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Лёгкий бирюзовый макияж для карих глаз: урок пошагово с фото

В макияже для кареглазых девушек важным этапом является подбор подходящей цветовой палитры теней. В этом уроке мы рассмотрим бирюзовый макияж для карих глаз, который легко создать в домашних условиях. Сочетание бирюзового и коричневого всегда будет очень выигрышным вариантом.

 

Легкий бирюзовый макияж для карих глаз: урок пошагово с фото

 

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Для создания бирюзового макияжа подготовьте такие материалы:

  • бирюзовый карандаш для глаз (или подводка, кремовые тени);
  • коричневые тени;
  • бирюзовые сухие тени;
  • перламутровые тени в уголок глаза;
  • коричневая подводка;
  • тушь;
  • кисти для макияжа.

Урок бирюзового макияжа для карих глаз

Подберите такие оттенки теней, чтобы нравились и подходили именно вам. Вместо карандаша вы можете использовать абсолютно любую другую липкую текстуру. Такая подложка усиливает цвет и делает макияж более стойким. Если наносить сухие тени на голое веко, то эффект будет прозрачным.

Такой макияж может быть как вечерним, так и для особых случаев. Для любительниц ярких образов он может быть и повседневным. Нанесите на всю кожу лица и век тональную основу. Кожу век закрепите сухой текстурой в виде пудры и теней.

 

Нанесите на всю кожу лица и век тональную основу фото 1

 

Если вы всё-таки хотите сделать этот макияж для дневного выхода, то остановите прорисовку карандашом на первом этапе, когда мы рисуем стрелочку. Ведём её от зрачка к внешнему уголку глаза.

 

Рисуем стрелку карандашом фото 2

 

Полностью закрашиваем всё подвижное веко. Макияж должен быть мягким и без чётких границ. Слегка растушёвываем контур карандаша кистью.

 

Закрашиваем карандашом всё подвижное веко фото 3

 

Слегка растушёвываем контур фото 4

 

Если вы используете подводку или кремовые тени, которые могут быстро засыхать, то стоит также быстро нанести сухие тени поверх подложки. Сначала работаем строго в пределах контура. Затем слегка растушёвываем границу, чтобы немного перекрыть карандашную тушёвку.

 

Создавая легкий бирюзовый макияж для карих глаз, наносим сухие тени поверх подложки фото 5

 

Слегка растушёвываем границу фото 6

 

Наносим во внутренний уголок глаза светлый перламутровый оттенок.

 

Прокрашиваем внутренний уголок глаза фото 7

 

Перейдём к работе с коричневым цветом. Стрелка в мастер-классе будет тоже коричневой. Вы также можете использовать чёрную подводку. Ведём начало стрелки тонкой линией по верхнему веку от внутреннего уголка. Постепенно её расширяем и дублируем в конце форму стрелки, которую рисовали карандашом. Слегка растушёвываем хвостик.

 

Проводим коричневую стрелку фото 8

 

Растушевываем хвостик стрелки фото 9

 

Теперь по растушёванному хвостику наносим коричневые тени от роста ресниц к головке брови. Получается растушёванная стрелка по верхнему веку. Прокрашиваем нижнее веко и соединяем с верхним во внешнем уголке. Слой теней должен быть интенсивным и плотным.

 

Наносим коричневые тени фото 10

 

Прокрашиваем нижнее веко фото 11

 

Набираем коричневые тени пушистой мягкой кистью и тушуем границу, увеличивая тем самым глаз. Заводим коричневую тушёвку на неподвижное веко и по нижнему аж до внутреннего уголка. Переход в складке от бирюзового к коричневому должен быть мягким и плавным. Для этого мы и тушевали границу карандаша.

 

Исходя из того, в каком оттенке по насыщенности у вас бирюзовая подложка, подбирайте оттенок коричневого. Если бирюзовый совсем светлый, то и тени могут быть бежевыми. Если бирюза насыщенная и яркая, то она отлично будет смотреться с контрастным шоколадным оттенком.

 

Наносим тени на верхнее веко фото 12

 

Бирюзовый макияж с коричневым акцентом практически готов! Красим ресницы тушью. Для этого макияжа будет уместна как чёрная, так и коричневая тушь.

 

Красим ресницы тушью фото 13

 

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Легкий бирюзовый макияж для карих глаз фото 14

 

Как сделать легкий бирюзовый макияж для карих глаз

 


 (голосов: 1)
Автор: Антонина Мазур
Сегодня, 07:08

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