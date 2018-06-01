10 советов, чтобы быстро похудеть

Вам не надоело изнурять себя различными диетами ради сброшенных нескольких килограммов? Да! Значит, пришла пора худеть быстро и без больших усилий с вашей стороны. Не верите в волшебство? А зря. Читайте советы, чтобы быстро похудеть и уже через месяц сможете увидеть результат.

Советы, чтобы быстро похудеть

Физическая нагрузка. При большом желании сбросить лишний вес нужно лишь увеличить физическую нагрузку. Идеальный вариант – ежедневные занятия разными видами спорта. Но если у вас нет времени заниматься спортом, то просто начните ходить пешком хотя бы полчаса в день. Таким образом вы улучшите обмен веществ и избавитесь от накопившегося жира. Можете использовать шагомер, он поможет следить за количеством сжигаемых калорий, что станет отличным стимулом продолжать в том же духе. Нет шагомера? Значит, просто поднимайтесь по лестнице домой, не пользуясь ни в коем случае, даже если очень хочется, лифтом. Живете в доме, где нет лифта? Не проблема. Тратьте больше времени на уборку квартиры, ведь работа по дому поможет потерять до 200 калорий в час. Одним словом, чтобы быстро похудеть – нужно много ходить, оседлый образ жизнь только во вред. Нет возможности посещать спортзал? Найдите более интересный способ добиться идеальной фигуры, например шоппинг… Не пропускайте приемы пищи. Это только кажется, что пропуск приемов пищи поможет сбросить килограммы. Скорее, наоборот, начнется замедление обмена веществ и откладывание запасов в виде жира на потом. Запомните, что завтрак – самый важный прием пищи, если он будет плотный, то у вас будет энергия, чтобы дождаться обеда, не перекусывая сладостями и фастфудами. Ни в коем случае нельзя пропускать обед, иначе вечером съедите и вечернюю порцию, и пропущенную обеденную. Есть в одно и то же время. Употребление пищи в одно и то же время – наиболее эффективный способ похудеть быстро и навсегда. Обязательно трехразовое питание – завтрак, обед и ужин. Желательно избегать перекусов, так легче сбросить лишние кило. Но если без них никак, то отдавайте предпочтение питательным и низкокалорийным продуктам – фрукты, йогурты, избегая шоколада и мучного. И помните, что последний прием пищи должен быть до 20.00. Так проще будет похудеть, так как у вас будет время провести активно время перед сном и сжечь набранные калории. Пересмотрите свои привычки в еде. Неправильное и беспорядочное питание – первая причина, из-за которой мы набираем лишний вес. Чтобы быстро похудеть, надо пересмотреть свои привычки и избавиться от жирных продуктов (их не должно быть в вашем доме), жареных, сыра, сладостей промышленного производства, консервов и колбас. Начать есть мясо и рыбу, сырые овощи и фрукты. Отличный вариант в качестве перекуса яблочко. Приправлять блюда перцем и петрушкой, с их помощью проще переварить съеденное. А также начните приносить на работу еду из дома, так вам будет легче контролировать калории употребленной пищи. Пейте больше воды! Всегда имейте при себе бутылку с чистой водой, чтобы время от времени из нее выпивать по глотку, чтобы она наполнила желудок. Можно добавить к ней немного лимона – прекрасное мочегонное средство, помогающее выводить лишнюю жидкость. Скажите «нет» сладким и алкогольным напиткам, если же вы не можете это сделать, то позволяйте лишь иногда себе стакан красного вина. Отдыхайте. Сон подзарядит тело и снизит уровень стресса, который обычно мы заедаем сладостями. Идеальный восьмичасовой сон, но допустим и шести-семичасовой: поможет активировать метаболизм и быстро похудеть. Чистите зубы после еды. Во-первых, это необходимая гигиена, помогающая сохранить зубы здоровыми, а во-вторых, своеобразный сигнал об окончании приема пищи. Как только пообедали или поужинали, бегом в ванную: запах зубной пасты во рту подавить желание есть. Пейте травяные чаи. Ежедневная норма такого чая – 2-4 стакана. Но только пить их надо без сахара, меда или другого подсластителя. Ведь именно горький аромат трав и помогает организму выводить жидкость из организма, мешающую похудеть. Прекрасна в этом плане крапива – натуральное мочегонное, а также зеленый чай – помогает сбросить до 80 калорий в день, так как придает чувство сытости. Не идите в магазин на полный желудок. Об этом, наверное, знают все, но чаще всего мы идем за продуктами после рабочего дня – голодные и вымотанные. Поэтому и набираем массу неполезной пищи. Чтобы это не происходило, нужно перед уходом с работы перекусить фруктами и выпить чая. Теперь вы будете при выборе продуктов руководствоваться не желаниями желудка, а головы. Не ешьте перед телевизором или компьютером. Такая вредная привычка заставляет есть нас в два раза больше нормы. Делаем мы это неосознанно, так как отвлечены интересной передачей или фильмом. Приучите себя есть за столом с отключенным гаджетом. А потом перейдите на диван, чтобы посмотреть желаемое. Этот простой трюк поможет вам легко и быстро похудеть, не прикладывая особых усилий.

Это только кажется, что сбросить лишние килограммы сложно. На самом деле сделать это легко и быстро. Главное помнить правило: чтобы достичь желаемой цели, нужна регулярность и стабильность. Дерзайте!