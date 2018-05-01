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Фиолетовый смоки айс для карих глаз: урок пошагово с фото

Сегодня мы сделаем очень красивый фиолетовый смоки айс для карих глаз. Такой макияж идеально подойдёт кареглазым девушкам, так как фиолетовый оттенок отлично сочетается с коричневым цветом. Смотрите урок фиолетового смоки айс пошагово с фото.

 

Фиолетовый смоки айс для карих глаз: урок пошагово с фото

 

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Для создания фиолетового смоки айс для карих глаз вам понадобятся:

  • чёрный каял или подводка;
  • розовые тени;
  • фиолетовые перламутровые тени;
  • чёрные тени;
  • перламутровые тени в светлом оттенке;
  • чёрная подводка;
  • кисти для макияжа;
  • тушь для ресниц.

Пошаговый урок фиолетового смоки айс для карих глаз

В качестве подложки для макияжа будет использоваться каял чёрного цвета. Поэтому вы можете подготовить кожу, просто нанеся базу под макияж и тональную основу. Нет необходимости покрывать кожу пудрой или тенями. Вместо карандаша можно использовать чёрную подводку или чёрные кремовые тени. Лучше всего, если подложка будет водостойкой и липкой.

 

Проводим черной подводкой фото 1

 

Создадим форму для дальнейшего макияжа. Рисуем стрелку по верхнему веку от зрачка ко внешнему уголку, чтобы задать направление уголка.

 

Рисуем стрелку по верхнему веку фото 2

 

Продлеваем стрелку до внутренней радужки глаза и соединяем верхнее и нижнее веко в уголке, который должен быть чуть выше вашего внешнего уголка глаза. Если глаз восходящий, то уголок будет на уровне, чтобы не усилить эффект ещё больше.

 

Соединяем верхнее и нижнее веко в уголке фото 3

 

Растушёвываем границу карандаша кистью и соблюдаем изначальную форму. Если выбранный вами продукт быстро высыхает, то необходимо работать так же быстро. Сначала красим один глаз, пока не покроем подложку сухими тенями, а затем второй.

 

Растушёвываем границу карандаша кистью фото 4

 

Границу чёрного карандаша покрываем розовыми тенями. Подберите розовый и фиолетовый оттенки таким образом, чтобы они хорошо между собой сочетались. Тушуем границу при помощи пушистой и мягкой кисти. На границу заходим до 0,5 см и на столько же выходим за её границу. Уводим розовый оттенок ближе ко внутреннему уголку.

 

Покрываем розовыми тенями врехнее веко фото 5

 

Повторяем на нижнем веке фото 6

 

Покрываем полностью всю чёрную основу фиолетовыми тенями и заходим на границу с розовыми. Делаем плавный переход. На этом этапе, если подложка высохла, то будет сложно зафиксировать сухие текстуры, так как они вовсе не будут держаться и быстро осыпятся.

Во внутрь уголка глаза наносим светлый перламутр и слегка покрываем неподвижное веко под бровью, доводя его до розовой тушёвки.

 

Наносим перламутр фото 7

 

Осветлим уголок глаза перламутром фото 8

 

Проводим чёрной подводкой стрелку от внутреннего уголка и плавно расширяем стрелку ко внешнему уголку. Выводим хвостик стрелочки в том же направлении, в котором рисовали чёрным каялом.

 

Проводим чёрной подводкой стрелку фото 9

 

Плавно расширяем стрелку ко внешнему уголку фото 10

 

Карандашом (каялом) чёрного цвета прокрашиваем слизистую нижнего века, полностью прокрашивая веко между ресницами.

 

Прокрашиваем слизистую нижнего века фото 11

 

Закрепите чёрный каял на нижнем веке чёрными тенями. Соедините чёрный цвет с фиолетовым и при необходимости нанесите фиолетовый снова.

 

Прокрасить ресницы, завершая фиолетовый смоки айс для карих глаз фото 12

 

Так как макияж вечерний, то будет уместно прокрасить ресницы очень интенсивной тушью для объёма. Дополнительно можно приклеить накладные ресницы по всему веку или только в уголки глаз.

 

фиолетовый смоки айс для карих глаз урок пошагово фото

 

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Фиолетовый смоки айс для карих глаз готов!

 

Пошаговый урок с фото по фиолетовому смоки айсу для карих глаз


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Автор: Антонина Мазур
Сегодня, 07:57

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