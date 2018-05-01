Фиолетовый смоки айс для карих глаз: урок пошагово с фото

Сегодня мы сделаем очень красивый фиолетовый смоки айс для карих глаз. Такой макияж идеально подойдёт кареглазым девушкам, так как фиолетовый оттенок отлично сочетается с коричневым цветом. Смотрите урок фиолетового смоки айс пошагово с фото.

Для создания фиолетового смоки айс для карих глаз вам понадобятся:

чёрный каял или подводка;

розовые тени;

фиолетовые перламутровые тени;

чёрные тени;

перламутровые тени в светлом оттенке;

чёрная подводка;

кисти для макияжа;

тушь для ресниц.

Пошаговый урок фиолетового смоки айс для карих глаз

В качестве подложки для макияжа будет использоваться каял чёрного цвета. Поэтому вы можете подготовить кожу, просто нанеся базу под макияж и тональную основу. Нет необходимости покрывать кожу пудрой или тенями. Вместо карандаша можно использовать чёрную подводку или чёрные кремовые тени. Лучше всего, если подложка будет водостойкой и липкой.

Создадим форму для дальнейшего макияжа. Рисуем стрелку по верхнему веку от зрачка ко внешнему уголку, чтобы задать направление уголка.

Продлеваем стрелку до внутренней радужки глаза и соединяем верхнее и нижнее веко в уголке, который должен быть чуть выше вашего внешнего уголка глаза. Если глаз восходящий, то уголок будет на уровне, чтобы не усилить эффект ещё больше.

Растушёвываем границу карандаша кистью и соблюдаем изначальную форму. Если выбранный вами продукт быстро высыхает, то необходимо работать так же быстро. Сначала красим один глаз, пока не покроем подложку сухими тенями, а затем второй.

Границу чёрного карандаша покрываем розовыми тенями. Подберите розовый и фиолетовый оттенки таким образом, чтобы они хорошо между собой сочетались. Тушуем границу при помощи пушистой и мягкой кисти. На границу заходим до 0,5 см и на столько же выходим за её границу. Уводим розовый оттенок ближе ко внутреннему уголку.

Покрываем полностью всю чёрную основу фиолетовыми тенями и заходим на границу с розовыми. Делаем плавный переход. На этом этапе, если подложка высохла, то будет сложно зафиксировать сухие текстуры, так как они вовсе не будут держаться и быстро осыпятся.

Во внутрь уголка глаза наносим светлый перламутр и слегка покрываем неподвижное веко под бровью, доводя его до розовой тушёвки.

Проводим чёрной подводкой стрелку от внутреннего уголка и плавно расширяем стрелку ко внешнему уголку. Выводим хвостик стрелочки в том же направлении, в котором рисовали чёрным каялом.

Карандашом (каялом) чёрного цвета прокрашиваем слизистую нижнего века, полностью прокрашивая веко между ресницами.

Закрепите чёрный каял на нижнем веке чёрными тенями. Соедините чёрный цвет с фиолетовым и при необходимости нанесите фиолетовый снова.

Так как макияж вечерний, то будет уместно прокрасить ресницы очень интенсивной тушью для объёма. Дополнительно можно приклеить накладные ресницы по всему веку или только в уголки глаз.

Фиолетовый смоки айс для карих глаз готов!