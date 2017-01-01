Красота и здоровье » Красивый макияж » Глубокий синий смоки айс. Урок вечернего макияжа пошагово

Глубокий синий смоки айс. Урок вечернего макияжа пошагово

В этом уроке с пошаговыми фотографиями мы сделаем очень насыщенный макияж глаз в технике смоки айс. Он для тех, кто любит яркие насыщенные оттенки или того требуют подобранные аксессуары и одежда. Макияж является вечерним, поэтому отлично подойдёт для ночного клуба или макияжа на Новый Год.

 

Глубокий синий смоки айс: фото

 

Смотрите также: Вечерний макияж Смоки айс с ярко-розовыми тенями: урок пошагово.

Для создания вечернего макияжа смоки айс в синих тонах понадобятся:

  • яркая палитра в синих и голубых оттенках;
  • голубые или серые кремовые тени;
  • кисти;
  • чёрная подводка;
  • каял;
  • тушь;
  • накладные ресницы.

Урок вечернего макияжа «Глубокий синий смоки айс»

1) Обязательно очистите кожу век, нанесите базу и покройте лёгким слоем тональной основы. Скрыть тёмные круги можно при помощи консилера после того, как вы выполните макияж глаз. Так как в мастер-классе используется подложка из кремовых теней, то фиксировать тональную основу пудрой или тенями нет необходимости.

 

Мастер-класс по созданию глубокого синего смоки айса: фото 1

 

2) Подберите кремовые тени под цвет сухих ярких теней. В мастер-классе используются перманентные кремовые тени от MAP, вы можете заменить их на любые другие или же на карандаш, который хорошо тушуется. Если вы всё-таки работаете с кремовой текстурой, то нужно тушевать и работать быстрее, так как они имеют свойство быстро высыхать. Покрываем всё подвижное веко, нижнее веко и тушуем кистью границу, формируя лепесток вокруг внешнего уголка глаза.

 

Мастер-класс по созданию глубокого синего смоки айса: фото 2

 

Мастер-класс по созданию глубокого синего смоки айса: фото 3

 

Мастер-класс по созданию глубокого синего смоки айса: фото 4

 

3) Наносим светло-голубой оттенок теней в уголок глаза и под бровь впритык к волоскам.

 

Мастер-класс по созданию глубокого синего смоки айса: фото 5

 

Мастер-класс по созданию глубокого синего смоки айса: фото 6

 

4) Начинаем выполнять макияж со светлого оттенка. Берём ярко-голубые тени и будто вбиваем их в нижнее и верхнее веко до внутренней радужки глаза.

 

Мастер-класс по созданию глубокого синего смоки айса: фото 7

 

5) Затем таким же образом наносим более тёмный оттенок, стушёвывая как следует с предыдущим. Тёмный оттенок должен повторять скос светлого оттенка, чтобы макияж визуально вытягивал глаз, а не расширял его.

 

Мастер-класс по созданию глубокого синего смоки айса: фото 8

 

Мастер-класс по созданию глубокого синего смоки айса: фото 9

 

6) Рисуем по верхнему веку чёрную стрелку до конца ресничного ряда. Конец стрелки необходимо немного растушевать, а после этого нанести в уголок чёрные тени. Стушёвываем чёрные тени вместе с тёмно-синими. При необходимости наберите снова синий оттенок и стушуйте с чёрным. Следите за тем, чтобы уголок тушёвки  не западал ниже вашего уголка глаза.

 

Мастер-класс по созданию глубокого синего смоки айса: фото 10

 

Мастер-класс по созданию глубокого синего смоки айса: фото 11

 

7) Так как макияж получается с довольно чёткой границей, нам необходимо её сделать более прозрачной. Для этого набираем светлый оттенок (голубой) на мягкую пушистую кисть и интенсивно тушуем по границе.

 

Мастер-класс по созданию глубокого синего смоки айса: фото 12

 

Мастер-класс по созданию глубокого синего смоки айса: фото 13

 

8) На этом этапе вы можете остановиться, а можно дополнить макияж прокрашенной слизистой. Тем более, что смоки макияж более эффектно смотрится именно с этим элементом. Прокрашиваем чёрным каялом слизистую, затрагивая межресничный ряд.

 

Мастер-класс по созданию глубокого синего смоки айса: фото 14

 

9) По свежему карандашу наносим от внешнего уголка глаза до зрачка синий оттенок теней, а от зрачка ко внутреннему уголку более тёмный. Если у вас часто слезятся глаза, то можно воспользоваться водостойкой подводкой или карандашом, которые не будут поддаваться слезам. С такими продуктами также нужно работать быстрее, пока не высохли.

 

Мастер-класс по созданию глубокого синего смоки айса: фото 156

 

10) Красим ресницы тушью. Можно их дополнить накладными ресницами и макияж готов!

 

Мастер-класс по созданию глубокого синего смоки айса: фото 16

 

Смотрите также: Макияж Смоки айс (smoky eyes) для карих глаз от Моники Беллуччи: урок с пошаговыми фото.

 

Глубокий синий смоки айс: фото

 

Глубокий синий смоки айс: фото

 (голосов: 0)
Автор: Антонина Мазур
Сегодня, 08:00
Фото: Антонина Мазур

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

8 марта 8 марта
9 мая - День Победы 9 мая - День Победы

Красота и здоровье:

» Целлюлит

» Свадебные причёски

» Стрижки и прически

» Диеты и фитнес

» Красивый макияж

» Секреты красоты

» Здоровье женщины

» Уход за телом

» Уход за кожей лица

» Новинки парфюмерии

» Уход за волосами

» Уроки маникюра