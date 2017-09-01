Хотите похудеть? Шесть простых способов ускорить метаболизм для похудения

Как ускорить метаболизм для похудения? Вы, наверное, знаете, что с возрастом обмен веществ замедляется, поэтому люди и начинают набирать вес. Если вы хотите избавиться от лишнего веса, надо разбираться с метаболизмом. Его можно ускорить с помощью регулярных физических упражнений и правильного питания. Пиво, пицца и поздние ужины к здоровому питанию не относятся.

Как ускорить метаболизм для похудения

1. Регулярно ешьте

Чтобы похудеть, надо сжигать больше калорий, чем вы употребляете. Когда люди об этом узнают, они тут же садятся на диету и начинают морить себя голодом. Однако, при резком снижении потребления калорий замедляется метаболизм, так как организм понимает, что топлива мало и надо экономить. Так как жира в организме нет, приходится ему энергию добывать из мышц, вследствие чего происходит потеря мышечной массы.

Чтобы подстегнуть метаболизм и начать худеть, необходимо есть небольшими порциями - такими, чтобы только утолить голод, а не наедаться до отвала. У вас должно быть три основных приёма пищи и два дополнительных перекуса - между завтраком и обедом и между обедом и ужином. Порции еды на перекусы должны быть совсем небольшими, а пища должна быть лёгкой.

2. Пейте зелёный чай

Замените кофе и прочие напитки на зелёный чай. В нём много антиоксидантов, а они замедляют старение и помогают бороться с болезнями. Кроме того, зелёный чай способствует уменьшению количества жира, особенно, в области живота, а известно, что жир в этом месте может стать причиной возникновения разных видов рака. Ну, и самое важное то, что зелёный чай ускоряет метаболизм. При хорошем обмене веществ и худеть проще.

3. Занимайтесь в тренажёрном зале

Мышцы являются метаболически активными тканями. Это значит, что для функционирования им нужна энергия. Увеличение мышечной массы улучшает метаболизм и помогает быстрее сжигать калории. Этого можно достичь, регулярно посещая спортзал и отдавая предпочтение силовым упражнениям. Не забывайте о кардио, особенно, об интервальных тренировках высокой интенсивности. Последние представляют собой выполнение интенсивных упражнений на протяжении довольно коротких промежутков времени, которые заставляют ваше сердце часто биться.

4. Ешьте больше белка

Один из самых простых способов улучшить обмен веществ и нарастить мышцы - употребление белка. Включайте в рацион орехи, сою, бобовые, мясо и рыбу. Белки не только улучшают обмен веществ, но и регулируют уровень сахара в крови. Если вы едите много белка, то между приёмами пищи он переваривается и позволяет сжигать калории. При этом, у вас не будет особо сильного желания перекусывать нездоровой пищей.

5. Пейте воду!

Вода - простое и дешёвое средство для похудения и улучшения метаболизма, не способное нанести организму никакого вреда. Все органы вашего тела и все проходящие в организме процессы требуют наличия воды. Если вы мало пьёте, обмен веществ замедляется и калорий сжигается меньше. Чтобы организм не испытывал недостатка влаги, желательно выпивать от 8 до 12 стаканов воды в день. Тогда и с обменом веществ не будет проблем.

6. Употребляйте железо

На метаболизм большое влияние оказывает железо. Гемоглобин - это белок, который связывается с кислородом и доставляет его к различным органам тела. Если вы не получаете должного количества железа, вы будете чувствовать недостаток сил, а обмен веществ будет замедлен. Чтобы не было дефицита железа, надо употреблять в пищу моллюсков, постное мясо, бобовые, витаминизированные каши и шпинат.

Чтобы похудеть, надо улучшить обмен веществ. Это совсем не трудно, но надо регулярно работать над собой: правильно питаться, пить воду и зелёный чай, заниматься физкультурой и употреблять железо.