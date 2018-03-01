Как сделать глубокий смоки айс для серо-голубых глаз: урок пошагово с фото

Глубокий смоки айс для серо-голубых глаз отлично подойдёт для новичков в искусстве мейкапа. С помощью этого урока с пошаговыми фото вы научитесь выполнять на себе красивый макияж в сером цвете. Этот вариант отлично подходит тем, кто хочет выполнить макияж в одном цвете и не иметь проблем с чёрным оттенком.

Чтобы создать смоки айс для серо-голубых глаз, вам понадобятся:

серые кремовые тени (или коричневые, коричневый карандаш);

чёрный каял;

серые и чёрные тени;

светло-розовые тени;

перламутровые тени в уголок глаза;

тушь;

кисти.

Урок «Как сделать смоки айс для серо-голубых глаз»

1) Вы можете выполнить этот макияж в абсолютно любом оттенке. Главное, чтобы цвета сочетались между собой. К примеру, светло-розовый отлично будет смотреться в дымке серого оттенка, золотистый будет гармоничен с болотным оттенком теней и т.д. Всё зависит от вашей фантазии и повода, для которого вы выполняете макияж.



Перед тем, как приступить к работе с глазами, подготовим кожу лица и век. Её необходимо очистить и нанести тонким слоем базу под тональную основу и под тени. Если вы используете водостойкую подложку в виде кремовых теней или карандаша, то нет необходимости в базе под тени. Тонируем всё лицо, захватывая область бровей и веки. Подрисовываем бровь. Кремовые тени лучше всего тушуются по свежему тону.

2) Наносим кремовые тени по всему подвижному веку. Ко внутреннему уголку тушёвка будет более прозрачной. На самом деле, для качественного макияжа подложка должна быть под цвет основных теней, которыми её и будут закреплять. Но, если ваши тени хорошо пигментированы, то они перекроют подложку любого цвета и в итоге может получиться очень красивый оттенок.

3) Подводим кремовыми тенями нижнее веко и соединяем с верхним во внешнем уголке. Уголок будет направлен к виску. Старайтесь сделать границы более плавными, уходящими в дымку.

4) Уголок глаза и зону под бровью высветлим перламутровыми тенями. Возможно, даже с розоватым подтоном, чтобы соблюдать идею макияжа.

5) Тушёвку кремовых теней перекроем пудровым светло-розовым оттенком. Для этого возьмите пушистую кисть и пройдитесь по контуру всей детали. Эта сухая подложка нужна нам для того, чтобы было легче тушевать серые тени и выводить естественную дымку.

6) Очень плотным слоем покрываем подвижное веко серыми тенями, начиная с ресничного ряда. Таким же образом покрываем нижнее веко, а тушёвку выводим на розовые тени при помощи пушистой кисти, соблюдая изначальную форму.

7) Интенсивно каялом прокрашиваем межресничный ряд и слизистую нижнего века. По желанию можете прорисовать и слизистую верхнего века, если вам будет комфортно.

8) Добавим глубину чёрными тенями, которые нанесём на подвижное веко по ресничному ряду, будто прорисовав растушёванную стрелку. Таким же образом соединим с нижним веком.

9) Прокрашиваем ресницы тушью и получаем очень глубокий серый смоки с идеальной тушёвкой.

Обязательно проработайте зону под глазами, убрав осыпавшиеся тени и скрыв тёмные круги под глазами.