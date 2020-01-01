11 опасных продуктов, которые нельзя есть с брекетами

Красивая улыбка – это залог успеха, как в карьере, так и в личной жизни. Однако не всех природа одарила ровными зубами, поэтому и приходится носить брекеты – первые помощники в создании идеальной улыбки. Но как показывает опыт многих стоматологов, и брекеты – не панацея от этой проблемы, если употреблять продукты, вызывающие кариес и гниение зубов. Конечно, тщательная гигиена полости рта может помочь избавить от этих неприятностей, однако все же лучше исключить из своего рациона некоторые продукты питания во время ношения брекетов.

Опасные продукты, которые нельзя есть при ношении брекетов

Липкие и твердые конфеты. Они могут застрять в скобах и тем самым привести к повреждению корректора прикуса. К тому же в состав конфет входит в большом количестве сахар, представляющий из себя углеводы, которые провоцируют образование кариеса. Орехи. Они очень жесткие и мелкие, поэтому их довольно тяжело удалить с эмали зубов, соприкасающихся с брекетом. При желании орехи можно заменить ореховым маслом, в котором в достаточном количестве содержится протеин и полезные жиры. Попкорн. На первый взгляд этот продукт кажется довольно безвредным, но его мелкие куски и ядрышки могут вызвать массу проблем. Наихудшая из которых – попадание их в труднодоступные места. Если же попкорн – любимая еда, то ни в коем случае не стоит выбирать сорта, покрытые карамелью, а также тщательно выбирать твердые части из попкорна. Жевательная резинка. Она может привести к изгибу проволок между кронштейнами скоб, что и приведет к их непригодности. Да и от кариеса, как обещает реклама, она не избавляет Лед. Любители напитков со льдом или замороженных соков могут столкнуться с большой проблемой – растрескавшийся зуб под брекетом. Трещина может быть незаметна до тех пор, пока скобы не будут сняты или же пока зуб не поломается полностью. Кстати, лед может сломать и сами брекеты. Газированные напитки. Они, конечно, не еда, но газированные напитки очень опасны для зубов, так как состоят из кислоты и сахара. Это убойная смесь в короткий срок вызывает кариес. К тому же многие напитки, в составе которых есть углекислый газ, ослабляют действия клея, удерживающего скобы на зубах. Жесткие крендельки. Они могут поломать брекеты, поэтому их следует заменить на мягкий крендель с солью, если уж так хочется поесть этот продукт. Кукуруза в початках. При прикусывании початка может произойти смещения или разрыв конструкции брекета. К тому обычно откусывание происходит передними зубами, которые можно в этот момент поцарапать. Поэтому перед тем как есть кукурузу, ее нужно в ручную очистить от початка. Сырые овощи. Они очень полезные, но не для владельцев брекетов. Чтобы их прожевать, нужно приложить немалые усилия, что чревато поломкой конструкции скоб. Однако отказываться от сырых овощей не стоит. Их просто нужно мелко порезать и есть не спеша. Жесткие злаки. Они могут не только повредить целостность брекетов, но и застрять между зубов, поэтому лучше на время отказаться от них. Жилистое мясо или на кости. Его нужно есть очень аккуратно или же вовсе перестать употреблять такое мясо в пищу ради безопасности зубов и целостности брекетов. Заменить его на мякоть или филейные части.

Каждый сам выбирает, как ему питаться во время ношения брекетов, однако не стоит забывать о том, что отказ от твердой, жевательной, липкой и сладкой пищи поможет сохранить зубы здоровыми, и позволит поскорее освободиться от брекетов, а соответственно быстрее обрести очаровательную улыбку.