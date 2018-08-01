7 золотых правил ухоженной женщины

Не зря утверждают французы – главные ценители женской красоты, что привлекательность прекрасного пола состоит из шарма и ухоженности. Ведь даже если девушку природа наградила шикарными внешними данными, без должного ухода их тяжело будет заметить и, наоборот, простушка, уделяющая своей внешности достаточно времени и сил, выглядит писаной красавицей.

Поэтому каждая женщина в первую очередь должна знать, как выглядеть ухоженной, чтобы быть популярной и привлекательной в глазах мужчин. Вот золотые правила каждой ухоженной женщины:

Золотые правила ухоженной женщины

Чистые волосы. Да, были времена, когда барышни из своих волос строили башни, украшая их перьями, засушенными бабочками и смазывая салом и притрушивая мукой. С такой причёской можно было ходить месяцами, стряхивая с неё пыль и периодически гоняя поселившуюся в ней живность в виде мышей и вшей. Сегодня же спутанные локоны, перхоть и немытые волосы считаются признаком неухоженности. Поэтому нужно никого не слушать (обычно это старшее поколение, привыкшее на всём экономить, не советует мыть ежедневно голову), а делать так, как того требует ваш тип волос, например, жирные волосы рекомендуется мыть каждое утро. Важно не переусердствовать с гелями и лаками, иначе на голове вместо стильной причёски может образоваться птичье гнездо. Естественный макияж. Хотя и говорят, что встречают по одёжке, однако это не так, в первую очередь смотрят на лицо собеседника, которое не должно выглядеть как маска – жирные чёрные стрелки, яркие тени и алые губы на запудренном белом фоне. Так можно и испугать того, ради кого был сделан такой окрас. Тон пудры не должен быть тёмный, иначе он будет контрастировать с цветом шеи, поэтому лучше использовать тональный крем не только для лица, но и для шеи. Это первое правило. Второе же – избавляйтесь от привычки морщить лоб, морщины ещё никого не украшали. Но, если всё-таки они появились, делайте массаж лица. Ну, а третье и последнее правило – делайте чистку лица, чтобы избежать появления высыпаний. Только так можно добиться желаемого результата – естественный макияж и безупречная кожа. Ногти, а не когти. В последнее время многие девушки полюбили процедуру наращивания ногтей, делая их слишком длинными, как когти животного, что довольно неудобно в быту – мыть посуду и убирать с ними очень сложно. Также стоит обратить внимание и на цвет лака, так, красный не совсем подходит для офиса, а зелёный или голубой – для зрелых дам, поэтому при выборе оттенка ногтей нужно ориентироваться не только на свой возраст, но и образ жизни. Кроме ногтей, нужно следить и за кожей рук, ведь так приятно гладить и целовать нежные женские ручки. Правильно подобранная одежда. Женщина в вещах со звериным принтом выглядит пошло, даже если у неё ухоженные руки и лицо, стильная причёска и красивый макияж. Кстати, цветочные расцветки тоже могут сыграть злую шутку – они придают образу простоты. Поэтому платье в мелких цветах лучше надеть, идя за хлебом в магазин, а в крупных, например, на бал или выпускной вечер. Ещё один совет – не стоит гнаться за модой, если трендовая вещь не подходит по стилю или фасону. Лучше приобрести несколько хороших, возможно, и дорогих вещей, чем набить шкаф нарядами, в которых стыдно выйти в люди. Красивые ноги. Даже если они не очень длинные или полноватые, обувь на каблуках творит чудеса. Необязательно это должны быть шпильки, допустимы и туфли с каблуком хотя бы до 5 см, чтобы визуально удлинить ножки. Обладательницам неровных лодыжек необходимо их прятать, можно как юбками в пол и широкими штанами, так и правильно подобранной длиной юбки или платья. Что касается колгот, то ни в коем случае в гардеробе ухоженной женщины не должны быть колготы с леопардовым принтом, стразами, люрексом и пайетками. Только естественные цвета, чаще под цвет кожи, хотя чёрный и коричневый тоже допускаются. Аромат. Его нужно подбирать с осторожностью, чтобы он не был навязчивым, поэтому не стоит поливать себя духами, даже если они очень дорогие и вам безумно нравятся. Желательно подбирать лёгкие и ненавязчивые парфюмы, но их не должны перебивать запахи дезодоранта, шампуня или геля для душа, а тем более пота. Ухоженная женщина должна «нести» на себе один приятный аромат, аромат свежести и лёгкости. Улыбка. Когда человек улыбается, то он заряжает хорошим настроением не только себя, но и окружающих. Только нужно помнить, что зубы должны сверкать белизной, быть ровными и чистыми, а дыхание исключительно свежим. Такая улыбка – признак девушки, которая себя ценит и уважает.

На самом деле быть ухоженной женщиной не так уж и сложно, если придерживаться вышеприведённых правил, а также не забывать грамотно говорить, не хамить, правильно питаться, высыпаться и, конечно же, быть уверенной в себе и своей привлекательности.