё один замечательный напиток. Он помогает предотвратить кислотный рефлюкс и поддержать сбалансированный уровень рН в желудке. Просто добавьте чайную ложку уксуса в стакан с водой (можно положить туда ложечку мёда) и выпейте его натощак. Плоский живот вам гарантирован. Зелёный кофе. Он превращает жир в вашем теле в энергию, помогая тем самым сбросу лишнего веса. К тому же, зелёный кофе является антиоксидантом, что тоже является его огромным плюсом. Зелёный чай. Стимулирует обмен веществ, так как обычно изготавливается из неферментированных листьев, и содержит в себе большое количество антиоксидантов, известных как полифенолы. Для быстрого результата нужно выпивать не менее 5 чашек в день. Греческий йогурт. Содержит в себе много полезных бактерий, делающих его очень полезным для здоровья желудочно-кишечного тракта. Он также может помочь справиться с запорами, синдромом раздражённого кишечника, непереносимостью лактозы. Важно выбирать сорта, в которых не содержится сахар. Одуванчиковый чай. Он помогает уменьшить задержку жидкости в организме, выводит токсины и делает вас стройнее. Готовится этот напиток из корней четырёхлетнего одуванчика, высушенных и поджаренных до буроватого оттенка, которые опускают на несколько минут в кипящую воду, а затем процеживают. Однако у этого чая есть противопоказания – его нельзя пить страдающим болезнями ЖКТ, в частности гастритом и язвой желудка. Может появиться изжога, диарея и повышенная кислотность.

Эти шесть напитков не только избавят от жира на животе, но и помогут нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, но при условии, что ими не будут злоупотреблять. Пейте и худейте!