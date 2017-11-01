Серебристо-серый смоки айс: Урок новогоднего макияжа с фото

В этом мастер-классе мы выполним очень насыщенный серебристо-серый смоки-айс (smoky eyes), который идеально подойдёт для вечернего образа на Новый Год. Смотрите подробный урок новогоднего макияжа с пошаговыми фотографиями.

Для создания новогоднего серебристо-серого смоки айс вам понадобятся:

чёрные и серые тени;

светлые тени под бровь;

серо-коричневый карандаш для глаз;

праймер для век;

серебристые рассыпчатые тени;

чёрный каял;

чёрная подводка;

тушь;

кисти.

Урок новогоднего макияжа «Серебристо-серый смоки айс»

1) Такого рода макияж должен быть очень стойким, а тушёвка должна быть идеальной. Поэтому лучше воспользоваться праймером для век, который обеспечит стойкость и пригодится нам при нанесении рассыпчатых теней. Наносите его как на нижнее, так и верхнее веко. Подождите пока праймер впитается и покройте кожу очень тонким слоем тональной основы, которую тут же закрепите пудрой или тенями.

2) Так как макияж будет выполнен в технике смоки, мы сделаем соответствующую подложку из карандаша. Покройте полностью подвижное веко, нижнее и соедините рисунок в уголке, вытягивая форму глаза. Новый уголок должен быть чуть выше настоящего.

3) Растушёвываем границу карандаша при помощи кисти, вытягивая хвостик по направлению к виску. Слегка покройте тушёвку пудрой.

4) Так как мы будем работать с чёрным цветом, который очень сложно самостоятельно растушевать, не получив в итоге грязь, то на карандашную тушёвку мы нанесём серые тени. Наберите на пушистую кисть серые тени и полностью покройте тушёвку от карандаша, соблюдая уже выведенную форму, которая направляется к виску.

5) Теперь наносим чёрные тени на всю внутреннюю зону, где остался свободный карандаш. Так как его текстура липкая, нам не составит особого труда нанести тени плотным слоем. После того, как покрыли верхнее и нижнее веко слоем теней, стушёвываем их в серый цвет, чтобы получить градиент.

6) Нанесите под бровь светлые тени, чтобы сделать веко более объёмным. Если ваше неподвижное веко и так объёмное, то светлых теней нужно совсем немного.

7) Украсим наш макияж стальными элементами. Такой эффект мы получим, если нанести серебристые тени на чёрный цвет. Очень аккуратно распределите на зоне яблочка праймер. Лучше всего, если он будет прозрачным и не будет менять цвет на веке при смешивании с тенями. Чистой кистью наберите серебристые рассыпчатые тени и покройте яблочко, где нанесён праймер.



Точно так же сделайте и в уголке глаза. Сначала нанесите лёгкий слой средства, а затем покройте его серебром.

8) Чтобы придать макияжу глубину, нарисуем чёрную стрелку по верхнему ресничному ряду, которую просто уводим в чёрный цвет. Также каялом прокрашиваем слизистую по нижнему веку и заполняем этим же карандашом межресничный ряд. Если есть желание и ваш карандаш стойкий, то можно прокрасить и верхнюю слизистую.

9) Интенсивно прокрашиваем ресницы. Можно приклеить дополнительные, так как образ вечерний.

На этом этапе можно завершить макияж, а можно провести эксперименты с бровью. Её можно подвести чётко и красиво по вашей форме. Но так как макияж глаз довольно насыщенный, то можно оставить акцент только на глазах. Бровь фиксируем, зачёсывая вверх. Можно дополнительно покрыть бровь серебристыми блёстками и стальной макияж на Новый Год готов!