Топ-5 релакс-продуктов против стресса

Как пища влияет на функционирование организма, так же она оказывает большое влияние и на нервную систему и мозг, поэтому совет, что «стресс не нужно заедать» - неоднозначный. Заедать можно и даже нужно, но только правильными продуктами. Учёные выяснили, что существует 5 релакс-продуктов против стресса, которые помогут проще воспринять навалившиеся неприятности и быстрее с ними справиться, так как они активизируют мозговую деятельность.

Лучшие релакс-продукты против стресса

Орехи. В течение длительного времени они считались чрезмерно калорийными, а значит негативно влияющими на организм, но современные учёные считают, что даже этот «недостаток» несравним с их пользой. Ведь орехи содержат в себе омега-3 и триптофан, которые снимают беспокойство и раздражительность. Поэтому в ежедневном рационе каждого должно быть, как минимум, 3-4 грецких ореха, миндаля или фундука, которые нужно употреблять на завтрак и полдник. Цельные зёрна. В них содержатся витамины группы В, которые поддерживают нервную систему во время стресса. К тому же, употребление рафинированных продуктов (мука, сахар) в долгосрочной перспективе отравляет организм, тем самым ослабляя работу иммунной системы, поэтому их нужно обязательно заменить цельными продуктами. Но при этом важно помнить, что каши из пакетов, которые быстро готовятся, обрабатываются паром, что ведёт к большой потере микроэлементов и витаминов, поэтому они и не помогут в стрессовых ситуациях. Овощи и фрукты. Витамины, минеральные соли и волокна в основном содержатся в бобовых, овощах и фруктах, поэтому диетологи и советуют употреблять их 4-5 раз в день. Главное – выбирать сезонные овощи, органические и мало обработанные. Не стоит забывать и о бобовых – главном источнике белка, такого полезного для восстановления правильного функционирования клеток и нейротрансмиттеров. К тому же, овощи и фрукты содержат в себе растительную клетчатку, такую важную для нормального пищеварения. Всем известно, что в стрессовой ситуации часто нарушается работа ЖКТ. Ферментированные продукты – квашеная капуста, чайный гриб, йогурт, кефир и другие. Они легче усваиваются и обогащены витаминами и минералами, такими необходимыми для истощённого стрессами организма. Благодаря им легче переносятся перепады настроения, уходят энергетические спады, а содержащиеся в них витамины группы В и D избавляют от депрессии. Кроме этого, они укрепляют иммунитет, ослабевающий под воздействием сильного нервного напряжения. Рыба. Основным источником жирных кислот Омега-3, играющих ключевую роль в функционировании нервных клеток, являются лосось, криль, треска, скумбрия, анчоусы, сельдь, а также масла, полученные из них. Также в них содержатся йод и цинк – важнейшие элементы для эндокринной регуляции организма. Ведь всем известно, что именно от гормонов зависит наше настроение, поэтому рыбу нужно употреблять в пищу не менее трёх раз в неделю.

Все мы капитаны своего организма, несущие за него полную ответственность, а значит, только мы можем в критической ситуации найти выход и не допустить того, чтобы судно пошло ко дну. Поэтому в сложные жизненные периоды нужно в первую очередь мобилизовать все свои силы, и помогут в этом верно принятые решения и спокойствие, которое обеспечат 5 релакс-продуктов от стресса. Помогите своему эмоциональному состоянию сами, не ждите, когда организм начнёт подавать сигналы о спасении.