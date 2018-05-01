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25 продуктов, которые помогут сбросить лишний вес

Все мечтают иметь красивое и подтянутое тело. А для этого необходимо регулярно заниматься спортом и правильно питаться.

 

продукты сбросить лишний вес

 

Хотелось бы заметить, что здоровое питание вовсе не означает голодную диету, скорее, наоборот, питаться надо часто, но правильно подобранными продуктами, которые, во-первых, поспособствуют похудению, а во-вторых, прекрасно отразятся на настроении: всем известно, что позитивные эмоции являются одной из составляющих красоты и здоровья.

 

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Продукты, которые помогут сбросить лишний вес

Эксперт по питанию и основатель Nourish Snacks Джой Бауэр предлагает 25 продуктов, которые помогут сбросить лишний вес и сделать ежедневный рацион более разнообразным. 

  1. Яблоки. Диетолог считает, что «яблоки, в которых содержится пектин, помогут намного дольше сохранить чувство насыщенности, поэтому каждый, кто желает похудеть, должен ежедневно съедать по три плода в день». После проведённого исследования специалист пришёл к выводу, что женщины, которые сидели на яблочной диете, сбросили вес значительно больше, чем те, кто ел овсяное печенье, при этом количество потребляемых калорий у них было равное. К тому же, снизился и сахар в крови, что тоже благоприятно действует на фигуру и общее состояние организма. 
  2. Брюссельская капуста. В 100 г этого продукта содержится лишь 40 калорий и 3,8 г клетчатки. Плюс капусты состоит ещё и в насыщающей способности крахмалистых веществ. Ко всему прочему, она богата витамином С – прекрасный выбор для профилактики и борьбы с сезонными заболеваниями.
  3. Семена Чиа. Они содержат в себе белки и волокна, подавляющие чувство аппетита. Также они поглощают жидкость, которая заполняет желудок, и тем самым притупляют ощущение голода за короткое время. Их можно добавлять в овсяную муку, крупы, салаты, йогурты и коктейли. 
  4. Пряные соусы. Диетологом была обнаружена связь между пряными продуктами и потерей веса (увеличение тепла, вызванное пряным ароматом, может помочь подавить аппетит и улучшить метаболизм). Можно использовать соус табаско или чили в качестве приправы к яйцам, супам, тушёному мясу или хумусу. 
  5. Водяной каштан. Безусловно, ежедневное употребление салатов может быстро надоесть. Но, если в них добавить водяные каштаны, то появится такой чарующий хруст. А ведь давно подмечено, что чем сильнее хрустит продукт, тем лучше он воспринимается – люди связывают звук хрустящей еды со свежестью. Каштаны можно приготовить с добавлением специй или мёда. Калорийность плодов всего 200 калорий.
  6. Чечевица. Высокое содержание клетчатки в чечевице (15,6 г в одной готовой порции) очень важно для потери веса, так как она притупляет чувство голода, наполняя желудок, также замедляет всасывание в кровь углеводов, что предотвращает пики и спады сахара в крови, мешающие  эффективному использованию энергии. 
  7. Нут. Богатый волокнами нут приводит к уменьшению потребления калорий, так как белок, содержащийся в нём, помогает чувствовать себя долго сытым. 
  8. Чёрные бобы. Желающим сбросить вес можно заменить мясо бобами, например, в таких блюдах, как тако и буррито. Это поможет уменьшить количество калорий, но при этом почувствовать сытость из-за значительного содержания волокна. 
  9. Фисташки. Идеальный перекус для тех, кто хочет потерять несколько килограммов за короткий срок. Орешки притупят чувство голода, а оставшиеся скорлупки служат визуальным напоминанием о том, сколько было съедено. 
  10. Миндаль. Ещё один прекрасный продукт для перекуса – миндаль, так как в нём содержатся ненасыщенные жиры и витамин Е, действующие как антиоксиданты. Только надо выбирать сырые и несолёные орехи.
