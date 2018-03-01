Макияж на выпускной для карих глаз: урок пошагово с фото

Подбираете макияж на выпускной для карих глаз? Этот пошаговый урок с фото предназначен специально для вас. Особенно, если вы готовитесь к выпускному вечеру, то ваш образ точно будет самым ярким, модным и притягивать взгляды окружающих. Вы будете самой неотразимой в последний школьный день.

Для создания макияжа на выпускной для карих глаз вам понадобятся:

коричневая и чёрная подводка;

кирпично-красный оттенок теней;

тёмно-коричневые тени;

оранжевый, жёлтый, салатовый и белый оттенок теней;

чёрные тени;

бирюзовый карандаш;

бирюзовые или голубые тени;

хайлайтер;

тушь для ресниц;

тени для бровей;

тональная основа.

Урок по созданию макияжа на выпускной для карих глаз, пошагово с фото

1) Кирпично-красные оттенки для карих глаз смотрятся очень выигрышно. Особенно, если добавить голубой или бирюзовый в качестве контраста, то макияж будет смотреться очень ярко. В любом случае, вы можете проработать верхнее веко в классических оттенках как в мастер-классе, а нижнее сделать в том цвете, в котором у вас будет выпускное платье.



Кожу покрываем тональной основой, а на веки наносим праймер или стойкую кремовую основу-хайлайтер. Бровь для такого макияжа лучше прорисовать чёткую, графичную и насыщенную, но не отклоняйтесь слишком от цвета вашей натуральной брови.

2) Весь макияж будет сосредоточен на одной детали у внешнего уголка в виде стрелки, форму которой мы сейчас и прорисуем. Сначала ведём хвостик стрелки коричневой подводкой по направлению к виску. Он будет достаточно длинным и заканчиваться в месте пересечения с верхней складкой века.

3) От зрачка ведём стрелку и соединяем её с хвостиком. Затем от конца хвостика ведём ровную линию в верхнюю складку. Получается чёткая деталь.

4) Теперь необходимо растушевать эти линии таким образом, чтобы сохранить форму. Не трогаем только нижнюю границу хвостика. Верхнюю стрелку тушуем к головке брови, а деталь в верхней складке растушёвываем в направлении виска.

5) Что бы мы ни наносили по прорисованной детали, всегда соблюдаем изначальную форму и направление всех линий. Сначала покроем тушёвку кирпично-красным цветом теней. Работаем в тех же направлениях, в которых тушевали подводку.

6) Выполняем градиент по подвижному веку от кирпично-красного до нежно-салатового. Постепенно наносим цвет за цветом и в уголок наносим белый оттенок очень тонким слоем.

7) Всю коричневую деталь заполните полностью тёмно-коричневым цветом и стушуйте этот оттенок на кирпично-красный.

8) Нанесите под бровь хайлайтер и дотяните его до ярких теней вниз. Затем пушистой кистью смешайте кирпично-красный с хайлайтером, слегка расширяя тушёвку, но при этом соблюдая изначально прорисованную форму.

9) Рисуем чёткую чёрную стрелку по верхнему веку и уводим хвостик точно так же, как уводили коричневой подводкой.

Чтобы углубить цвет, внешний уголок до зрачка растушуем чёрными тенями.

10) Бирюзовым карандашом для глаз прокрашиваем нижнее веко и наносим плотным слоем тени в голубом или бирюзовом оттенке.

11) Границу этих теней растушуем хайлайтером.

12) Окрашиваем ресницы и можем наклеить дополнительные, так как для макияжа на выпускной для карих глаз они будут смотреться более чем выигрышно.

Также оставьте акцент на глазах, накрасив губы в нейтральных нюдовых оттенках.

Макияж на выпускной для карих глаз готов!