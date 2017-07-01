Вечерний макияж глаз под золотое платье: урок с пошаговыми фото

В сегодняшнем уроке мы выполним макияж глаз под золотое платье. Если вы выбрали платье в такой цветовой гамме, то вечер обещает быть торжественным и ярким. Соответственно, макияж к золотому платью будет выполнен в вечернем варианте.

Для выполнения вечернего макияжа под золотое платье подберите:

бронзовые тени;

светло-золотистые тени;

яркие золотистые тени;

бежевые тени в натуральном оттенке;

золотистый хайлайтер;

коричневый карандаш для глаз;

праймер или кремовая основа для век;

тушь для ресниц;

кисти для макияжа.

Урок вечернего макияжа глаз под золотое платье:

1) Покройте очищенную кожу век и лица тонирующим средством, а затем сверху на веки нанесите праймер или кремовую основу. Эти средства позволят теням проявить свой пигмент по максимуму. Для вечернего макияжа прорисуйте чёткую и градиентную бровь.

2) Сперва рисуем носибельную стрелочку коричневым карандашом для глаз. Ведём её по верхнему веку от зрачка за внешний уголок глаза. Для того, чтобы задать правильное направление стрелки, выводим хвостик из внешнего уголка и направляем его к середине виска.

3) Тушуем только что прорисованную стрелку, постепенно её расширяя. Стараемся соблюдать прорисованную в начале форму. При растушёвке карандаша ширина стрелки увеличится на 2-3 мм.

4) При помощи полупустой кисти в тональной основе сделайте нижнюю границу стрелки более чёткой, если это необходимо.

5) Во внутренний уголок наносим светло-золотистый оттенок теней. Лучше всего, если он будет содержать мелкую слюду для более праздничного сияния. Эти тени перламутровые и хорошо будут крепиться к подготовленной заранее основе из праймера или к кремовой подложке, о которых шла речь в начале мастер-класса.

6) Нанесите тонким слоем золотистый хайлайтер от нижней линии брови по неподвижному веку вниз до складки.

7) Складку между подвижным и неподвижным веком заполняем натуральным бежевым оттенком теней. Этот цвет будет служить в качестве подложки для основного бронзового оттенка. Как раз им покрываем всю карандашную стрелку, затем всё подвижное веко и пушистой кистью тушуем этот цвет на бежевый. Как видите, получается широкая растушёванная стрелка.

8) Завершаем работу с подвижным веком, прорисовав изящную чёрную стрелку по верхнему ресничному ряду.

9) Ярко-золотистым оттенком прокрашиваем всё нижнее веко. Не забываем стушевать цвета во внутреннем уголке и очень аккуратно выполнить переход под нижней границей чёрной стрелки, где тушёвка пойдёт на уменьшение.

10) На слизистую нижнего века наносим коричневый карандаш, которым рисовали стрелку-подложку. Лучше всего, если карандаш будет водостойким. Также его можно смело заменить на чёрный каял, что сделает макияж ещё более насыщенным.

11) Заполните карандашом межресничный ряд, а потом этот же ряд покрываем бронзовым оттенком и слегка стушёвываем эти тени на нижнее веко. Если вы используете чёрный каял, то его стоит закреплять чёрными тенями.

Очень интенсивно красим тушью ресницы и получаем красивый насыщенный макияж под золотистое платье.