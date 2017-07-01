Вечерний лиловый макияж: урок с пошаговыми фото

Если вы любительница ярких оттенков и они действительно вам идут, то этот урок с пошаговыми фотографиями именно для вас. Будем выполнять вечерний лиловый макияж на чёрной подложке и при помощи рассыпчатых теней.

Для создания вечернего лилового макияжа, вам понадобятся следующие продукты:

чёрный карандаш для глаз или подводка;

светлые перламутровые тени с розовым оттенком;

нежно-лиловые рассыпчатые тени;

рассыпчатые сиреневые тени;

чёрная подводка;

чёрный каял;

чёрные тени;

кисти;

тушь.

Урок по созданию вечернего лилового макияжа с пошаговыми фото:

1) Так как карандаш - это кремовая текстура, наносить его нужно тоже на кремовую. Поэтому, после того как вы очистили кожу лица, век и нанесённая база впиталась, покрываем всё тонким слоем тональной основы. Это придаст макияжу дополнительную стойкость и позволит тушевать карандаш намного быстрее и удобнее. Подчеркните естественную красоту вашей брови или сделайте это после макияжа глаз.

2) Набираем на кисть чёрный карандаш и наносим сначала по ресничному ряду и постепенно заполняем всё подвижное и нижнее веко. Сводим тушёвку во внешнем уголке, который будет направлен к виску, а значит будет выше уголка глаза. Дополнительно можно взять пустую кисть и доработать тушёвку по краю, чтобы переход был более плавным и дымка смешивалась с натуральным цветом кожи.

3) Покрываем зону под бровью светлым перламутровым оттенком аж до тушёвки, слегка на неё заходя. Это нам позволит легко стушевать другой цвет. Светлые тени могут быть с любым подтоном. Главное, чтобы они гармонично смотрелись в макияже.

4) Берём нежно-лиловые тени и набираем их на плоскую, но пушистую кисть. Если такой нет, то можно обойтись и просто пушистой кистью. Наносим тени строго по тушёвке быстрыми движениями в разные стороны, повторяя форму. Лучше всего наносить их в несколько слоёв. Первый слой может быть тонким и прозрачным, а затем повторите тушёвку, набрав больше пигмента. Повторяем действия по отношению к нижнему веку.

5) Так как у нас осталось свободное место на веке в карандаше, то заполняем его фиолетовыми рассыпчатыми тенями. Чем больше будет кисть, тем более равномерно распределятся тени. Также наносим тени на нижнее веко, но уже кистью меньшего размера.

6) По верхнему веку наносим чёрную стрелку и тушуем её конец. Легко заполняем внешний уголок глаза чёрными тенями, чтобы придать объём веку и прорисовываем слизистую чёрным каялом.

7) Красим ресницы тушью.

Получаем яркий вечерний макияж в лиловых тонах.