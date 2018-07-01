Как похудеть на 10 кг в месяц. Диета Суперметаболизм

Кто не мечтал похудеть быстро, при этом не сидя на строгой диете, из-за которой чувствуешь себя вечно голодным? Как похудеть на 10 кг в месяц? Наверное, многие этого хотели. Хейли Помрой – диетолог большинства звёзд Голливуда (её клиенты – Дженнифер Лопес и Роберт Дауни-младший), разработала диету Суперметаболизм, основанную на мощнейшем сжигании жира с помощью определённых продуктов питания. Диета разделена на три фазы, что благотворно влияет на обмен веществ: он ускоряется, человек худеет на 10 килограммов в месяц. Кстати, она используется не только для сброса веса, но и для борьбы с диабетом и некоторыми метаболическими заболеваниями – снижает уровень плохого холестерина и стабилизирует гликемическую нагрузку.

Схема диеты суперметаболизма, чтобы похудеть на 10 кг в месяц

Эта диета длится всего 28 дней и состоит из трёх этапов, которые чередуются через каждые два-три дня, включая в себя потребление различных продуктов питания и разные виды физической активности. Однако есть основные правила, которые необходимо постоянно соблюдать.

Во-первых, есть пять раз в день, каждые 3-4 часа, не пропуская ни одного приёма пищи.

Во-вторых, завтракать в течение получаса после пробуждения.

В-третьих, пить по 30 мл воды на каждый килограмм веса вашего тела (например, если вы весите около 50 кг, то вам нужно будет выпить полтора литра жидкости).

В-четвёртых, употреблять органическую пищу.

В-пятых, заниматься спортом не реже трёх раз в неделю.

Запрещённые продукты

Придерживаясь диеты, вам нужно будет отказаться от некоторых продуктов: сахар, соя, пшеница, кукуруза, сухофрукты, фруктовые нектарины, а также исключить такие напитки, как молоко, алкоголь, пакетированные соки, газировку, кофе, чёрный чай.

Этапы и пример полного меню

Первый этап диеты должен длиться с понедельника до вторника, во время которого необходимо употреблять преимущественно фрукты (в том числе, бананы и виноград), овощи, белки, зёрна (кроме пшеницы).

Схема питания: первый приём пищи – каша, второй – фрукты, третий – овощи в тушёном виде, салаты, нежирная рыба или мясо, четвёртый – цельнозерновой хлебец, один фрукт, пятый – рыба или мясо, каша, овощи.

Второй этап диеты длится со среды по четверг, во время которого необходимо употреблять белки и овощи, приготовленные на гриле, в варёном и тушёном виде, избегать жирных продуктов.

Схема питания: первый приём пищи – рыбные или мясные блюда, овощной салат, второй – клубника, яблоко или грейпфрут, третий – гарнир в виде овощей к нежирной рыбе, четвёртый – любые фрукты, пятый – овощно-рыбный или овощно-мясной.

Третий этап диеты длится с пятницы и по воскресенье включительно, во время которого необходимо употреблять цельнозерновые продукты, белки, богатые полезными жирами, клетчаткой и витаминами, а также фрукты с низким гликемическим индексом.

Схема питания: первый приём пищи – каша с маслом, только растительным, яйцо или салат, второй – фруктовое смузи, третий – тушёные блюда из рыбы и мяса, салат из овощей, четвёртый – салат с яйцами, семечки или орехи, пятый – мясо или рыба, морепродукты, овощи.

Завтрак и другие блюда первого этапа диеты

Клубничный коктейль. Взять три столовых ложки овсянки, чашку клубники, 100 мл кокосового молока и столовую ложку миндального масла. Всё взбить. Коктейль готов.

Куриное карри. Взять лук, измельчить, добавить воды и соли, потушить минут пять и положить небольшие кусочки курицы, а также брюссельской капусты. Продолжать готовить около 20 минут, после добавить карри, разбавленное небольшим количеством воды, также по желанию можно кинуть фенхель и морковь. Дать ещё потушиться пару минут.

Завтрак и другие блюда второго этапа диеты

Какао-кекс. Взбить два белка, добавить к ним столовую ложку какао и столовую ложку стевии, смешать и поставить в духовку, разогретую до 150 градусов, на 5-7 минут.

Запечённая треска. Положить треску на слой нарезанных кубиками помидоров, добавить петрушку, базилик, орегано, приправить солью, чесноком и перцем. Выпекать в духовке, разогретой до температуры 180 градусов, в течение 20 минут.

Завтрак и другие блюда третьего этапа диеты

Блинчики из черники. Измельчить 5 столовых ложек овсяных хлопьев в блендере, добавить половинку тёртого кокоса, яйцо, 2/3 столовой ложки стевии и перемешать. Затем кинуть немного черники. Жарить на сковороде с непригораемой поверхностью.

Запечённый картофель с сыром и яйцом. Картофель очистить и порезать кружочками, уложить в смазанную растительным маслом форму, посолить и поперчить. Сверху посыпать тёртым сыром и яйцом. Запекать около получаса в духовке при температуре 180 градусов.

Физические нагрузки

Не стоит забывать и о физической активности, для каждой фазы диеты она разная, о чём стоит сказать отдельно.

Фаза 1. Аэробный вид деятельности – плаванье, бег, катание на велосипедах, а также использование хулахупа.

Фаза 2. В этот период нужно заняться укреплением мышц, поэтому подойдут такие виды спорта, где придётся поднимать тяжести, а также работа в тренажёрном зале.

Фаза 3. Нужно научиться расслабляться: рекомендуется заниматься йогой, медитацией.

Итак, следуя вышеприведённым рекомендациям, вы сможете похудеть за 28 дней на 10 кг, но и после не стоит расслабляться. Да, у вас появится возможность вернуть в свой рацион любимые хлеб, кофе, чай, молочные продукты и макаронные изделия, однако злоупотреблять ими не стоит. Позволяйте себе их употреблять два-три раза в неделю и только в определённый приём пищи, лучше в первой половине дня. Раз в месяц обязательно посидите на диете Суперметаболизма, можно и чаще. И конечно, не отказывайтесь от физических нагрузок. Только так вы сможете сохранить результат месячного воздержания, а может быть, даже сбросить ещё несколько килограммов.