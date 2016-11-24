Медово-горчичное обёртывание для эффективного похудения в домашних условиях

В борьбе с лишним весом все методы хороши, от правильного питания с индивидуально подобранными физическими нагрузками до различных косметологических процедур. Именно от последних зависит внешний вид нашей кожи. Наряду с различными скрабированиями и вакуумными массажами, очень эффективными являются обёртывания для похудения.

Медово-горчичное обёртывание для похудения в домашних условиях ускоряет кровоток, тонизирует кожу, выводит из верхнего слоя дермы токсины и шлаки, придаёт коже гладкость и красивый, ровный цвет. При регулярном проведении процедуры значительно светлеют растяжки, имеющиеся на коже, целлюлит становится менее заметен, а сантиметры просто «тают» на глазах.

Но следует обратить внимание, что обёртывание из мёда и горчицы крайне не желательно выполнять при чувствительной, склонной к воспалительным процессам коже. Кроме того, разогревающие процедуры противопоказаны при таких заболеваниях, как варикозное расширение вен и болезни сердечнососудистой системы.



Перед проведением медово-горчичного обёртывания рекомендуется сделать аллергопробу: готовую смесь нанесите на внутренний изгиб локтя, оставьте на 10 минут. Если в течение этого времени не возникнет незначительное покраснение и лёгкое жжение, тогда смело можно проводить процедуру обёртывания.

Ингредиенты для медово-горчичного обёртывания для похудения в домашних условиях:

Сухой горчичный порошок – 3 ст.л.

Жидкий мёд – 3 ст.л.

Вода – 6 ст.л.

Масло апельсина или лимона – 3 капли.

Как сделать эффективное обёртывание для похудения в домашних условиях:

1) Горчичный порошок поместите в подходящую ёмкость.



2) Разведите водой до пастообразного состояния. Вода должна быть непременно холодной, разведение горчицы горячей жидкостью делает её очень жгучей, непригодной к процедуре обёртывания.

3) Добавьте в горчичную массу жидкий мёд. Густой, засахаренный продукт можно растопить на водяной бане, затем охладить и использовать по назначению.

4) В заключение в медово-горчичную смесь капните несколько капель апельсинового или лимонного масла.

Как делать медово-горчичное обёртывание?

1) Примите тёплый душ, тщательно разотрите кожу на проблемных местах мочалкой или жёсткой рукавицей до лёгкого покраснения. Эта процедура способствует лучшему проникновению в кожу полезных компонентов, содержащихся в мёде и горчице.

2) Когда тело подготовлено к следующему этапу проведения процедуры, косметической кистью нанесите горчично-медовую смесь тонким слоем на кожу живота, бёдер, ягодиц.

3) Сверху оберните тело пищевой плёнкой.

Для большей эффективности рекомендуется надеть тёплую одежду или укрыться пледом. Состав оставьте на теле на 20 минут, после чего смойте водой комнатной температуры.