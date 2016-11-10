Выпив чашечку ароматного утреннего кофе, не спешите выбрасывать гущу напитка, ведь из этого продукта можно приготовить эффективное средство в борьбе с целлюлитом. Антицеллюлитный кофейный скраб для тела в домашних условиях обычно готовят с добавлением различных компонентов, в зависимости от типа кожи. Жирной коже больше подойдёт косметическое средство на основе кофе и голубой глины, сухую отлично питает скраб кофейно-сливочный, а вот смесь кофе и мёда благотворно воздействует на любой тип кожи.

Как же действует кофе на нашу кожу? Природные антиоксиданты, входящие в состав кофейной гущи, кожу омолаживают. Кофеин делает её гладкой, ровной и упругой. Под действием продукта расширяются сосуды, улучшается кровообращение в подкожном слое, в связи с чем происходит интенсивное расщепление жиров. Кофейная гуща в тандеме со свежим ароматным мёдом помогают выводить токсины из кожи, придают ей нежность и бархатистость.



В кофейно-медовый скраб для тела полезно добавлять натуральные косметические масла, благотворно воздействующие на внешний вид кожи. Это может быть масло грецкого ореха, ромашковое, ореховое, абрикосовое или масло виноградных косточек. А можно в скраб капнуть немного персикового масла – мощного антиоксиданта и адаптогена, лидера в борьбе с преждевременным старением.

Ингредиенты для антицеллюлитного кофейно-медового скраба для тела:

Кофе – 2 ст.л.

Жидкий мёд – 3 ст.л.

Персиковое масло – 1 ч.л.

Как сделать антицеллюлитный кофейно-медовый скраб для тела в домашних условиях:

1) Жидкий мёд налейте в подходящую ёмкость – керамическую или стеклянную. Для скраба желательно взять свежий мёд, но если у вас такового нет, то вполне сгодится и прошлогодний. Только его следует растопить на водяной бане до текучего состояния.

2) В мёд положите кофе, лучше мелкого помола, чтобы в процессе скрабирования не травмировать кожу.

3) Ингредиенты перемешайте, добавьте масло персиковых косточек.

4) По консистенции медово-кофейный скраб должен получиться, как густая сметана.

Как использовать кофейно-медовый скраб для тела?

На кожу, предварительно распаренную и вымытую с мылом или гелем для душа, нанесите скраб лёгкими втирающими движениями. Мягко помассируйте тело по часовой стрелке, стараясь не пропускать ни одного сантиметра. Скраб из кофе и мёда оставьте на некоторое время (не более 5 минут), после чего смойте тёплой водой. После процедуры скрабирования тело промокните полотенцем и нанесите увлажняющий крем. Процедуру следует проводить не реже одного раза в неделю.