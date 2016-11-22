Выглядеть стильно, изысканно, дорого - непреклонная цель современных модниц. В погоне за ней они не скупятся выбрасывать внушительные суммы денег на приобретение брендовых изделий, даже не подозревая, что добиться желанного результата можно гораздо проще, причём с наименьшими затратами. Вот 5 правил, как выглядеть дорого и стильно без особых затрат.

Приняв во внимание несколько простых и полезных советов бюджетного шоппинга, вы сможете успешно комбинировать вещи из масс-маркета, создавая небанальные образы для работы и отдыха.

Правила, как выглядеть дорого и стильно без особых затрат

Правило №1. Будьте в курсе модных трендов

Модные тенденции не должны иметь тотальное влияние на ваш стиль и манеру одеваться. Нужно взять от них только лучшее, поддерживая тем самым актуальность своего образа. Весьма желательно хоть немного свободного времени уделять изучению глянцевых журналов, Instagram страничек фэшн-блоггеров, Pinterest, Tumbler и т.п. Они помогают всегда оставаться в курсе событий, происходящих в мире фэшн индустрии. Речь опять-таки идёт не о том, чтобы слепо подражать известным моделям и it-girls. Ведь, что идёт одному, другому может быть не к лицу. Обращайте внимание только на те вещи, которые близки вам по стилю, смотрятся элегантно, дорого, изысканно.

Составьте список понравившихся вариантов, после чего смело отправляйтесь на шоппинг. И, если учесть, что многие предметы одежды из масс-маркета являются очень близкой интерпретацией изделий люкс брендов, вы гарантированно сможете найти понравившиеся вещи из вашего списка. Преимущество таких обновок заключается в том, что они не спонтанные, а хорошо продуманные, и поэтому идеально подходящие вашим требованиям.

Правило №2. Выбирайте правильные цвета и оттенки

Яркая, пёстрая одежда может смотреться интересно, свежо, но не всегда дорого. Чтобы элементы вашего гардероба выглядели элегантно и достойно, следует отдать предпочтение базовым цветам и оттенкам. Вещи чёрного, белого, бежевого, тёмно-синего, серого цвета, а также их оттенков - прекрасный выбор, о котором вы никогда не пожалеете.

Конечно, с цветами одежды можно и поэкспериментировать. Особенно летом, когда природа буквально утопает в ярких красках. Но помните, что спокойные цвета и оттенки - это беспроигрышный вариант.

Правило №3. «Подгоняйте» вещи по фигуре

Если вещь дорогая, но плохо сидит по фигуре, образ будет далёк от безупречного. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы каждый предмет вашего гардероба смотрелся так, будто он был сшит именно для вас. Покупая недорогие вещи, не поленитесь отнести их в ателье, чтобы максимально подогнать их по себе. Поверьте, это действительно придаст им лоска.

Отдельно стоит сказать о фурнитуре. На бюджетных вещах она, скорее всего, будет выглядеть простовато. Её тоже стоит обновить. Пуговицы, змейки, застёжки - их можно заменить очень быстро и просто. Это не потребует больших затрат, зато вещь будет смотреться совсем по-другому.

Правило №4. Структура и лаконичность

Наверняка вы обращали внимание, что лаконичные, в хорошем смысле простые вещи всегда выглядят дорого. Строгий крой, отсутствие декора в виде клёпок, замочков, змеек и т.п. сыграет вам на руку.

Например, если вы выбираете обувь, следует отдать предпочтение лаконичным ботильонам или мулам чёрного или бежевого цвета, нежели гранжевым байкерским сапожкам. Купленные за вполне умеренную сумму денег, они будут смотреться словно из эксклюзивной коллекции Alexander Wang.

Дёшево купить сумку, да так, чтобы она выглядела дорого, - задача непростая, но выполнимая. Остановите свой выбор на структурированных вариантах. Они хоть и сделаны из искусственных материалов, но выглядят вполне натурально. Ведь именно структура играет немаловажную роль. Структурированная сумка тоут - великолепное решение. Она превосходно сочетается практически с любыми предметами повседневного гардероба.

Джинсы - ещё одна «хитрая» вещь, на которой можно неплохо сэкономить. Причём, внимание стоит обращать не на бренды, а на состав ткани и цвет. Вы не ошибётесь, если купите вариант тёмно-синего или чёрного цвета: строгого кроя, без клёпок, шипов, потёртостей и дыр. Идеальный состав ткани - не менее 90% хлопка и не менее 2% эластана (спандекса, лайкры).

Правило №5. Ухаживайте за вещами и планируйте свой образ заранее

Возможно, вы об этом не задумывались, но секрет дорогого образа по большей части кроется в мелочах. Для вещи мало просто хорошо сидеть по фигуре. Её состояние должно быть идеальным. Никаких складок, катышек, следов от пота и тем более неприятного запаха. Их нужно ликвидировать заранее. Никак не за 20-30 минут до выхода. Поэтому искушённые модницы знают, что любой образ следует планировать заблаговременно. Только так можно довести его до абсолюта, избежав неприятных конфузов.





Как видите, выглядеть дорого без особых денежных вложений довольно просто, если у вас есть истинное чувство стиля и умение креативно сочетать правильно подобранные вещи. А поклоняться брендам - удел безликих солдат моды.