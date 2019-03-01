7 причин, почему вы должны спать на левом боку

В среднем 8 часов в сутки, а в сумме это – целая треть жизни, человек тратит на сон. Дефицит отдыха негативно отражается на физическом и эмоциональном состоянии. Важно не только количество потраченного времени, но и поза, в которой комфортно расслабляться. Акцентируем внимание на 7 причинах спать на левом боку. Именно в таком положении тела происходит полная перезагрузка. Если кто не знает: пока мы спим, организм работает - мозг фильтрует события дня и формирует важные воспоминания, желудок переваривает ужин, лёгкие получают кислород, кровь циркулирует.

Почему нужно спать на левом боку?

1. Улучшение пищеварения

Общеизвестное правило гласит: «Не ешьте на ночь. Ужинайте хотя бы за 3 часа до того, как устроиться в уютной кроватке». В разрезе рассматриваемой темы речь идёт не о лишних килограммах. Вопрос в том, что желудок работает независимо от того, бодрствуете вы или нет.

Поза тела влияет на эффективность функционирования пищеварительной системы, которая требует энергетической подпитки.

Желудок анатомически расположен в левой части живота. Когда человек лежит на соответствующей стороне, переваренная еда легче проходит в толстую кишку. Дополнительный плюс: рекомендуемое положение тела освобождает потоки пищеварительных ферментов.

2. Облегчение работы сердца

Дабы поддерживать жизнь, наш внутренний моторчик функционирует без остановки. Его работа зависит от степени нагрузки, качества отдыха, диеты, общей комфортности. Именно сердечные заболевания – основная причина смертности взрослых людей во всех странах. Сон на левом боку - простое и доступное профилактическое мероприятие.

Объясняем, как это работает. Когда человек лежит в указанном положении, гравитация помогает сердцу перегонять по телу кровь. Процесс происходит через аорту, которая в начале пути изгибается именно влево. В соответствующей позе сток направлен вниз, движение крови происходит при меньших усилиях сердца.

3. Против боли в спине

Кто из нас не вставал утром разбитым из-за того, что ночью неправильно лежал? Если вы именно этот счастливчик, поделитесь секретом! Практика показывает, что сон на левом боку – простейший способ снизить риск мышечных спазмов спины и шеи.

Во-первых, это положение тела облегчает нагрузку на позвоночник. Чем больше давление на спину ночью, тем сильнее напряжён внутренний каркас, поддерживающий органы. Во-вторых, сон на левом боку улучшает кровообращение. В итоге получаем каскадный эффект: уменьшение воспаления, связанного с мышечным напряжением.

4. Поддержка лимфатической системы

Это дополнение функции кровообращения отвечает за внутренние обменные и иммунные процессы. Лимфа – невидимый фильтр, очищающий организм от токсинов и других вредных веществ. При блокировке её движения в любом месте мгновенно ухудшается самочувствие.

Механизм тот же, что и в пункте 3. Лёжа на левом боку, мы подключаем гравитацию, на которую ложится часть нагрузки по выполнению естественной очищающей функции.

5. Борьба с изжогой

Тем, кого регулярно мучают приступы жжения и боли за грудиной, необходимо спать с приподнятым изголовьем.

Если же проблема возникает эпизодически, скорее всего она спровоцирована поздними перекусами. Люди, которые спят на правом боку, расслабляют сфинктер желудка, открывают кислоте доступ к пищеводу, и наоборот. Стоит перевернуться, чтобы соединение органов было физиологически выше, тем самым минимизируя вероятность неприятного приступа.

6. Предотвращение храпа

Не секрет, что для того, чтобы перестать пугать домашних ночным рычанием и заливистыми трелями, необходимо перевернуться на бочок. Кратко о том, почему это помогает.

Храп возникает за счёт вибрации, вызванной выходом воздуха через дыхательные пути и гортань. Когда человек лежит на спине, расслабленные ткани перекрывают пространство. В позе на боку язык и горло чуть более напряжены, выход свободен.

7. Польза для беременных

Организму будущей мамочки приходится работать за двоих. Одновременно, растущий плод расширяет матку, которая, в свою очередь, давит на позвоночник и близлежащие органы брюшины.

Сон на левом боку обеспечивает лучший кровоток в целом. Кроме того, в такой позе значительно уменьшается сдавливание печени и позвоночника. Что позволяет легче и лучше себя чувствовать.

Тем, кто привык к ночному отдыху в другом положении, стоит приложить максимум усилий, чтобы перестроиться. Предлагаем три полезных трюка, которые помогают наверняка:

положите подушку между коленями или за спиной, дабы не иметь возможности вертеться;

отдыхайте ночью, перевернувшись головой в противоположном привычном направлении;

переместитесь на другую сторону кровати.

Учитывая приведённые выше причины спать на левом боку, именно такая поза лучше других способствует полноценной суточной перезагрузке.