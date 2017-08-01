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Лимонный скраб для тела в домашних условиях

К сожалению, в зимний период наша кожа становится тусклой и бледной. А очень хочется, чтобы она была сияющей и свежей, как будто лето за окном. Конечно, можно сходить в магазин косметики и, выложив определённую сумму, приобрести сахарно-солевой медовый скраб. Но и самим можно приготовить прекрасный витаминно-цитрусовый скраб для тела в домашних условиях с лимоном, морской солью, оливковым маслом и мёдом. Лимон содержит фруктовые кислоты, витамин С и прекрасно подходит в качестве ингредиента для домашнего скраба.

 

Лимонный скраб для тела в домашних условиях: фото

 

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Для создания домашнего лимонного скраба для тела понадобится:

  • Морская соль без отдушек – 5 ст.л.;
  • Лимон – 1 шт.;
  • Оливковое масло - 2 ст.л.;
  • Мёд – 2 ст.л.;
  • Масло лимона – 3-5 капель.

Продукты для приготовления лимонного скраба для тела: фото 1 фото

Как сделать лимонный скраб для тела в домашних условиях

1) Насыпьте морскую соль в фаянсовую миску. Если у вас нежная кожа, лучше использовать мелкую соль (я люблю крупный помол). Добавьте оливковое масло. Тщательно перемешайте, чтобы масло хорошо соединилось с солью.

 

Соединение морской соли и оливкового масла: фото 2

 

Морская соль и оливковое масло: фото 3

 

2) Положите мёд, опять всё перемешайте. Такую смесь можно хранить в холодильнике в плотно закрытой банке.

 

Добавление мёда: фото 4

 

Морская соль, оливковое масло и мёд: фото 5

 

3) Лимон помойте и натрите цедру на мелкой тёрке.

 

Измельчённая цедра лимона: фото 6

 

4) Лимон прекрасно смягчает кожу. Если у вас имеются огрубевшие участки кожи на руках, локтях или пятках, достаточно протереть такие участки кожицей лимона и они размягчатся. Выдавите сок из половинки лимона.

 

Сок лимона: фото 7

 

5) Сок и цедру лимона необходимо добавлять непосредственно в скраб перед употреблением. В конце положите, при желании, эфирное масло лимона, лайма или мандарина. Все ингредиенты хорошо перемешайте.

 

Соединение всех ингредиентов для скраба: фото 8

 

Готовый скраб: фото 9

 

6) Скраб готов к употреблению. Примите тёплую ванну и после неё нанесите на всё тело лимонный скраб, для лица такой скраб не подходит. Смойте скраб тёплой водой. Промокните кожу слегка полотенцем и оденьте махровый халат.

 

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После применения лимонного скраба вы увидите, что ваша кожа стала подтянутой и свежей. Такой скраб хорошо применять, когда вы устали или после праздничного застолья. Теперь при виде лимона у вас будет желание не только положить его в чай, но и сделать прекрасный лимонный скраб для тела.

 

Лимонный скраб для тела в домашних условиях: фото

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Автор: Ирина Усович
Сегодня, 08:00
Фото: Ирина Усович

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