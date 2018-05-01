Все мечтают иметь красивое и подтянутое тело. А для этого необходимо регулярно заниматься спортом и правильно питаться.

Хотелось бы заметить, что здоровое питание вовсе не означает голодную диету, скорее, наоборот, питаться надо часто, но правильно подобранными продуктами, которые, во-первых, поспособствуют похудению, а во-вторых, прекрасно отразятся на настроении: всем известно, что позитивные эмоции являются одной из составляющих красоты и здоровья.

Продукты, которые помогут сбросить лишний вес

Эксперт по питанию и основатель Nourish Snacks Джой Бауэр предлагает 25 продуктов, которые помогут сбросить лишний вес и сделать ежедневный рацион более разнообразным.

Яблоки. Диетолог считает, что «яблоки, в которых содержится пектин, помогут намного дольше сохранить чувство насыщенности, поэтому каждый, кто желает похудеть, должен ежедневно съедать по три плода в день». После проведённого исследования специалист пришёл к выводу, что женщины, которые сидели на яблочной диете, сбросили вес значительно больше, чем те, кто ел овсяное печенье, при этом количество потребляемых калорий у них было равное. К тому же, снизился и сахар в крови, что тоже благоприятно действует на фигуру и общее состояние организма. Брюссельская капуста. В 100 г этого продукта содержится лишь 40 калорий и 3,8 г клетчатки. Плюс капусты состоит ещё и в насыщающей способности крахмалистых веществ. Ко всему прочему, она богата витамином С – прекрасный выбор для профилактики и борьбы с сезонными заболеваниями. Семена Чиа. Они содержат в себе белки и волокна, подавляющие чувство аппетита. Также они поглощают жидкость, которая заполняет желудок, и тем самым притупляют ощущение голода за короткое время. Их можно добавлять в овсяную муку, крупы, салаты, йогурты и коктейли. Пряные соусы. Диетологом была обнаружена связь между пряными продуктами и потерей веса (увеличение тепла, вызванное пряным ароматом, может помочь подавить аппетит и улучшить метаболизм). Можно использовать соус табаско или чили в качестве приправы к яйцам, супам, тушёному мясу или хумусу. Водяной каштан. Безусловно, ежедневное употребление салатов может быстро надоесть. Но, если в них добавить водяные каштаны, то появится такой чарующий хруст. А ведь давно подмечено, что чем сильнее хрустит продукт, тем лучше он воспринимается – люди связывают звук хрустящей еды со свежестью. Каштаны можно приготовить с добавлением специй или мёда. Калорийность плодов всего 200 калорий. Чечевица. Высокое содержание клетчатки в чечевице (15,6 г в одной готовой порции) очень важно для потери веса, так как она притупляет чувство голода, наполняя желудок, также замедляет всасывание в кровь углеводов, что предотвращает пики и спады сахара в крови, мешающие эффективному использованию энергии. Нут. Богатый волокнами нут приводит к уменьшению потребления калорий, так как белок, содержащийся в нём, помогает чувствовать себя долго сытым. Чёрные бобы. Желающим сбросить вес можно заменить мясо бобами, например, в таких блюдах, как тако и буррито. Это поможет уменьшить количество калорий, но при этом почувствовать сытость из-за значительного содержания волокна. Фисташки. Идеальный перекус для тех, кто хочет потерять несколько килограммов за короткий срок. Орешки притупят чувство голода, а оставшиеся скорлупки служат визуальным напоминанием о том, сколько было съедено. Миндаль. Ещё один прекрасный продукт для перекуса – миндаль, так как в нём содержатся ненасыщенные жиры и витамин Е, действующие как антиоксиданты. Только надо выбирать сырые и несолёные орехи. Зелёный чай. Свежеприготовленный напиток творит чудеса с весом, ведь он ускоряет обмен веществ и облегчает сжигание калорий. Рекомендуется выпивать три чашки в день без сахара, так можно сжечь до 90 и более калорий. Греческий йогурт. Нежирный или обезжиренный греческий йогурт - отличный продукт для похудения, он насыщен белком и кальцием и содержит малое количество сахара и углеводов. Есть его лучше на завтрак с добавлением фруктов и орехов, а также добавлять в коктейли или в майонез. Рикотта. Делают её из сыворотки, в которой содержатся полезные вещества и альбумины – белки, легко растворимые в воде. Рикотта хорошо усваивается, питательна, вкусна и полезна, она отлично подходит для регулирования уровня сахара в крови в течение дня. Яйца. Если их использовать в качестве заменителя крахмалистых продуктов, то можно намного уменьшить количество калорий. Их можно есть и отварные, и сырые в качестве лёгких и здоровых блюд. Грибы. Идеальная замена мясу. Если невозможно полностью отказаться от мяса, то можно использовать блюда, состоящие наполовину из измельчённых грибов и наполовину из мясного фарша, например, мясные рулетики или гамбургеры. Шпинат. Он содержит много железа, наполняющего организм большим количеством кислорода. Его можно использовать в любом блюде – каша, тесто, десерты или добавка в мясные котлеты. Но самое лучшее его сочетание, с нежирным творогом, снабдит активностью на весь день. Римский салат. Он имеет второе название – ромен. Он способствует потере веса благодаря тому, что благоприятно влияет на пищеварительную систему – улучшает метаболизм. Этот продукт низкокалорийный, его рекомендуется есть в больших количествах в разгрузочные дни. Ко всему прочему, он улучшает сон, расщепляет жиры и стимулирует работу надпочечников, выводит соли. Некрахмалистые овощи. Это цуккини, брокколи, зелёная фасоль, огурцы, тыква и т.п. В них содержатся в малом количестве калории и углеводы, зато волокон – в избытке. Некрахмалистые овощи можно жарить, карамелизировать или тушить. Овёс и овсянка. Преимуществом этой пищи является волокно, которое заставляет чувствовать себя сытым и помогает снизить уровень плохого холестерина. Только надо выбирать очищенные и без сахара овсяные хлопья. Частично обезжиренный творог. Желательно кремовый, он лучше усваивается и быстро сжигает жир. Тунец. Он богат белком – до 32 граммов на 100 г веса, что составляет примерное рекомендованное количество для каждого приёма пищи, чтобы снизить вес. Грейпфрут. Если ежедневно есть половину грейпфрута перед каждым приёмом пищи в течение трёх месяцев, то можно потерять около 3,5 кг. Попкорн. Его часто предлагают в кинотеатре, поэтому попкорн воспринимается как нездоровая пища, однако благодаря своему объёму он быстро придаёт чувство сытости. Авокадо. В нём содержатся мононенасыщенные жиры и волокна, которые притупляют чувство голода, а также ускоряют метаболизм, снижают уровень «плохого» холестерина. Кроме всего прочего, поддерживают глюкозу на низком уровне, что способствует снижению веса. Его рекомендуется употреблять вместо масла. Замороженная вода. Если пить ежедневно по 2 литра «очень холодной воды», включая один стакан перед каждым приёмом пищи, то можно с лёгкостью «обуздать» свой аппетит. Ледяная вода лучше обыкновенной тем, что организм должен использовать больше энергии, чтобы довести её температуру до температуры тела, а это приводит к ускорению метаболизма.

Итак, чтобы похудеть, надо не только вести активный образ жизни, но и употреблять правильные продукты.