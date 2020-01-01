Болит голова? 7 продуктов против мигрени

Нет людей, которые бы не страдали от головной боли, поэтому всех интересует, как от нее избавиться. Но прежде чем приступать к борьбе с ней, нужно выяснить причины мигрени. А их множество, начиная от банального насморка и заканчивая стрессом. Справиться с этой проблемой могут помочь некоторые продукты против мигрени, которые нужно обязательно включить в свой рацион питания, чтобы избавиться от этой проблемы.

Вот лучшие продукты против мигрени

Цельные зерна. Считается, что колебания уровня сахара в крови связаны с головными болями, и медленно переваривающиеся углеводы могут помочь держать его постоянно на одной границе. Страдающие мигренью также часто имеют низкий уровень магния, поэтому рекомендуется употреблять в пищу небольшое количество богатых магнием цельнозерновых или овсяных хлопьев. Потребление углеводов в форме здоровых зерен позволяет организму пополнять запасы гликогена, который является основным источником топлива для мозга: снижение энергии в нем также приводит к обезвоживанию, что является основной причиной головной боли. Однако хотелось бы заметить, что у некоторых людей глютен может быть причиной мигрени. Им нужно отказаться от пшеницы в пользу зерен без глютена, таких как киноа, рис, просо, амарант и кукуруза. Рыба и мясо. Некоторые жирные кислоты, которых в обилии в лососе, скумбрии и форели, имеют тенденцию уменьшать воспаление и боль в организме. Такая пища не только уменьшит головную боль, но и при регулярном употреблении может даже предотвратить ее возникновение. Витамин В6, содержащийся в индейке, курице, печени и тунце, отлично подходит для повышения уровня серотонина в мозге. Серотонин действует как естественный антидепрессант, расслабляющий тело перед сном. Следовательно, пища с высоким содержанием B6 может уменьшить симптомы головной боли. Орехи, семена и бобовые. Миндаль, кешью, семена кунжута, коричневый рис, черная фасоль, горох и другие бобовые содержат много магния, а значит могут помочь расслабить кровеносные сосуды и тем самым защитить организм от болезненных головных болей. Семена кунжута дополнительно богаты витамином Е, который помогает сбалансировать уровень эстрогена и улучшить кровообращение. Таким образом, они могут помочь предотвратить мигрени перед или непосредственно во время менструации. Фрукты. Отличный выбор для профилактики и лечения мигрени по нескольким причинам. Одна из которых – это большое содержание в них воды, недостаток которой и вызывает головные боли. Идеален в этом плане арбуз. В состав многих фруктов входит и магний, который предотвращает или облегчает боль (яблоки, авокадо и другие), калий (бананы), бромелаин - противовоспалительный фермент (свежие ананасы), а также вода. Но!!! Некоторые люди чувствительны к цитрусовым, бананам и яблокам . Они могут обнаружить, что именно эти фрукты вызывают приступ боли, поэтому рекомендуется вести пищевой дневник, чтобы определить наличие данной зависимости у себя. Если они не вызывают болезненные симптомы, то эти продукты идеальны для страдающих мигренями. Специи и приправы. Травяной чай с дольками лимона считается успокаивающим при головной боли. Чай с майораном особенно может быстро уменьшить головную боль, как, в принципе, и корица с розмарином. Корень имбиря обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают уменьшить болезненные отеки при простуде, приводящие к головным болям. С другой стороны, некоторые специи и приправы часто вызывают или усиливают мигрень. Любой ценой нужно избегать продукты, которые содержат нитраты, их много в переработанном мясе, и глутамат натрия (MSG), который используется во многих приправах и смесях специй. Эти добавки являются известными провокаторами мигрени. Кофеин. Он хорошо избавляет от головной боли, поэтому его можно найти в большинстве лекарств от мигрени. Однако, он работает лучше всего у тех людей, которые не принимают его на регулярной основе. Любители утреннего кофе или черного чая не получат большой пользы от лекарств с кофеином. Кстати, отказ от кофеина также может спровоцировать мигрень. Считается, кофеин блокирует аденозиновые рецепторы и сужает кровеносные сосуды, которые расширяются во время головной боли. Вода. Часто страдающим от мигреней нужно обязательно следить за количеством ежедневно потребляемой воды, так как она является наиболее распространенным борцом с мигренью. Можно пить не только воду, но и травяные чаи или обезжиренное молоко, но избегать сладких фруктовых напитков и газированных напитков. Подсластители и другие искусственные ингредиенты в них могут иногда вызывать мигрень.

Эти продукты избавят не только от головной боли, но и от сопутствующих ее симптомов – тошноты, рвоты и слабости, поэтому их нужно употреблять как во время приступа мигрени, так и для его предупреждения.