Если после еды вы себя чувствуете спокойным и счастливым, значит, работает нейромедиатор допамин. Это химическое вещество, которое вырабатывается в мозге, когда его достигает чувство удовлетворения пищей. У допамина есть и другие преимущества – он помогает мозгу лучше контролировать работу мышц, а также даёт организму возможность понять, что он устал после тренировок или большой физической работы.

Какие же продукты вызывают выделение допамина? Вот 7 пищевых продуктов, от которых чувствуешь себя сытым и счастливым.

Продукты, от которых чувствуешь сытость и удовольствие

1. Лосось

В лососе много полезных жиров. Любая жирная пища провоцирует выделение допамина. Кроме того, в лососе имеются омега-3 жирные кислоты, которые обеспечат вас всеми необходимыми питательными веществами. Омега-3 жирные кислоты укрепляют память и способность обучаться.

2. Помидоры

Летом надо есть побольше помидоров. В них много антиоксидантов, в том числе и каротиноидов, придающих томатам красный цвет.

Антиоксиданты защищают клетки от повреждений. Особенно важны они клеткам мозга, которые сами не восстанавливаются. Употребление помидор или продуктов из них активирует выработку допамина.

Прекрасной закуской является салат из помидор с оливковым маслом и морской солью. Свежевыжатый томатный сок тоже хорош. Его можно пить просто так или на его основе сделать кетчуп для макарон или домашней пиццы.

3. Шоколад

Шоколад тоже способствует выделению допамина и серотонина, называемого «гормоном удовольствия». Именно поэтому люди, поевшие шоколада, пребывают в хорошем настроении.

Однако, не все виды шоколада полезны. Надо выбирать такой, который содержит не менее 70% какао. А вообще, чем больше процент какао, тем лучше. В тёмном шоколаде содержатся антиоксиданты, защищающие клетки и ткани организма.

Если вы купили шоколадку, разломайте её на кубики, а кубики положите в холодильник. Берите по одному за один раз. Можно также использовать в кулинарии шоколадные чипсы.

4. Сыр

Употребление сыра также вызывает удовольствие. В сыре содержится витамин D3, который помогает организму поглощать из пищи кальций, чем обеспечивает здоровье костей. Исследования показали, что он регулирует выделение допамина, что спасает организм от «передозировки» этим веществом.

5. Семя льна

Как и лосось, семя льна содержит полезные жиры. Если лосось каждый день есть не станешь в силу его достаточно высокой стоимости, то семя льна вполне доступно по цене. Как и в лососе, в семенах льна содержатся омега-3 жирные кислоты.

Как употреблять льняные семена? Перемелите их в порошок и добавляйте к любым холодным или горячим кашам. Их же можно класть в самодельные энергетические батончики или салаты.

6. Куриная грудка

Когда дело доходит до постного белка, ничего лучше нет куриной грудки без кожи. В грудке много белка, мало калорий, с ней можно приготовить множество разных блюд. Грудка содержит аминокислоты, позволяющие организму вырабатывать ферменты, необходимые для выработки допамина.

7. Стевия

Чтобы поддерживать на должном уровне выделение допамина, необходимо в меру есть сахар. Сахар, конечно, повышает уровень его выработки, но делает его слишком высоким. Это уже вредно. Кроме того, сахар имеет и другие негативные стороны – вместе с ним человек употребляет слишком много калорий, от его избытка портятся зубы и нарушается пищеварение.

Что же можно употребить вместо сахара? Стевию! Её, конечно, не едят в чистом виде, а добавляют в чай, кофе и другие напитки. Стевию можно использовать в выпечке или при приготовлении десертов. Она тоже влияет на выработку допамина, но действует не так негативно, как сахар.

Стевия существует в порошковом и жидком виде. Жидкая стевия часто может иметь аромат ванили или фруктов, что неплохо можно обыграть при приготовлении десертов или выпечки.

Чтобы мозг выделял достаточное количество допамина, и чтобы вы быстрее наедались и хорошо себя чувствовали, необходимо придерживаться сбалансированного питания. Правильное питание поможет вам поддерживать здоровый вес тела и хорошую работу всех органов.