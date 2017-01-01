Красота и здоровье » Красивый макияж » Дымчатый смоки айс с перламутровыми тенями: урок макияжа с фото

Дымчатый смоки айс с перламутровыми тенями: урок макияжа с фото

Дымчатый смоки айс (Smoky eyes) с перламутровыми тенями подойдёт обладательницам серых и голубых глаз. Этот шикарный макияж выполнен на основе кремовых и прессованных матовых теней, что позволит попрактиковаться со смешиванием разных текстур.

 

Дымчатый смоки айс с перламутровыми тенями: фото

 

Смотрите также: Макияж с изумрудно-коричневыми тенями и стрелкой, урок с фото

Для создания дымчатого макияжа смоки айс с перламутровыми тенями были использованы:

  • тёмно-синий цвет для дымки;
  • холодный золотисто-серебристый оттенок кремовых теней;
  • чёрный каял;
  • базовые тени под цвет кожи;
  • тушь.

Урок макияжа «Дымчатый смоки айс с перламутровыми тенями»

1) Вместо кремовых теней можно использовать перламутровые рассыпчатые тени подходящего оттенка. В таком макияже лучше всего соблюдать правило, когда тени подбираются в одном диапазоне. Например, в этом мастер-классе был выбран тёмно-синий оттенок, который в итоге на дымке получается серым холодным. Именно поэтому на яблочке будет холодный перламутровый оттенок, а не тёплый золотой, с которым сине-серый не сочетался бы.


Подготавливаем веко к нанесению теней и прорисовываем бровь по вашей форме и подходящему оттенку.

 

Мастер-класс по созданию дымчатого смоки айс с перламутровыми тенями: фото 1

 

2) Перламутровые кремовые тени в мастер-классе имеют сатиновый финиш. Это значит, что после нанесения они высыхают и покрытие у них шелковистое. На такие тени можно смело тушевать другой цвет. Помимо того, что тени трансформируются, они ещё и очень стойкие. Поэтому стоит присмотреться к такому виду косметики, если вы ещё этого не сделали.


Кремовые тени любят нанесение пальцем, так как от тепла тела они разогреваются и отлично ложатся на веко. Мы покрываем этим оттенком подвижное веко на самой выпуклой части, не заводя в уголки. При необходимости наберите снова тени на палец и добавьте ещё слой для большего сияния.

 

Мастер-класс по созданию дымчатого смоки айс с перламутровыми тенями: фото 2

 

3) Параллельно верхнему веку украсим нижнее веко, но уже используем для этого синтетическую кисть. Границу теней сразу же тушуем по направлению вниз.

 

Мастер-класс по созданию дымчатого смоки айс с перламутровыми тенями: фото 3

 

4) Теперь будем добавлять сине-серую дымку, на контрасте с которой перламутровые тени будут смотреться очень выигрышно. Обратите внимание на то, что если вы используете рассыпчатые или прессованные тени в качестве украшения для яблочка, то в таком случае следует начать макияж с дымки, а затем наносить перламутр.


Прорисовываем уголок глаза маленькой плоской кистью и постепенно тушуем оттенок на нет. Начинаем с маленькой стрелки по верхнему веку. Затем соединяем её в уголке с нижним веком и верхней складкой.

 

Мастер-класс по созданию дымчатого смоки айс с перламутровыми тенями: фото 4

 

Мастер-класс по созданию дымчатого смоки айс с перламутровыми тенями: фото 5

 

5) Нижнее веко тушуем концом  кисти к уху, верхнее от складки к виску, а стрелочку к головке брови.

 

Мастер-класс по созданию дымчатого смоки айс с перламутровыми тенями: фото 6

 

Мастер-класс по созданию дымчатого смоки айс с перламутровыми тенями: фото 7

 

Мастер-класс по созданию дымчатого смоки айс с перламутровыми тенями: фото 8

 

6) Так же прокрашиваем уголок глаза, тушуя тёмный цвет на перламутр.

 

Мастер-класс по созданию дымчатого смоки айс с перламутровыми тенями: фото 9

 

Мастер-класс по созданию дымчатого смоки айс с перламутровыми тенями: фото 10

 

7) На неподвижное веко под бровь наносим матовый светлый оттенок теней. Уголок глаза так же украшаем перламутром.

 

Мастер-класс по созданию дымчатого смоки айс с перламутровыми тенями: фото 11

 

Мастер-класс по созданию дымчатого смоки айс с перламутровыми тенями: фото 12

 

8) Теперь придадим взгляду глубину и таинственность. Чёрным каялом подводим слизистую, прокрашивая межресничный ряд.

 

Мастер-класс по созданию дымчатого смоки айс с перламутровыми тенями: фото 13

 

9) Так же прокрашиваем интенсивно верхний ресничный ряд, соединяя с нижним и легко растушёвывая.

 

Мастер-класс по созданию дымчатого смоки айс с перламутровыми тенями: фото 14

 

Мастер-класс по созданию дымчатого смоки айс с перламутровыми тенями: фото 15

 

10) Интенсивно прокрашиваем ресницы.

 

Мастер-класс по созданию дымчатого смоки айс с перламутровыми тенями: фото 16

 

Смотрите также: Макияж смоки айс с бронзовыми тенями для голубых глаз, урок с фото.

 

Загадочный дымчатый смоки готов покорять всех вокруг!

 

Дымчатый смоки айс с перламутровыми тенями: фото

 

Дымчатый смоки айс с перламутровыми тенями: фото

 

Дымчатый смоки айс с перламутровыми тенями: фото

 

 (голосов: 0)
Автор: Антонина Мазур
Вчера, 08:00
Фото: Антонина Мазур

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Постные рецепты Постные рецепты
Поделки на Пасху Поделки на Пасху
Пасхальные рецепты Пасхальные рецепты
9 мая - День Победы 9 мая - День Победы

Красота и здоровье:

» Целлюлит

» Свадебные причёски

» Стрижки и прически

» Диеты и фитнес

» Красивый макияж

» Секреты красоты

» Здоровье женщины

» Уход за телом

» Уход за кожей лица

» Новинки парфюмерии

» Уход за волосами

» Уроки маникюра