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Антицеллюлитный кофейно-медовый скраб для тела в домашних условиях

Выпив чашечку ароматного утреннего кофе, не спешите выбрасывать гущу напитка, ведь  из этого продукта можно приготовить эффективное средство в борьбе с целлюлитом. Антицеллюлитный кофейный скраб для тела в домашних условиях обычно готовят с добавлением различных компонентов, в зависимости от типа кожи. Жирной коже больше подойдёт косметическое средство на основе кофе и голубой глины, сухую отлично питает скраб кофейно-сливочный, а вот смесь кофе и мёда благотворно воздействует на любой тип кожи.

 

Антицеллюлитный кофейно-медовый скраб для тела: фото

 

Как же действует кофе на нашу кожу? Природные антиоксиданты, входящие в состав кофейной гущи, кожу омолаживают. Кофеин делает её гладкой, ровной и упругой. Под действием продукта расширяются сосуды, улучшается кровообращение в подкожном слое, в связи с чем происходит интенсивное расщепление жиров. Кофейная гуща в тандеме со свежим ароматным мёдом помогают выводить токсины из кожи, придают ей нежность и бархатистость.


В кофейно-медовый скраб для тела полезно добавлять натуральные косметические масла, благотворно воздействующие на внешний вид кожи. Это может быть масло грецкого ореха, ромашковое, ореховое, абрикосовое или масло виноградных косточек. А можно в скраб капнуть немного персикового масла – мощного антиоксиданта и адаптогена, лидера в борьбе с преждевременным старением.

Ингредиенты для антицеллюлитного кофейно-медового скраба для тела:

  • Кофе – 2 ст.л.
  • Жидкий мёд – 3 ст.л.
  • Персиковое масло – 1 ч.л.

Ингредиенты для кофейно-медового скраба для тела: фото 1

Как сделать антицеллюлитный кофейно-медовый скраб для тела в домашних условиях:

1) Жидкий мёд налейте в подходящую ёмкость – керамическую или стеклянную. Для скраба желательно взять свежий мёд, но если у вас такового нет, то вполне сгодится и прошлогодний. Только его следует растопить на водяной бане до текучего состояния.

 

Мёд для кофейно-медового скраба для тела: фото 2

 

2) В мёд положите кофе, лучше мелкого помола, чтобы в процессе скрабирования не травмировать кожу.

 

Добавление молотого кофе: фото 3

 

3) Ингредиенты перемешайте, добавьте масло персиковых косточек.

 

Добавление эфирного масла: фото 4

 

4) По консистенции медово-кофейный скраб должен получиться, как густая сметана.

 

Антицеллюлитный кофейно-медовый скраб для тела: фото

 

Антицеллюлитный кофейно-медовый скраб для тела: фото

 

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Как использовать кофейно-медовый скраб для тела?

На кожу, предварительно распаренную и вымытую с мылом или гелем для душа, нанесите скраб лёгкими втирающими движениями. Мягко помассируйте тело по часовой стрелке, стараясь не пропускать ни одного сантиметра. Скраб из кофе и мёда оставьте на некоторое время (не более 5 минут), после чего смойте тёплой водой. После процедуры скрабирования тело промокните полотенцем и нанесите увлажняющий крем. Процедуру следует проводить не реже одного раза в неделю.

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Автор: Алина Аристократова
10 ноября 2016
Фото: Алина Аристократова

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