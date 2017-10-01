Самые лучшие детокс-ванночки для ног

Когда живёшь в постоянном стрессе и тревоге, всегда хочется каких-то процедур, которые помогли бы расслабиться. Слабость, отсутствие энергии и невозможность сосредоточиться – вот основные явления переутомления.

Чтобы хотя бы немного прийти в себя, можно сделать детоксикационную, или ионную, ванночку для ног. Она поможет не только вывести из тела токсины, но и почувствовать себя отдохнувшей.

В чём состоит суть такой процедуры?

Ноги замачиваются в тёплой солёной воде на полчаса. При этом через воду пропускается низкочастотный электрический ток. Ток создаёт положительно заряженные ионы, которые удаляют из тела и нейтрализуют токсины. К концу процесса цвет воды поменяется от чисто-прозрачного до коричневого. Считается, что это происходит потому, что вода напиталась исходящими из тела токсинами.

Что означает цвет воды?

Цвет воды обычно начинает меняться после 30-минутной процедуры. Вода при этом может приобрести коричневатый или рыжеватый цвет. Каждый цвет отвечает за свой орган. Например, токсины из почек и мочевого пузыря окрашивают воду в желтоватый цвет, а из печени – в коричневый.

Как объясняет окрашивание воды наука? Обычной ржавчиной! Ведь для того, чтобы пустить в воду ток, в неё опускают два металлических электрода. При контакте металла с солёной водой происходит процесс электролиза – это химический процесс, во время которого образуется ржавчина.

Насколько хороша ванночка для тела?

Многие не могут понять, как это ванна для ног может очистить организм. А вот те, кто её практикует, говорят, что с её помощью можно избавиться от астмы, артрита, слабости и воспалений. Ванночка улучшает общее состояние организма и качество сна.

Безопасность и эффективность детокс-ванночки для ног

Работает ли этот странный способ для улучшения здоровья? И да, и нет.

Исследование одного из научных журналов посвящено как раз эффективности ионных ванночек для ног. Оно показало, что во время эксперимента никакие токсины через ступни в воду не поступали. Правда, надо признать, некоторые испытуемые действительно после процедуры физически почувствовали себя лучше.

Лучший способ убедиться в эффективности ванночки – попробовать её на себе! Сделать это можно несколькими способами.

1. В домашних условиях с применением специального прибора

Чтобы сделать процедуру дома, придётся приобрести специальное устройство – ионную детокс-ванночку для ног. К устройству прилагается инструкция, и по ней можно разобраться, что и как делать.

2. В домашних условиях без применения прибора

Если покупать ионную ванночку не хочется, всё можно устроить иным способом. Растворите в горячей воде 1/4 стакана поваренной соли, 1/4 стакана морской соли и 1/4 стакана пищевой соды. Заполните тазик для ног тёплой водой и налейте туда 1/3 стакана яблочного уксуса. Затем влейте солёную смесь. Опустите в ванночку ноги и держите их там не менее получаса. Когда вы закончите ванну, вы будете чувствовать себя отдохнувшей и расслабленной. Да, электричество в данном случае не применяется, но оздоровительный эффект будет точно такой же.

Можно проводить детоксикационные ванны с зелёным чаем, сушёным перцем, чесноком или цедрой лимона.

3. В спа-салоне

Ванночку для ног можно сделать и в спа-салоне. Спа-салоны теперь есть практически в каждом городе. Есть они и на курортах. Чтобы процедура была по-настоящему эффективной, рекомендуется проводить её 6 раз в неделю на протяжении 2-3 недель.

Детокс-ванна для ног – уникальная процедура! Она сочетает в себе традиционные оздоровительные методы с современными технологиями. Хотя её эффективность сомнительна, многим она действительно помогает.

Ваш собственный опыт детокс-ванночки для ног

Если кто-то говорит, что ионные ванны для ног – дело абсолютно бесполезное, а вам они помогают, значит, так оно и есть! Никого не слушайте и продолжайте процедуры!