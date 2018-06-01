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10 советов, чтобы быстро похудеть
Вам не надоело изнурять себя различными диетами ради сброшенных нескольких килограммов? Да! Значит, пришла пора худеть быстро и без больших усилий с вашей стороны. Не верите в волшебство? А зря. Читайте советы, чтобы быстро похудеть и уже через месяц сможете увидеть результат.
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Советы, чтобы быстро похудеть
- Физическая нагрузка. При большом желании сбросить лишний вес нужно лишь увеличить физическую нагрузку. Идеальный вариант – ежедневные занятия разными видами спорта. Но если у вас нет времени заниматься спортом, то просто начните ходить пешком хотя бы полчаса в день. Таким образом вы улучшите обмен веществ и избавитесь от накопившегося жира. Можете использовать шагомер, он поможет следить за количеством сжигаемых калорий, что станет отличным стимулом продолжать в том же духе. Нет шагомера? Значит, просто поднимайтесь по лестнице домой, не пользуясь ни в коем случае, даже если очень хочется, лифтом. Живете в доме, где нет лифта? Не проблема. Тратьте больше времени на уборку квартиры, ведь работа по дому поможет потерять до 200 калорий в час. Одним словом, чтобы быстро похудеть – нужно много ходить, оседлый образ жизнь только во вред. Нет возможности посещать спортзал? Найдите более интересный способ добиться идеальной фигуры, например шоппинг…
- Не пропускайте приемы пищи. Это только кажется, что пропуск приемов пищи поможет сбросить килограммы. Скорее, наоборот, начнется замедление обмена веществ и откладывание запасов в виде жира на потом. Запомните, что завтрак – самый важный прием пищи, если он будет плотный, то у вас будет энергия, чтобы дождаться обеда, не перекусывая сладостями и фастфудами. Ни в коем случае нельзя пропускать обед, иначе вечером съедите и вечернюю порцию, и пропущенную обеденную.
- Есть в одно и то же время. Употребление пищи в одно и то же время – наиболее эффективный способ похудеть быстро и навсегда. Обязательно трехразовое питание – завтрак, обед и ужин. Желательно избегать перекусов, так легче сбросить лишние кило. Но если без них никак, то отдавайте предпочтение питательным и низкокалорийным продуктам – фрукты, йогурты, избегая шоколада и мучного. И помните, что последний прием пищи должен быть до 20.00. Так проще будет похудеть, так как у вас будет время провести активно время перед сном и сжечь набранные калории.
- Пересмотрите свои привычки в еде. Неправильное и беспорядочное питание – первая причина, из-за которой мы набираем лишний вес. Чтобы быстро похудеть, надо пересмотреть свои привычки и избавиться от жирных продуктов (их не должно быть в вашем доме), жареных, сыра, сладостей промышленного производства, консервов и колбас. Начать есть мясо и рыбу, сырые овощи и фрукты. Отличный вариант в качестве перекуса яблочко. Приправлять блюда перцем и петрушкой, с их помощью проще переварить съеденное. А также начните приносить на работу еду из дома, так вам будет легче контролировать калории употребленной пищи.
- Пейте больше воды! Всегда имейте при себе бутылку с чистой водой, чтобы время от времени из нее выпивать по глотку, чтобы она наполнила желудок. Можно добавить к ней немного лимона – прекрасное мочегонное средство, помогающее выводить лишнюю жидкость. Скажите «нет» сладким и алкогольным напиткам, если же вы не можете это сделать, то позволяйте лишь иногда себе стакан красного вина.
- Отдыхайте. Сон подзарядит тело и снизит уровень стресса, который обычно мы заедаем сладостями. Идеальный восьмичасовой сон, но допустим и шести-семичасовой: поможет активировать метаболизм и быстро похудеть.
- Чистите зубы после еды. Во-первых, это необходимая гигиена, помогающая сохранить зубы здоровыми, а во-вторых, своеобразный сигнал об окончании приема пищи. Как только пообедали или поужинали, бегом в ванную: запах зубной пасты во рту подавить желание есть.
- Пейте травяные чаи. Ежедневная норма такого чая – 2-4 стакана. Но только пить их надо без сахара, меда или другого подсластителя. Ведь именно горький аромат трав и помогает организму выводить жидкость из организма, мешающую похудеть. Прекрасна в этом плане крапива – натуральное мочегонное, а также зеленый чай – помогает сбросить до 80 калорий в день, так как придает чувство сытости.
- Не идите в магазин на полный желудок. Об этом, наверное, знают все, но чаще всего мы идем за продуктами после рабочего дня – голодные и вымотанные. Поэтому и набираем массу неполезной пищи. Чтобы это не происходило, нужно перед уходом с работы перекусить фруктами и выпить чая. Теперь вы будете при выборе продуктов руководствоваться не желаниями желудка, а головы.
- Не ешьте перед телевизором или компьютером. Такая вредная привычка заставляет есть нас в два раза больше нормы. Делаем мы это неосознанно, так как отвлечены интересной передачей или фильмом. Приучите себя есть за столом с отключенным гаджетом. А потом перейдите на диван, чтобы посмотреть желаемое. Этот простой трюк поможет вам легко и быстро похудеть, не прикладывая особых усилий.
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Это только кажется, что сбросить лишние килограммы сложно. На самом деле сделать это легко и быстро. Главное помнить правило: чтобы достичь желаемой цели, нужна регулярность и стабильность. Дерзайте!