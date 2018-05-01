Дымчатый смоки айс для голубых глаз с ярким акцентом: урок пошагово с фото

В этом уроке мы пошагово выполним очень простой смоки айс для голубых глаз с ярким акцентом. Такой макияж по силам даже начинающим в искусстве визажа. К тому же, он будет с изюминкой.

Для создания дымчатого смоки айс для голубых глаз вам понадобятся:

серые кремовые тени;

серые сухие тени;

кисти;

тональная основа;

яркие тени любого цвета;

серебристые тени.

Пошаговый урок дымчатого смоки айс для голубых глаз

Кремовые тени нужны нам в качестве подложки под сухие тени. Поэтому подготовьте кожу к нанесению макияжа и покройте лёгким слоем тональной основы. После выполнения макияжа глаз очистите кожу от осыпавшихся теней и пройдитесь кистью с тоном ещё раз. Так как кремовые тени лучше тушуются на свежем тоне, то не нужно кожу век покрывать сухими текстурами.

На всё подвижное веко наносим небольшой синтетической кистью серые кремовые тени. Их мы используем для дополнительной насыщенности и стойкости макияжа. Покрываем нижнее веко и соединяем тушёвку в уголке глаза. Размер тушёвки зависит от того, какой вы хотите получить эффект от макияжа. Это может быть очень аккуратный макияж с тушёвкой, которая еле-еле выходит за границу подвижного века, или это будет вариант вечернего макияжа с вытянутым к виску уголком глаза.

Во внутренний уголок нанесём серебристые тени. Можно использовать как кремовую текстуру, так и сухую. Главное, чтобы оставить красивый блик, а именно серебристый для такого макияжа подходит идеально.

Под бровь наносим сухие матовые тени, которые по цвету схожи с цветом кожи.

Теперь на кремовые тени очень плотным слоем наносим сухие тени серого цвета. Они должны прилипнуть, что обеспечить стойкость макияжа. Не заходим за границу тушёвки.

Чтобы сделать тушёвку более естественной, наберём на плоскую пушистую кисть немного теней и пройдёмся по границе. Не бойтесь делать резкие и быстрые движения. Это поможет сделать тушёвку такой, какой мы хотим её видеть. Если кисть мягкая, то отличный результат можно гарантировать.

Теперь для более эффектного результата, пройдитесь по тушёвке пушистой круглой кистью. Она точно распределит цвет по всему веку и тушёвка станет безупречной.

В следующем этапе перейдём к прорисовке слизистой. Вы можете сразу подобрать яркую подводку, которая подходит вашему цвету глаз. А можете воспользоваться водостойкими текстурами и нанести на них яркие тени, как и сделано в этом мастер-классе. Пока кремовые тени на веке ещё не подсохли, вбиваем тонкий и лёгкий слой в слизистую. Водостойкие тени или подводки обеспечат стойкость и косметика не будет скатываться и исчезать со слизистой.

Такой акцент на нижнем веке придаёт изюминку макияжу глаз. Если вам чего-то не хватает, можете каялом прокрасить межресничный верхний ряд и тогда макияж станет более насыщенным.

Простой дымчатый смоки айс для голубых глаз с ярким акцентом практически готов!

Осталось прокрасить реснички.