  11. Зелёный чай. Свежеприготовленный напиток творит чудеса с весом, ведь он ускоряет обмен веществ и облегчает сжигание калорий. Рекомендуется выпивать три чашки в день без сахара, так можно сжечь до 90 и более калорий. 
  12. Греческий йогурт. Нежирный или обезжиренный греческий йогурт - отличный продукт для похудения, он насыщен белком и кальцием и содержит малое количество сахара и углеводов. Есть его лучше на завтрак с добавлением фруктов и орехов, а также добавлять в коктейли или в майонез.
  13. Рикотта. Делают её из сыворотки, в которой содержатся полезные вещества и альбумины – белки, легко растворимые в воде. Рикотта хорошо усваивается, питательна, вкусна и полезна, она отлично подходит для регулирования уровня сахара в крови в течение дня.
  14. Яйца. Если их использовать в качестве заменителя крахмалистых продуктов, то можно намного уменьшить количество калорий. Их можно есть и отварные, и сырые в качестве лёгких и здоровых блюд.
  15. Грибы. Идеальная замена мясу. Если невозможно полностью отказаться от мяса, то можно использовать блюда, состоящие наполовину из измельчённых грибов и наполовину из мясного фарша, например, мясные рулетики или гамбургеры. 
  16. Шпинат. Он содержит много железа, наполняющего организм большим количеством кислорода. Его можно использовать в любом блюде – каша, тесто, десерты или добавка в мясные котлеты. Но самое лучшее его сочетание, с нежирным творогом, снабдит активностью на весь день. 
  17. Римский салат. Он имеет второе название – ромен. Он способствует потере веса благодаря тому, что благоприятно влияет на пищеварительную систему – улучшает метаболизм. Этот продукт низкокалорийный, его рекомендуется есть в больших количествах в разгрузочные дни. Ко всему прочему, он улучшает сон, расщепляет жиры и стимулирует работу надпочечников, выводит соли. 
  18. Некрахмалистые овощи. Это цуккини, брокколи, зелёная фасоль, огурцы, тыква и т.п. В них содержатся в малом количестве калории и углеводы, зато волокон – в избытке. Некрахмалистые овощи можно жарить, карамелизировать или тушить. 
  19. Овёс и овсянка. Преимуществом этой пищи является волокно, которое заставляет чувствовать себя сытым и помогает снизить уровень плохого холестерина. Только надо выбирать очищенные и без сахара овсяные хлопья.
  20. Частично обезжиренный творог. Желательно кремовый, он лучше усваивается и быстро сжигает жир. 
  21. Тунец. Он богат белком – до 32 граммов на 100 г веса, что составляет примерное рекомендованное количество для каждого приёма пищи, чтобы снизить вес. 
  22. Грейпфрут. Если ежедневно есть половину грейпфрута перед каждым приёмом пищи в течение трёх месяцев, то можно потерять около 3,5 кг. 
  23. Попкорн. Его часто предлагают в кинотеатре, поэтому попкорн воспринимается как нездоровая пища, однако благодаря своему объёму он быстро придаёт чувство сытости. 
  24. Авокадо. В нём содержатся мононенасыщенные жиры и волокна, которые притупляют чувство голода, а также ускоряют метаболизм, снижают уровень «плохого» холестерина. Кроме всего прочего, поддерживают глюкозу на низком уровне, что способствует снижению веса. Его рекомендуется употреблять вместо масла. 
  25. Замороженная вода. Если пить ежедневно по 2 литра «очень холодной воды», включая один стакан перед каждым приёмом пищи, то можно с лёгкостью «обуздать» свой аппетит. Ледяная вода лучше обыкновенной тем, что организм должен использовать больше энергии, чтобы довести её температуру до температуры тела, а это приводит к ускорению метаболизма. 

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Итак, чтобы похудеть, надо не только вести активный образ жизни, но и употреблять правильные продукты.

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Автор: Татьяна Арнаутова
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