6 трюков, чтобы ускорить обмен веществ для похудения
Как ускорить обмен веществ для похудения? Формула для похудения простая – сжигать больше калорий, чем употребляешь. Кажется, что тут сложного, но на самом деле – это целая наука, ведь вам нужно правильно питаться и вести активный образ жизни, только так получить ускорить обмен веществ. Ведь именно от него зависит, как будет выглядеть ваше тело – стройным и подтянутым или полным и дряблым.
Так что такое метаболизм? Это химический процесс, преобразовывающий съеденную пищу в энергию. Скорость обмена веществ влияет на внешний облик: если он быстрый, то жиры, полученные с едой, просто не успевают откладываться, переходя сразу в мышцы. Одним словом, избавиться от лишнего веса легко, если ускорить метаболизм. Только как это сделать?
Существует несколько стратегий похудения, разработанных учеными, которые действуют постепенно, но при постоянном применении приводящие к желаемому результату.
Как ускорить обмен веществ для похудения
- Больше двигайтесь. Это самый лучший способ ускорить обмен веществ и увеличить расход калорий. Согласно исследованиям ученых-диетологов, эффект, получаемый от физической активности, составляет от 15 до 30% ежедневного расхода калорий. Вывод, чем больше мы двигаемся, тем выше этот процент.
- На самом деле, больше двигаться не так уж и сложно. Можно вместо того, чтобы подниматься на лифте на нужный этаж сделать это пешком, не писать письма по электронной почте коллегам по офису, а отнести нужные документы прямо в руки, в обед ни сидеть за столом с бутербродами и тортиками, а пройтись по парку, наслаждаясь природой и вкусными круасанами. Также нужно помнить, что движение – это не просто ходьба, так если вы несете нагруженные сумки с магазина, это уже большая нагрузка, чем идти налегке. Но перегружаться тоже не рекомендуется. Все должно быть в меру.
- Тяжести – на пользу! Надо периодически делать и силовые нагрузки, потому что они улучшают плотность костей, укрепляют мышцы, уменьшают риск травматизма и ускоряют обмен веществ. Тем более поднятие тяжестей – это один из самых лучших способов предотвращения возрастного снижения уровня метаболизма.
- Итак, действуйте по такому графику, по крайней мере, два раза в неделю посвящайте занятия силовым упражнениям, состоящим из 6-12 подходов с умеренным весом, делая между ними перерыв 1-2 минуты.
- Больше белков. Они способны поддерживать хорошую «производительность» организма: длительное время перевариваются и усваиваются, для чего приходится затрачивать огромное количество энергии. Согласно рекомендациям, представленным Международным обществом спортивного питания, в день необходимо употреблять от 1,4 до 2 г белка на 1 кг тела.
- Только важно правильно подбирать «полезные» белки, так как красное мясо, например, может не подойти, если на нем слишком много жира. Идеальны – куриная грудинка, творог, нежирная рыба и т.п.
- Обильно питье. Один из самых простых способов увеличить метаболизм – это сохранить гидратацию. При дегидратации жизненно важные органы, особенно печень, работают менее эффективно, вызывая замедление метаболизма. К тому же дегидратация вызывает усталость и подавление мышечной эффективности, обезвоживание замедляет тренировки, а также забирает силы, такие нужные для прогулок и других мероприятий, направленных на сжигание жира.
- Чтобы ваше тело гидратировалось, надо в день выпивать не менее восьми стаканов воды. И это лишь минимум, так, если вы усиленно тренируетесь, то за тренировку необходимо выпивать около литра и более жидкости. Для того чтобы узнать, хватаете ли вам воды, оцените цвет вашей мочи: светло-желтая – все в норме.
- Кофе. Оказывается, этот напиток стимулирует пищеварительную систему, ускоряя процесс преобразования пищи в энергию. В исследованиях американских ученых указано, что большая чашка американо может увеличить скорость метаболизма на 3-11% в течение трех часов. Таким образом, чтобы ускорить обмен веществ и свести к минимуму негативные свойства кофе, один из которых – вызывание бессонницы, надо употреблять две чашки кофе в день, и желательно пить напиток, в котором содержится в минимальном количестве кофеин.
- Ешьте чили. В его состав входит капсаицин, заставляющий нас потеть, увеличивая сердечный ритм и понижая кровяное давление. Таким образом калории сжигаются без физических нагрузок. Как показали результаты проведенных учеными исследований, если есть чили в течение 12 недель, то можно увеличить метаболизм на 30%. Только есть его нужно, не злоупотребляя, и тем, у кого нет проблем с желудочно-кишечным трактом, иначе могут возникнуть другие проблемы, не связанные с лишним весом. Да и те, кто здоров, должны есть чили аккуратно: ни в коем случае на голодный желудок, нужно съесть хотя бы творог или кусочек куриной грудки.
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