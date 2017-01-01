Дымчатый смоки айс с перламутровыми тенями: урок макияжа с фото

Дымчатый смоки айс (Smoky eyes) с перламутровыми тенями подойдёт обладательницам серых и голубых глаз. Этот шикарный макияж выполнен на основе кремовых и прессованных матовых теней, что позволит попрактиковаться со смешиванием разных текстур.

Для создания дымчатого макияжа смоки айс с перламутровыми тенями были использованы:

тёмно-синий цвет для дымки;

холодный золотисто-серебристый оттенок кремовых теней;

чёрный каял;

базовые тени под цвет кожи;

тушь.

Урок макияжа «Дымчатый смоки айс с перламутровыми тенями»

1) Вместо кремовых теней можно использовать перламутровые рассыпчатые тени подходящего оттенка. В таком макияже лучше всего соблюдать правило, когда тени подбираются в одном диапазоне. Например, в этом мастер-классе был выбран тёмно-синий оттенок, который в итоге на дымке получается серым холодным. Именно поэтому на яблочке будет холодный перламутровый оттенок, а не тёплый золотой, с которым сине-серый не сочетался бы.



Подготавливаем веко к нанесению теней и прорисовываем бровь по вашей форме и подходящему оттенку.

2) Перламутровые кремовые тени в мастер-классе имеют сатиновый финиш. Это значит, что после нанесения они высыхают и покрытие у них шелковистое. На такие тени можно смело тушевать другой цвет. Помимо того, что тени трансформируются, они ещё и очень стойкие. Поэтому стоит присмотреться к такому виду косметики, если вы ещё этого не сделали.



Кремовые тени любят нанесение пальцем, так как от тепла тела они разогреваются и отлично ложатся на веко. Мы покрываем этим оттенком подвижное веко на самой выпуклой части, не заводя в уголки. При необходимости наберите снова тени на палец и добавьте ещё слой для большего сияния.

3) Параллельно верхнему веку украсим нижнее веко, но уже используем для этого синтетическую кисть. Границу теней сразу же тушуем по направлению вниз.

4) Теперь будем добавлять сине-серую дымку, на контрасте с которой перламутровые тени будут смотреться очень выигрышно. Обратите внимание на то, что если вы используете рассыпчатые или прессованные тени в качестве украшения для яблочка, то в таком случае следует начать макияж с дымки, а затем наносить перламутр.



Прорисовываем уголок глаза маленькой плоской кистью и постепенно тушуем оттенок на нет. Начинаем с маленькой стрелки по верхнему веку. Затем соединяем её в уголке с нижним веком и верхней складкой.

5) Нижнее веко тушуем концом кисти к уху, верхнее от складки к виску, а стрелочку к головке брови.

6) Так же прокрашиваем уголок глаза, тушуя тёмный цвет на перламутр.

7) На неподвижное веко под бровь наносим матовый светлый оттенок теней. Уголок глаза так же украшаем перламутром.

8) Теперь придадим взгляду глубину и таинственность. Чёрным каялом подводим слизистую, прокрашивая межресничный ряд.

9) Так же прокрашиваем интенсивно верхний ресничный ряд, соединяя с нижним и легко растушёвывая.

10) Интенсивно прокрашиваем ресницы.

Загадочный дымчатый смоки готов покорять всех вокруг!