Как заснуть за 1 минуту? 6 золотых правил быстрого сна

Полноценный сон - залог крепкого здоровья. Эта прописная истина известна каждому, но, к сожалению, количество людей, страдающих бессонницей, с каждым годом становится всё больше и больше. Те, кто не понаслышке знает, что такое бессонница, рано или поздно начинают употреблять снотворные препараты. Однако, эти средства устраняют проблему лишь на время, а когда организм привыкает к их действующим веществам, бессонница возвращается снова, негативно влияя на наше настроение, самочувствие и состояние здоровья. В этой статье вы узнаете, как быстро заснуть за 1 минуту.

Расстройство сна может быть вызвано разными причинами. Например, нарушение биологических ритмов может быть связано с переутомлением, нервным истощением, приёмом сильнодействующих медицинских препаратов, гормональными заболеваниями и т.д. При этом бессонница не только усугубляет существующие проблемы, но и провоцирует новые нарушения в работе систем организма. Именно поэтому учёные со всего мира трудятся над разработкой методов, помогающих раз и навсегда устранить бессонницу. Профессор Ричард Р. Бутзин из Лаборатории Сна, которая находится в университете Аризоны, является автором терапии «Stimulus Control» (Стимул Контроль), вернувшей миллионам людей здоровый сон. В основе этой терапии лежат 6 золотых правил, придерживаясь которых, вы сможете заснуть прямо сейчас.

Чем опасно расстройство сна

Во время сна наш организм отдыхает и накапливает силы. Если частично или полностью лишить его заслуженного отдыха, произойдёт дисбаланс в работе всех систем. В первую очередь недостаток сна сказывается на работе центральной нервной системы, сосудах и пищеварении. Именно поэтому после бессонной ночи мы ощущаем мигрень и апатию. Кроме того, недостаточное количество сна нарушает работу пищеварительной системы, что провоцирует накопление шлаков и токсинов, проблемы с кишечником и замедление метаболизма, а это впоследствии вызывает накопление лишнего веса.

Чем продолжительнее бессонница, тем больше истощён организм. В результате у человека ухудшается производительность труда, наблюдаются проблемы с памятью и концентрацией внимания, а также развивается депрессия. Опасность бессонницы заключается ещё и в том, что она вызывает своеобразную зависимость. То есть, привыкнув спать меньше, психологически человек приспосабливается к новому образу жизни, однако, его организм ощущает острую нехватку полноценного отдыха, что вызывает быстрое старение и усугубление всех существующих болезней.

Борьба с бессонницей при помощи Stimulus Control

Профессор Ричард Р. Бутзин считает, что борьба с бессонницей с помощью снотворных препаратов обречена на провал. По его мнению, таблетки и микстуры, призванные вернуть нам здоровый сон, оказывают опасный побочный эффект, который выражается в привыкании. Это значит, что при регулярном употреблении снотворных препаратов организм неизбежно привыкнет к ним, после чего бессонница только усугубится.

6 золотых правил, которые помогут вам заснуть

Вместо этого профессор предлагает своим пациентам бороться с проблемой при помощи собственной терапии, которая базируется на следующих правилах:

Ложитесь в тот момент, когда вы действительно хотите спать. Используйте кровать только лишь для сна. Забудьте о просмотре телевизора, чтении книг и завтраков в постель. Кровать - это место, в котором можно только спать или заниматься любовью. Если вы не смогли заснуть в течение 10-ти минут после того, как легли в кровать, встаньте и займитесь чем-нибудь. Приберитесь в комнате, почитайте книгу или сделайте дела, запланированные на утро. Скорее всего, через несколько минут после подъёма вас будет клонить в сон. Вы всё-таки не можете уснуть? Тогда вам придётся повторять правило №3 до тех пор, пока вы не будете изнемогать от усталости. Автор терапии подчёркивает, что этот шаг нельзя нарушать, даже если на его выполнение вам придётся потратить всю ночь. Дело в том, что для эффективного избавления от бессонницы важно выработать привычку быстро засыпать. Каждое утро заводите будильник на одно и то же время, независимо от того, сколько вы проспали и когда вам нужно вставать. Поначалу это покажется трудным, однако, такой подход поможет вашему организму войти в определённый ритм. Забудьте о дневном сне. Полноценным можно назвать только тот сон, который приходится на ночное время. Если вы любите вздремнуть днём, вы нарушаете естественный биологический ритм организма, тем самым провоцируя хроническую бессонницу.

Почему это работает?

Может показаться, что правила терапии Stimulus Control далеки от медицинских методов. На самом же деле все они направлены на то, чтобы выработать в нас своеобразные «рефлексы Павлова». Когда учёный кормил собак, одновременно звоня в звонок, он приучил животных к определённому ассоциативному ряду. В результате этого эксперимента оказалось, что когда собаки слышат звон звонка, у них выделяется слюна, даже если при этом они не видят еды.

Выполняя вышеуказанные правила, мы будем реагировать так же, как и собаки Павлова, с той лишь разницей, что вместо цепочки «звонок-еда» у нас будет действовать цепочка «кровать-сон». Кроме того, терапия Stimulus Control основана на психологическом и физическом расслаблении. Профессор считает, что как только человек перестаёт стараться избавиться от бессонницы, он начинает засыпать быстрее и легче.

Вместе с тем, нельзя забывать и об основах полноценного сна. А именно: не пейте алкоголь и кофе в вечернее время, не переедайте, проветривайте комнату перед сном и спите в тишине.