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Макияж под синее или голубое платье: урок с пошаговыми фото

В этом уроке мы выполним очень красивый макияж, который отлично подойдёт под синее или голубое платье. Пошаговые фотографии проиллюстрируют все этапы создания этого эффектного макияжа.

 

Макияж под синее или голубое платье: фото

 

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Для создания макияжа под синее или голубое платье вам понадобятся:

  • палитра теней в синих и голубых оттенках;
  • серебристые перламутровые тени;
  • чёрная подводка;
  • средство для создания стойких стрелок (Duraline Inglot, Graftobian);
  • чёрный каял;
  • кремовая основа-хайлайтер (MAC) или праймер;
  • тушь;
  • кисти для макияжа.

Урок макияжа под синее или голубое платье с пошаговыми фото:

1) Так как макияж будет очень насыщенным, для него необходима качественная подложка из косметических средств, на которых оттенки будут проявлять себя в полной мере. Также эта основа подарит безупречную стойкость на целый день. В качестве подложки вы можете использовать тональную основу, кремовую основу-хайлайтер или праймер. Выровняйте тон лица при помощи тональной основы и плавно перейдите на кожу век. Затем сверху нанесите праймер или другое средство, с которым вам будет комфортно выполнять макияж.

 

Урок макияжа под синее или голубое платье: фото 1

 

2) В макияже глаз ключевую роль будут играть 3 главных оттенка: тёмно-синий, голубой и светло-голубой. По этой причине тёмно-синий должен быть очень насыщенным и пигментированным, чтобы был виден контраст с другими оттенками. Наносим его плоской кистью в складку впадины над подвижным веком. Сначала намечаем контур и стараемся, чтобы он был более-менее чётким.

 

Урок макияжа под синее или голубое платье: фото 2

 

3) Теперь проработаем верхнюю часть этой детали, растушёвывая её к брови. Лучше взять пушистую кисть, которая без проблем справится с этой задачей. Набираем на неё немного теней и тушуем верхнюю деталь до образования дымки. Чтобы не испортить форму глаза, повторяйте правильную форму нижнего изгиба брови. Тушёвка теней должна следовать именно этой форме. Хвостик этой детали будет направлен к середине виска.

 

Урок макияжа под синее или голубое платье: фото 3

 

4) Чтобы нижняя граница синей детали была более чёткой и насыщенной, нанесите снова тёмно-синий оттенок по контуру и стушуйте его в дымку.

 

Урок макияжа под синее или голубое платье: фото 4

 

Урок макияжа под синее или голубое платье: фото 5

 

5) Самый светлый голубой оттенок (практически белый) нанесите под бровь, смешав его с синей дымкой.

 

Урок макияжа под синее или голубое платье: фото 6

 

6) Очистите подвижное веко от лишних осыпавшихся теней. Если вы убрали кистью основу, то нанесите снова. Затем покрываем веко голубым оттенком, слегка не доходя до внутреннего уголка глаза.

 

Урок макияжа под синее или голубое платье: фото 7

 

7) Границу голубых теней у внутреннего уголка необходимо растушевать и затем покрываем это свободное место серебристыми тенями, плавно переходя на голубой оттенок.

 

Урок макияжа под синее или голубое платье: фото 8

 

8) Чёрной подводкой выводим хвостик стрелки и соединяем его с хвостиком верхней тушёвки, так как они должны идти в одном направлении.

 

Урок макияжа под синее или голубое платье: фото 9

 

9) Прорисовываем красивую изящную стрелку по всему верхнему веку. Смешиваем серебристые тени со специальным средством для создания стрелок и выводим новую линию из внутреннего уголка до внешнего. То есть, не ведём по всей длине чёрной стрелки, а прерываем острой линией.

 

Урок макияжа под синее или голубое платье: фото 10

 

Урок макияжа под синее или голубое платье: фото 11

 

Урок макияжа под синее или голубое платье: фото 12

 

10) Нижнее веко подводим тёмно-синим цветом и чёрным каялом заполняем межресничное пространство и слизистую.

 

Урок макияжа под синее или голубое платье: фото 13

 

Урок макияжа под синее или голубое платье: фото 14

 

11) На карандаш на слизистой наносим голубые тени очень аккуратно и маленькой кистью.

 

Урок макияжа под синее или голубое платье: фото 15

 

12) Завершаем макияж глаз окрашиванием ресниц.

 

Урок макияжа под синее или голубое платье: фото 16

 

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Получается очень красивый, насыщенный макияж глаз под синее или голубое платье.

 

Макияж под синее или голубое платье: фото

 

Макияж под синее или голубое платье: фото

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Автор: Антонина Мазур
Сегодня, 08:00
Фото: Антонина Мазур

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