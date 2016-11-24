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Медово-горчичное обёртывание для эффективного похудения в домашних условиях

В борьбе с лишним весом все методы хороши, от правильного питания с индивидуально подобранными физическими нагрузками до различных косметологических процедур. Именно от последних зависит внешний вид нашей кожи. Наряду с различными скрабированиями и вакуумными массажами, очень эффективными являются обёртывания для похудения.
Медово-горчичное обёртывание для похудения в домашних условиях ускоряет кровоток, тонизирует кожу, выводит из верхнего слоя дермы токсины и шлаки, придаёт коже гладкость и красивый, ровный цвет. При регулярном проведении процедуры значительно светлеют растяжки, имеющиеся на коже, целлюлит становится менее заметен, а сантиметры просто «тают» на глазах.

 

Медово-горчичное обертывание: фото

 

Но следует обратить внимание, что обёртывание из мёда и горчицы крайне не желательно выполнять при чувствительной, склонной к воспалительным процессам коже. Кроме того, разогревающие процедуры противопоказаны при таких заболеваниях, как варикозное расширение вен и болезни сердечнососудистой системы.

 

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Перед проведением медово-горчичного обёртывания рекомендуется сделать аллергопробу: готовую смесь нанесите на внутренний изгиб локтя, оставьте на 10 минут. Если в течение этого времени не возникнет незначительное покраснение и лёгкое жжение, тогда смело можно проводить процедуру обёртывания.

Ингредиенты для медово-горчичного обёртывания для похудения в домашних условиях:

  • Сухой горчичный порошок – 3 ст.л.
  • Жидкий мёд – 3 ст.л.
  • Вода – 6 ст.л.
  • Масло апельсина или лимона – 3 капли.

Ингредиенты для медово-горчичного обертывания: фото 1

Как сделать эффективное обёртывание для похудения в домашних условиях:

1) Горчичный порошок поместите в подходящую ёмкость.

 

Горчичный порошок: фото 2


2) Разведите водой до пастообразного состояния. Вода должна быть непременно холодной, разведение горчицы горячей жидкостью делает её очень  жгучей, непригодной к процедуре обёртывания.

 

Добавление воды: фото 3

 

3) Добавьте в горчичную массу жидкий мёд. Густой, засахаренный продукт можно растопить на водяной бане, затем охладить и использовать по назначению.

 

Добавление меда: фото 4

 

4) В заключение в медово-горчичную смесь капните несколько капель апельсинового или лимонного масла.

 

Добавление эфирного масла: фото 5

 

Медово-горчичный состав: фото 6

Как делать медово-горчичное обёртывание?

1) Примите тёплый душ, тщательно разотрите кожу на проблемных местах мочалкой или жёсткой рукавицей до лёгкого покраснения. Эта процедура способствует лучшему проникновению в кожу полезных компонентов, содержащихся в мёде и горчице.

 

2) Когда тело подготовлено к следующему этапу проведения процедуры, косметической кистью нанесите горчично-медовую смесь тонким слоем на кожу живота, бёдер, ягодиц.

 

Нанесение медово-горчичного состава: фото 7

 

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3) Сверху оберните тело пищевой плёнкой.

 

Использование пищевой плёнки: фото 8

 

Для большей эффективности рекомендуется надеть тёплую одежду или укрыться пледом. Состав оставьте на теле на 20 минут, после чего смойте водой комнатной температуры.

 (голосов: 2)
Автор: Алина Аристократова
24 ноября 2016
Фото: Алина Аристократова

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