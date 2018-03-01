Макияж на выпускной для карих глаз: урок пошагово с фото
Подбираете макияж на выпускной для карих глаз? Этот пошаговый урок с фото предназначен специально для вас. Особенно, если вы готовитесь к выпускному вечеру, то ваш образ точно будет самым ярким, модным и притягивать взгляды окружающих. Вы будете самой неотразимой в последний школьный день.
Для создания макияжа на выпускной для карих глаз вам понадобятся:
- коричневая и чёрная подводка;
- кирпично-красный оттенок теней;
- тёмно-коричневые тени;
- оранжевый, жёлтый, салатовый и белый оттенок теней;
- чёрные тени;
- бирюзовый карандаш;
- бирюзовые или голубые тени;
- хайлайтер;
- тушь для ресниц;
- тени для бровей;
- тональная основа.
Урок по созданию макияжа на выпускной для карих глаз, пошагово с фото
1) Кирпично-красные оттенки для карих глаз смотрятся очень выигрышно. Особенно, если добавить голубой или бирюзовый в качестве контраста, то макияж будет смотреться очень ярко. В любом случае, вы можете проработать верхнее веко в классических оттенках как в мастер-классе, а нижнее сделать в том цвете, в котором у вас будет выпускное платье.
Кожу покрываем тональной основой, а на веки наносим праймер или стойкую кремовую основу-хайлайтер. Бровь для такого макияжа лучше прорисовать чёткую, графичную и насыщенную, но не отклоняйтесь слишком от цвета вашей натуральной брови.
2) Весь макияж будет сосредоточен на одной детали у внешнего уголка в виде стрелки, форму которой мы сейчас и прорисуем. Сначала ведём хвостик стрелки коричневой подводкой по направлению к виску. Он будет достаточно длинным и заканчиваться в месте пересечения с верхней складкой века.
3) От зрачка ведём стрелку и соединяем её с хвостиком. Затем от конца хвостика ведём ровную линию в верхнюю складку. Получается чёткая деталь.
4) Теперь необходимо растушевать эти линии таким образом, чтобы сохранить форму. Не трогаем только нижнюю границу хвостика. Верхнюю стрелку тушуем к головке брови, а деталь в верхней складке растушёвываем в направлении виска.
5) Что бы мы ни наносили по прорисованной детали, всегда соблюдаем изначальную форму и направление всех линий. Сначала покроем тушёвку кирпично-красным цветом теней. Работаем в тех же направлениях, в которых тушевали подводку.
6) Выполняем градиент по подвижному веку от кирпично-красного до нежно-салатового. Постепенно наносим цвет за цветом и в уголок наносим белый оттенок очень тонким слоем.
7) Всю коричневую деталь заполните полностью тёмно-коричневым цветом и стушуйте этот оттенок на кирпично-красный.
8) Нанесите под бровь хайлайтер и дотяните его до ярких теней вниз. Затем пушистой кистью смешайте кирпично-красный с хайлайтером, слегка расширяя тушёвку, но при этом соблюдая изначально прорисованную форму.
9) Рисуем чёткую чёрную стрелку по верхнему веку и уводим хвостик точно так же, как уводили коричневой подводкой.
Чтобы углубить цвет, внешний уголок до зрачка растушуем чёрными тенями.
10) Бирюзовым карандашом для глаз прокрашиваем нижнее веко и наносим плотным слоем тени в голубом или бирюзовом оттенке.
11) Границу этих теней растушуем хайлайтером.
12) Окрашиваем ресницы и можем наклеить дополнительные, так как для макияжа на выпускной для карих глаз они будут смотреться более чем выигрышно.
Также оставьте акцент на глазах, накрасив губы в нейтральных нюдовых оттенках.
Макияж на выпускной для карих глаз готов!
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