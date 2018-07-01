Лёгкий бирюзовый макияж для карих глаз: урок пошагово с фото

В макияже для кареглазых девушек важным этапом является подбор подходящей цветовой палитры теней. В этом уроке мы рассмотрим бирюзовый макияж для карих глаз, который легко создать в домашних условиях. Сочетание бирюзового и коричневого всегда будет очень выигрышным вариантом.

Для создания бирюзового макияжа подготовьте такие материалы:

бирюзовый карандаш для глаз (или подводка, кремовые тени);

коричневые тени;

бирюзовые сухие тени;

перламутровые тени в уголок глаза;

коричневая подводка;

тушь;

кисти для макияжа.

Урок бирюзового макияжа для карих глаз

Подберите такие оттенки теней, чтобы нравились и подходили именно вам. Вместо карандаша вы можете использовать абсолютно любую другую липкую текстуру. Такая подложка усиливает цвет и делает макияж более стойким. Если наносить сухие тени на голое веко, то эффект будет прозрачным.

Такой макияж может быть как вечерним, так и для особых случаев. Для любительниц ярких образов он может быть и повседневным. Нанесите на всю кожу лица и век тональную основу. Кожу век закрепите сухой текстурой в виде пудры и теней.

Если вы всё-таки хотите сделать этот макияж для дневного выхода, то остановите прорисовку карандашом на первом этапе, когда мы рисуем стрелочку. Ведём её от зрачка к внешнему уголку глаза.

Полностью закрашиваем всё подвижное веко. Макияж должен быть мягким и без чётких границ. Слегка растушёвываем контур карандаша кистью.

Если вы используете подводку или кремовые тени, которые могут быстро засыхать, то стоит также быстро нанести сухие тени поверх подложки. Сначала работаем строго в пределах контура. Затем слегка растушёвываем границу, чтобы немного перекрыть карандашную тушёвку.

Наносим во внутренний уголок глаза светлый перламутровый оттенок.

Перейдём к работе с коричневым цветом. Стрелка в мастер-классе будет тоже коричневой. Вы также можете использовать чёрную подводку. Ведём начало стрелки тонкой линией по верхнему веку от внутреннего уголка. Постепенно её расширяем и дублируем в конце форму стрелки, которую рисовали карандашом. Слегка растушёвываем хвостик.

Теперь по растушёванному хвостику наносим коричневые тени от роста ресниц к головке брови. Получается растушёванная стрелка по верхнему веку. Прокрашиваем нижнее веко и соединяем с верхним во внешнем уголке. Слой теней должен быть интенсивным и плотным.

Набираем коричневые тени пушистой мягкой кистью и тушуем границу, увеличивая тем самым глаз. Заводим коричневую тушёвку на неподвижное веко и по нижнему аж до внутреннего уголка. Переход в складке от бирюзового к коричневому должен быть мягким и плавным. Для этого мы и тушевали границу карандаша.

Исходя из того, в каком оттенке по насыщенности у вас бирюзовая подложка, подбирайте оттенок коричневого. Если бирюзовый совсем светлый, то и тени могут быть бежевыми. Если бирюза насыщенная и яркая, то она отлично будет смотреться с контрастным шоколадным оттенком.

Бирюзовый макияж с коричневым акцентом практически готов! Красим ресницы тушью. Для этого макияжа будет уместна как чёрная, так и коричневая тушь.