Глубокий синий смоки айс. Урок вечернего макияжа пошагово

В этом уроке с пошаговыми фотографиями мы сделаем очень насыщенный макияж глаз в технике смоки айс. Он для тех, кто любит яркие насыщенные оттенки или того требуют подобранные аксессуары и одежда. Макияж является вечерним, поэтому отлично подойдёт для ночного клуба или макияжа на Новый Год.

Для создания вечернего макияжа смоки айс в синих тонах понадобятся:

яркая палитра в синих и голубых оттенках;

голубые или серые кремовые тени;

кисти;

чёрная подводка;

каял;

тушь;

накладные ресницы.

Урок вечернего макияжа «Глубокий синий смоки айс»

1) Обязательно очистите кожу век, нанесите базу и покройте лёгким слоем тональной основы. Скрыть тёмные круги можно при помощи консилера после того, как вы выполните макияж глаз. Так как в мастер-классе используется подложка из кремовых теней, то фиксировать тональную основу пудрой или тенями нет необходимости.

2) Подберите кремовые тени под цвет сухих ярких теней. В мастер-классе используются перманентные кремовые тени от MAP, вы можете заменить их на любые другие или же на карандаш, который хорошо тушуется. Если вы всё-таки работаете с кремовой текстурой, то нужно тушевать и работать быстрее, так как они имеют свойство быстро высыхать. Покрываем всё подвижное веко, нижнее веко и тушуем кистью границу, формируя лепесток вокруг внешнего уголка глаза.

3) Наносим светло-голубой оттенок теней в уголок глаза и под бровь впритык к волоскам.

4) Начинаем выполнять макияж со светлого оттенка. Берём ярко-голубые тени и будто вбиваем их в нижнее и верхнее веко до внутренней радужки глаза.

5) Затем таким же образом наносим более тёмный оттенок, стушёвывая как следует с предыдущим. Тёмный оттенок должен повторять скос светлого оттенка, чтобы макияж визуально вытягивал глаз, а не расширял его.

6) Рисуем по верхнему веку чёрную стрелку до конца ресничного ряда. Конец стрелки необходимо немного растушевать, а после этого нанести в уголок чёрные тени. Стушёвываем чёрные тени вместе с тёмно-синими. При необходимости наберите снова синий оттенок и стушуйте с чёрным. Следите за тем, чтобы уголок тушёвки не западал ниже вашего уголка глаза.

7) Так как макияж получается с довольно чёткой границей, нам необходимо её сделать более прозрачной. Для этого набираем светлый оттенок (голубой) на мягкую пушистую кисть и интенсивно тушуем по границе.

8) На этом этапе вы можете остановиться, а можно дополнить макияж прокрашенной слизистой. Тем более, что смоки макияж более эффектно смотрится именно с этим элементом. Прокрашиваем чёрным каялом слизистую, затрагивая межресничный ряд.

9) По свежему карандашу наносим от внешнего уголка глаза до зрачка синий оттенок теней, а от зрачка ко внутреннему уголку более тёмный. Если у вас часто слезятся глаза, то можно воспользоваться водостойкой подводкой или карандашом, которые не будут поддаваться слезам. С такими продуктами также нужно работать быстрее, пока не высохли.

10) Красим ресницы тушью. Можно их дополнить накладными ресницами и макияж готов!