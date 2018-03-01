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Как сделать глубокий смоки айс для серо-голубых глаз: урок пошагово с фото

Глубокий смоки айс для серо-голубых глаз отлично подойдёт для новичков в искусстве мейкапа. С помощью этого урока с пошаговыми фото вы научитесь выполнять на себе красивый макияж в сером цвете.  Этот вариант отлично подходит тем, кто хочет выполнить макияж в одном цвете и не иметь проблем с чёрным оттенком.

 

Как сделать глубокий смоки айс для серо-голубых глаз: фото

 

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Чтобы создать смоки айс для серо-голубых глаз, вам понадобятся:

  • серые кремовые тени (или коричневые, коричневый карандаш);
  • чёрный каял;
  • серые и чёрные тени;
  • светло-розовые тени;
  • перламутровые тени в уголок глаза;
  • тушь;
  • кисти.
Урок как сделать смоки айс для серо-голубых глаз: фото 1

Урок «Как сделать смоки айс для серо-голубых глаз»

1) Вы можете выполнить этот макияж в абсолютно любом оттенке. Главное, чтобы цвета сочетались между собой. К примеру, светло-розовый отлично будет смотреться в дымке серого оттенка, золотистый будет гармоничен с болотным оттенком теней и т.д. Всё зависит от вашей фантазии и повода, для которого вы выполняете макияж.


Перед тем, как приступить к работе с глазами, подготовим кожу лица и век. Её необходимо очистить и нанести тонким слоем базу под тональную основу и под тени. Если вы используете водостойкую подложку в виде кремовых теней или карандаша, то нет необходимости в базе под тени. Тонируем всё лицо, захватывая область бровей и веки. Подрисовываем бровь. Кремовые тени лучше всего тушуются по свежему тону.

 

Урок как сделать смоки айс для серо-голубых глаз: фото 2

 

2) Наносим кремовые тени по всему подвижному веку. Ко внутреннему уголку тушёвка будет более прозрачной. На самом деле, для качественного макияжа подложка должна быть под цвет основных теней, которыми её и будут закреплять. Но, если ваши тени хорошо пигментированы, то они перекроют подложку любого цвета и в итоге может получиться очень красивый оттенок.

 

Урок как сделать смоки айс для серо-голубых глаз: фото 3

 

3) Подводим кремовыми тенями нижнее веко и соединяем с верхним во внешнем уголке. Уголок будет направлен к виску. Старайтесь сделать границы более плавными, уходящими в дымку.

 

Урок как сделать смоки айс для серо-голубых глаз: фото 4

 

Урок как сделать смоки айс для серо-голубых глаз: фото 5

 

4) Уголок глаза и зону под бровью высветлим перламутровыми тенями. Возможно, даже с розоватым подтоном, чтобы соблюдать идею макияжа.

 

Урок как сделать смоки айс для серо-голубых глаз: фото 6

 

5) Тушёвку кремовых теней перекроем пудровым светло-розовым оттенком. Для этого возьмите пушистую кисть и пройдитесь по контуру всей детали. Эта сухая подложка нужна нам для того, чтобы было легче тушевать серые тени и выводить естественную дымку.

 

Урок как сделать смоки айс для серо-голубых глаз: фото 7

 

6) Очень плотным слоем покрываем подвижное веко серыми тенями, начиная с ресничного ряда. Таким же образом покрываем нижнее веко, а тушёвку выводим на розовые тени при помощи пушистой кисти, соблюдая изначальную форму.

 

Урок как сделать смоки айс для серо-голубых глаз: фото 8

 

Урок как сделать смоки айс для серо-голубых глаз: фото 9

 

7) Интенсивно каялом прокрашиваем межресничный ряд и слизистую нижнего века. По желанию можете прорисовать и слизистую верхнего века, если вам будет комфортно.

 

Урок как сделать смоки айс для серо-голубых глаз: фото 10

 

8) Добавим глубину чёрными тенями, которые нанесём на подвижное веко по ресничному ряду, будто прорисовав растушёванную стрелку. Таким же образом соединим с нижним веком.

 

Урок как сделать смоки айс для серо-голубых глаз: фото 11

 

Урок как сделать смоки айс для серо-голубых глаз: фото 12

 

9) Прокрашиваем ресницы тушью и получаем очень глубокий серый смоки с идеальной тушёвкой.

 

Урок как сделать смоки айс для серо-голубых глаз: фото 13

 

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Обязательно проработайте зону под глазами, убрав осыпавшиеся тени и скрыв тёмные круги под глазами.

 

Как сделать глубокий смоки айс для серо-голубых глаз: фото

 

Как сделать глубокий смоки айс для серо-голубых глаз: фото

 

Как сделать глубокий смоки айс для серо-голубых глаз: фото

 (голосов: 1)
Автор: Антонина Мазур
Сегодня, 08:00
Фото: Антонина Мазур

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