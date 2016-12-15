Макияж глаз в восточном стиле для карих глаз: урок с фото

Восточный стиль никогда не выходит из моды, благодаря таинственности мотивам и магическому очарованию. В этом уроке мы выполним красивый макияж глаз в восточном стиле для карих глаз, который изящно дополнит любой вечерний образ.

Для создания макияжа в восточном стиле вам понадобятся:

чёрная подводка;

чёрные, золотистые тени;

базовые тени под цвет кожи;

тушь.

Урок макияжа в восточном стиле для карих глаз:

1) Восточные красавицы славятся идеальной кожей, поэтому наносим базу и тональную основу, которые подходят именно для вас. В восточном макияже преимущественно графичная и насыщенная бровь, поэтому заполняем её подходящим для вас оттенком теней, карандаша или помадки. Обязательно прорабатываем зону тёмных кругов консилером. Для жирного века лучше всего наносить базу под тени перед выполнением макияжа. После этого легко покрываем веко еле заметным слоем тональной основы и наносим базовые тени.

2) Начнём с проработки верхнего века. Рисуем чёрной подводкой стрелку, которая начинается с внешней радужки глаза и продолжает линию роста нижнего века. Эту стрелку нужно растушевать на подвижном веке по направлению к головке брови. При открытом глазе тушуем стрелку по направлению к виску. Кисть практически укладываем на веко, касаясь только концом. Нижняя линия стрелки будет ровной.



После того как растушевали подводку, покрываем её чёрными тенями, тушуя их в тех же направлениях.

3) Базовыми тенями подводим зону уголка глаза и под бровью Таким образом мы сделали подложку для золотистых теней, которые наносим таким же образом. Выполняем плавные переходы между оттенками.

4) Нижнюю границу стрелки так же подводим светлыми тенями, чтобы сделать эту зону максимально чистой. Если туда осыпались тени, то предварительно их можно убрать при помощи кисти в тональной основе.

5) Рассыпчатыми золотистыми тенями украшаем зону яблочка при помощи большой плоской кисти. Если ваши тени в прессованном виде, убедитесь заранее, что блёстки будут держаться долгое время и не осыпятся на щёки в течение дня. В таком случае, перед нанесением таких теней, сделать подложку из стойких кремовых теней или специальной базы.

6) Теперь углубим ресничный ряд, нарисовав чёрную стрелку начало которой будет во внутреннем уголке глаза. Уводим конец стрелки по нижней границе тушёвки, чтобы сделать её более чёткой.

7) Украсим нижнее веко. Рисуем стрелку от уголка глаза. Немного отступаем от верхней стрелки, но сохраняем такое же направление.

8) На нижнее веко до зрачка наносим чёрные тени и тушуем их. Тушёвка должна повторять и продолжать изгиб нижнего века.

9) Подводкой прорисовываем внутренний уголок. При необходимости можно подвести слизистую по верхнему веку, если она явно бросается в глаза в контрасте с чёрной подводкой. В таком макияже лучше не оставлять пробелы, так как его глубина и загадочность зависит от правильной работы с чёрным цветом.

10) Наносим золотистые тени на нижнее веко.

11) Слизистую нижнего века прокрашиваем и красим ресницы. Под такой макияж также смело можно наклеить накладные ресницы.

Вот и готов макияж в восточном стиле и точно покорить окружающих своей красотой!