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Дымчатый смоки айс для голубых глаз с ярким акцентом: урок пошагово с фото

В этом уроке мы пошагово выполним очень простой смоки айс для голубых глаз с ярким акцентом. Такой макияж по силам даже начинающим в искусстве визажа. К тому же, он будет с изюминкой.

 

Дымчатый смоки айс для голубых глаз с ярким акцентом: урок пошагово с фото

 

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Для создания дымчатого смоки айс для голубых глаз вам понадобятся:

  • серые кремовые тени;
  • серые сухие тени;
  • кисти;
  • тональная основа;
  • яркие тени любого цвета;
  • серебристые тени.

Пошаговый урок дымчатого смоки айс для голубых глаз

Кремовые тени нужны нам в качестве подложки под сухие тени. Поэтому подготовьте кожу к нанесению макияжа и покройте лёгким слоем тональной основы. После выполнения макияжа глаз очистите кожу от осыпавшихся теней и пройдитесь кистью с тоном ещё раз. Так как кремовые тени лучше тушуются на свежем тоне, то не нужно кожу век покрывать сухими текстурами.

 

Подготовьте кожу к макияжу фото 1

 

На всё подвижное веко наносим небольшой синтетической кистью серые кремовые тени. Их мы используем для дополнительной насыщенности и стойкости макияжа. Покрываем нижнее веко и соединяем тушёвку в уголке глаза. Размер тушёвки зависит от того, какой вы хотите получить эффект от макияжа. Это может быть очень аккуратный макияж с тушёвкой, которая еле-еле выходит за границу подвижного века, или это будет вариант вечернего макияжа с вытянутым к виску уголком глаза.

 

Наносим серые тени фото 2

 

Покрываем нижнее веко серыми тенями фото 3

 

Соединяем тушёвку в уголке глаза фото 4

 

Во внутренний уголок нанесём серебристые тени. Можно использовать как кремовую текстуру, так и сухую. Главное, чтобы оставить красивый блик, а именно серебристый для такого макияжа подходит идеально.

 

Во внутренний уголок нанесём серебристые тени фото 5

 

Под бровь наносим сухие матовые тени, которые по цвету схожи с цветом кожи.

 

Под бровь наносим сухие матовые тени фото 6

 

Теперь на кремовые тени очень плотным слоем наносим сухие тени серого цвета. Они должны прилипнуть, что обеспечить стойкость макияжа. Не заходим за границу тушёвки.

 

Наносим сухие тени серого цвета фото 7

 

Чтобы сделать тушёвку более естественной, наберём на плоскую пушистую кисть немного теней и пройдёмся по границе. Не бойтесь делать резкие и быстрые движения. Это поможет сделать тушёвку такой, какой мы хотим её видеть. Если кисть мягкая, то отличный результат можно гарантировать.

 

Рвстушевыйваем смоки айс для голубых глаз кистью фото 8

 

Теперь для более эффектного результата, пройдитесь по тушёвке пушистой круглой кистью. Она точно распределит цвет по всему веку и тушёвка станет безупречной.

 

Пройдитесь по тушёвке пушистой круглой кистью фото 9

 

В следующем этапе перейдём к прорисовке слизистой. Вы можете сразу подобрать яркую подводку, которая подходит вашему цвету глаз. А можете воспользоваться водостойкими текстурами и нанести на них яркие тени, как и сделано в этом мастер-классе. Пока кремовые тени на веке ещё не подсохли, вбиваем тонкий и лёгкий слой в слизистую. Водостойкие тени или подводки обеспечат стойкость и косметика не будет скатываться и исчезать со слизистой.

 

Такой акцент на нижнем веке придаёт изюминку макияжу глаз. Если вам чего-то не хватает, можете каялом прокрасить межресничный верхний ряд и тогда макияж станет более насыщенным.

 

Выделим смоки для голубых глаз яркой подводкой фото 10

 

Простой дымчатый смоки айс для голубых глаз с ярким акцентом практически готов!

 

Окрасить реснички фото 11

 

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Осталось прокрасить реснички.

 

смоки для голубых глаз пошагово фото

 

Красивый дымчатый смоки для голубых глаз пошагово фото 13

 

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Автор: Антонина Мазур
Сегодня, 07:57

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