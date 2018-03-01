Макияж на выпускной для голубых глаз: урок пошагово с фото

В сегодняшнем уроке мы пошагово сделаем очень красивый макияж на выпускной для голубых глаз. Макияж очень простой, но смотрится эффектно под длинное вечернее платье и глаза с ним становятся ещё более выразительными. Смотрите пошаговые фото шикарного макияжа для выпускного вечера.

Для создания макияжа на выпускной для голубых глаз вам понадобятся:

тёмные и светлые сливовые тени;

перламутровые тени с розоватым оттенком;

перламутровые тени с бежевым оттенком;

коричневый карандаш для глаз;

тёмно-сливовая подводка;

средство для создания стрелок;

тушь для ресниц;

кисти для макияжа;

тени для бровей;

тональная основа.

Урок макияжа на выпускной вечер для голубых глаз, пошагово с фото

1) Как всегда, перед созданием любого макияжа необходимо очистить кожу лица и привести в порядок брови. Затем на всю кожу наносим тоненький слой тональной основы и слегка припудриваем кожу век, чтобы тени не прилипали, а имели свойство скользить. Подведите бровь по вашей форме специальным косметическим средством в виде теней или карандаша.

2) Тени с красным пигментом всегда сделают голубые глаза ещё более яркими и выразительными. Главное, учитывать ваш цветотип и подобрать индивидуальный оттенок. В макияже будут использованы два сливовых оттенка: средний по насыщенности и тёмный. Начинаем работу со среднего и проводим им стрелочку по верхнему ресничному ряду.

3) Подводим этим же цветом нижнее веко, соединяем с верхней стрелкой и уводим ещё одну деталь в верхнюю складку. Все линии начинаются от зрачка. Соединяем их во внешнем уголке, который будет чуть выше настоящего и уводим хвостик к виску.

4) Теперь более интенсивно прокрашиваем внутренний уголок и соединяем детали по верхней складке. Растушёвываем тени внутри на подвижном веке так, чтобы осталось свободное непрокрашенное место в зоне выпуклости. Аналогичным образом не закрашиваем нижнее веко.

5) Мы прорисовали только контур и теперь его границы нужно растушевать. Делаем это при помощи пушистой кисти, набирая нужный сливовый оттенок. Увеличиваем тушёвку приблизительно на 0,5 см.

6) Перламутровым бежевым оттенком высветлим внутренний уголок глаза и зону под бровью. Тени стушёвываем тонким слоем на сливовые.

7) Украсим оставшуюся свободную область на веке, где ещё нет теней. Слегка кистью наносим немного тональной основы, чтобы поверхность была липкой.

8) Теперь плотным слоем набиваем в эту зону перламутровые тени с розоватым оттенком и слегка растушёвываем границы на сливовый. Украшаем нижнее веко.

9) Для этого макияжа отлично подойдёт сливовая подводка. Если таковой нет, то можно смешать тёмные тени со специальным средством для создания стрелок.



Рисуем обыкновенную стрелку из внутреннего уголка глаза по верхнему ресничному ряду. Хвостик выводим к виску из внешнего уголка и затем соединяем с верхней линией, слегка расширяя стрелку.

10) Также по нижнему веку сделаем декоративную перламутровую стрелку в том цвете теней, которые наносили на яблочко по верхнему и нижнему веку. Коричневым карандашом прокрашиваем слизистую нижнего века.

11) Маленькой кистью наносим поверх карандаша перламутровые тени.

12) Нижнее веко у внешнего уголка слегка затемняем тёмно-сливовым оттенком.

13) Смешиваем специальное средство для создания стрелок с перламутровыми тенями и выводим тонкую линию, будто бы повторяя направление нижней слизистой. Ведём её чётко под нижней границей хвостика верхней стрелки.

14) Красим реснички и эффектный макияж на выпускной для голубых глаз готов!