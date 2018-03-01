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Макияж на выпускной для карих глаз: урок пошагово с фото

Подбираете макияж на выпускной для карих глаз? Этот пошаговый урок с фото предназначен специально для вас. Особенно, если вы готовитесь к выпускному вечеру, то ваш образ точно будет самым ярким, модным и притягивать взгляды окружающих. Вы будете самой неотразимой в последний школьный день.

 

Макияж на выпускной для карих глаз: фото

 

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Для создания макияжа на выпускной для карих глаз вам понадобятся:

  • коричневая и чёрная подводка;
  • кирпично-красный оттенок теней;
  • тёмно-коричневые тени;
  • оранжевый, жёлтый, салатовый и белый оттенок теней;
  • чёрные тени;
  • бирюзовый карандаш;
  • бирюзовые или голубые тени;
  • хайлайтер;
  • тушь для ресниц;
  • тени для бровей;
  • тональная основа.

Макияж на выпускной для карих глаз: фото 1

Урок по созданию макияжа на выпускной для карих глаз, пошагово с фото

1) Кирпично-красные оттенки для карих глаз смотрятся очень выигрышно. Особенно, если добавить голубой или бирюзовый в качестве контраста, то макияж будет смотреться очень ярко. В любом случае, вы можете проработать верхнее веко в классических оттенках как в мастер-классе, а нижнее сделать в том цвете, в котором у вас будет выпускное платье.


Кожу покрываем тональной основой, а на веки наносим праймер или стойкую кремовую основу-хайлайтер. Бровь для такого макияжа лучше прорисовать чёткую, графичную и насыщенную, но не отклоняйтесь слишком от цвета вашей натуральной брови.

 

Макияж на выпускной для карих глаз: фото 2

 

2) Весь макияж будет сосредоточен на одной детали у внешнего уголка в виде стрелки, форму которой мы сейчас и прорисуем. Сначала ведём хвостик стрелки коричневой подводкой по направлению к виску. Он будет достаточно длинным и заканчиваться в месте пересечения с верхней складкой века.

 

Макияж на выпускной для карих глаз: фото 3

 

3) От зрачка ведём стрелку и соединяем её с хвостиком. Затем от конца хвостика ведём ровную линию в верхнюю складку. Получается чёткая деталь.

 

Макияж на выпускной для карих глаз: фото 4

 

4) Теперь необходимо растушевать эти линии таким образом, чтобы сохранить форму. Не трогаем только нижнюю границу хвостика. Верхнюю стрелку тушуем к головке брови, а деталь в верхней складке растушёвываем в направлении виска.

 

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Макияж на выпускной для карих глаз: фото 5

 

Макияж на выпускной для карих глаз: фото 6

 

5) Что бы мы ни наносили по прорисованной детали, всегда соблюдаем изначальную форму и направление всех линий. Сначала покроем тушёвку кирпично-красным цветом теней. Работаем в тех же направлениях, в которых тушевали подводку.

 

Макияж на выпускной для карих глаз: фото 7

 

6) Выполняем градиент по подвижному веку от кирпично-красного до нежно-салатового. Постепенно наносим цвет за цветом и в уголок наносим белый оттенок очень тонким слоем.

 

Макияж на выпускной для карих глаз: фото 8

 

7) Всю коричневую деталь заполните полностью тёмно-коричневым цветом и стушуйте этот оттенок на кирпично-красный.

 

Макияж на выпускной для карих глаз: фото 9

 

8) Нанесите под бровь хайлайтер и дотяните его до ярких теней вниз. Затем пушистой кистью смешайте кирпично-красный с хайлайтером, слегка расширяя тушёвку, но при этом соблюдая изначально прорисованную форму.

 

Макияж на выпускной для карих глаз: фото 10

 

Макияж на выпускной для карих глаз: фото 11

 

9) Рисуем чёткую чёрную стрелку по верхнему веку и уводим хвостик точно так же, как уводили коричневой подводкой.

 

Чтобы углубить цвет, внешний уголок до зрачка растушуем чёрными тенями.

 

Макияж на выпускной для карих глаз: фото 12

 

Макияж на выпускной для карих глаз: фото 13

 

10) Бирюзовым карандашом для глаз прокрашиваем нижнее веко и наносим плотным слоем тени в голубом или бирюзовом оттенке.

 

Макияж на выпускной для карих глаз: фото 14

 

Макияж на выпускной для карих глаз: фото 15

 

11) Границу этих теней растушуем хайлайтером.

 

Макияж на выпускной для карих глаз: фото 16

 

12) Окрашиваем ресницы и можем наклеить дополнительные, так как для макияжа на выпускной для карих глаз они будут смотреться более чем выигрышно.

 

Макияж на выпускной для карих глаз: фото 17

 

Также оставьте акцент на глазах, накрасив губы в нейтральных нюдовых оттенках.

 

Макияж на выпускной для карих глаз: фото

 

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Макияж на выпускной для карих глаз готов!

 

Макияж на выпускной для карих глаз: фото

 

Макияж на выпускной для карих глаз: фото

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Автор: Антонина Мазур
Вчера, 08:00
Фото: Антонина Мазур

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