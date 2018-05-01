Макияж под сине-голубое платье для брюнеток: урок пошагово с фото

Сегодня мы выполним эффектный макияж под сине-голубое платье для брюнеток. Если вы к тому же обладательница серых, голубых или серо-голубых глаз, то этот пошаговый урок с фото по выполнению макияжа именно для вас.

Для создания макияжа под сине-голубое платье для брюнеток вам понадобятся:

голубая подводка;

голубые тени;

серые тени;

светлый оттенок теней в уголок и под бровь;

чёрная подводка;

синяя подводка;

чёрный каял;

чёрные тени;

тушь для ресниц;

кисти для макияжа.

Урок макияжа под сине-голубое платье для брюнеток с пошаговыми фото

При выполнении такого макияжа обязательно нужно проработать зону вокруг глаз и сделать кожу чистой и ровной, удалив изъяны и неравномерность цвета лица. Если же плохо проработать область тёмных кругов под глазами, то их цвет может только усугубиться. Перед выполнением макияжа глаз, покрываем всю кожу тональной основой.

Из голубой подводки мы сделаем основу на подвижном веке для сухих теней. Вместо подводки можно использовать кремовые тени, акварель или другое косметическое средство, которое имеет липкую текстуру после нанесения. Покрываем всё подвижное веко до верхней складки.

Пока тени ещё липкие наносим сухие в голубом оттенке. Слой должен быть плотным и хорошо перекрывать текстуру основы.

Возьмите кисть-бочонок (не важно какой плотности), наберите немного голубых теней и растушуйте границу теней в складке.

Теперь добавим на эту границу лёгкий сероватый оттенок. Уже работаем более пушистой кистью, с помощью которой мы получим эффект лёгкой дымки. Сначала тушуем тени от складки к брови, а затем заполняем внешний уголок века от ресниц. Сразу заметно, как серый оттенок немного приглушает насыщенный голубой. При этом, они отлично сочетаются между собой и отлично подчеркнут оттенок глаз. Такой вариант макияжа больше подходит для девушек с холодным оттенком кожи и цветом глаз. Если у вас карие глаза, то воздержитесь от серого цвета или замените его другим.

Полностью прокрашиваем нижнее веко серыми тенями и соединяем серую тушёвку во внешнем уголке.

От внутреннего уголка уводим голубой цвет в серый.

Заполняем внутренний уголок и веко под бровью светлым оттенком теней. Сразу получаем дополнительный объём.

Сперва чёрной подводкой прорисуем обыкновенную чёрную стрелку с коротким хвостиком, которую ведём от внутреннего уголка глаза и направляем к виску.

Теперь добавим декоративный элемент к нижней части хвостика стрелочки. Синей подводкой прорисовываем снизу ещё один хвостик и смыкаем в одной точке.

Заполняем чёрным каялом нижнюю слизистую и пространство между ресницами. Прокрашиваем карандашом до синей стрелочки и слегка растушёвываем карандаш. Затем необходимо покрыть тушёвку карандаша сухими чёрными тенями.

Интенсивно прокрашиваем ресницы, чтобы сделать взгляд ещё более насыщенным. Очищаем кожу от осыпавшихся теней.

Под такой макияж отлично подойдёт помада в цвете «нюд», блеск с розовым оттенком.

Шикарный макияж под сине-голубое платье для брюнеток готов!